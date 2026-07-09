A zalaegerszegi Gébárti úton egy taxiként használt Ford, illetve egy teherautó ütközött össze. Egymással szemben közlekedtek, érintőlegesen ütköztek: hogy melyikük volt a hibás, azt a jelenleg is zajló helyszíni szemle állapítja meg.

A teherautó az ütközés erejétől átszakította egy ház kerítését, letarolt egy gázcsonkot, majd a ház egyik falát is. A járművekben kizárólag a sofőrök tartózkodtak, mindkettejüket könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A családi házban egy idős hölgy lakott egyedül, a Zaol úgy tudja, ő nem sérült meg.

A balesetben megrongálódott egy távközlési oszlop is, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt a burkolatra. A mentést a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végezték, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, valamint a távközlési cég szakembereit, illetve statikust is hívtak. A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.