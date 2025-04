Kissé felhős időben, 14 Celsius-fokos levegő- és 34 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 harmadik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Melbourne-ben. A harmadik szabadedzés alapján a McLarenek egyetlen potenciális kihívójának George Russell tűnt a Mercedes volánjánál.

A Q1 érdekes aprósága volt, hogy Lewis Hamilton Ferrarijára először a közepes abroncsok kerültek fel. A brit ezzel nem ment combos kört, 6 tizedmásodpercet kapott a csapattárs Charles Leclerc-től, így a szakasz során később az ő autójára is felkerültek a lágy gumik.

Off we go for Quali! 🇯🇵 pic.twitter.com/ohqSRP0JE7

A továbbjutás nem volt kérdéses számára, ahogy a többi topcsapat pilótájának – így a Red Bullhoz átülő Cunoda Jukinak – sem. Kiesett a Kick Sauber, Esteban Ocon (Haas), Jack Doohan (Alpine) és Lance Stroll (Aston Martin).

A továbbjutók közül érdemes kiemelni még Isack Hadjart. A Racing Bulls franciája nem kiemelkedő teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy a rádióban folyamatosan valami elviselhetetlennek tűnő kényelmetlenségről beszélt. Csapata látszólag nem találta a megoldást, mely már a harmadik szabadedzésen is befolyásolta komfortját a versenyzőnek.

Az időmérő során először a Q2-ben villantotta meg a foga fehérjét a McLaren. Leginkább Lando Norris volt az, aki lépéselőnybe került, 2,5 tizedmásodperccel előzte Russellt. Piastri gyengébben kezdett, még Max Verstappen Red Bulljától is kikapott, a csapattársától majdnem fél másodpercre volt. A Ferrarik rejtegették lapjaikat, első Q2-es köreiket használt lágy gumikon tették meg, ahogy Cunoda is.

Pont mindenki be tudta fejezni az első mért körét, amikor lendült a piros zászló: a hétvégén immár ötödik alkalommal gyulladt ki a fű.

Red flag! Grass fire... 🟥



The third fire today after two in final practice 😲 pic.twitter.com/H08PntAk1m