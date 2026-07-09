A Denza Z Coupé három villanymotorjának összteljesítménye 1604 lóerő, álló helyzetből 2,24 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 300 km/óra – ehhez képest a fent említett Bugatti Chiron Super Sport 300+ kivitele 1600 lóerővel és 2,4 másodperces gyorsulással nyűgözte le ügyfeleit és általában a világot (igaz, végsebessége nem km/órában, hanem mérföld/órában ütötte a 300-at.) Azóta persze a Bugatti is megépítette a hibrid Tourbillon 1800 lóerővel és „két másodperc alatt gyorsulással”, de nem kétséges, hogy a Denza Z Coupé a puszta számok terén a legfelső ligában játszik.

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Az is igaz, hogy a villanyautók világában a kínai sportautó paraméterei egyáltalán nem kirívók. Hogy mást ne mondjunk, ott a Rimac Nevera R a maga 2107 lóerejével és 1,72 másodperces 0-100 km/órás sprintjével. Viszont BYD-csoport frissen bemutatott újdonságának, a Denza Z Coupénak van néhány aduja, amivel le tudja hervasztani a horvát manufaktúra mérnökeinek a mosolyát.

A Denza részére kifejlesztett e3 Sports Car Platform kifejezetten versenypálya-használatra hangolt, hárommotoros nyomatékvektor-szabályozást (amely defekt esetén is képes stabilizálni a járművet), közvetlenül a karosszériába integrált (cell-to-body) akkumulátort, a 10-97%-os töltési ciklust akár 9 perc alatt abszolváló, 1500 kW-os (!) Flash töltőrendszert, továbbá mágnesezhető folyadéktöltetet használó DiSus-M felfüggesztést alkalmaz.

A 4780 mm hosszú Z Coupé tengelytávja 2780 mm (ugyanekkora a korábban bemutatott Spider is), az utastér négszemélyes. A kupé csomagtere 250 literes, a hátsó üléseket beáldozva akár 550 literig bővíthető.

Az autó gondosan kidolgozott aerodinamikát alkalmaz. A lökhárító közepén beáramló levegő S-alakú csatornákon keresztül jut el az első gépházfedélen kialakított kilépőkhöz. A Coupé közegellenállási együtthatója 0,25; a Spideré hajszálnyival rosszabb (0,255), a Racing verzió pedig a leszorítóerőt favorizálja, a légellenállás másodlagos (Cw 0,310.)

Az utastérben 8,88 colos digitális műszeregység, 12,8 colos infotainment kijelző és vezeték nélküli telefontöltő képviseli a kor digitális minimumát. A motorsport ihletésű kormánykeréken és a középkonzolon egyaránt hagyományos nyomógombokat, billenőkapcsolókat találunk – ezek egyike pl. 20 másodperce 30%-kal megemeli a hajtáslánc maximális forgatónyomatékát. Van rajtautomatika, és versenypálya-használatot támogató, három profil létrehozását lehetővé tevő alkalmazás is.

A Denza idén kezdi forgalmazni típusait Európában, a márka Magyarországra is jön.

Az ülések minden irányban állíthatók, kanyarban aktívan támaszják meg oldalról a testet, plusz masszíroznak is. A Devialet audiorendszer 12 hangszórójából kettőt-kettőt a fejtámaszokba építettek be, egy a műszerfal közepén trónol. Az ajtók motorosan csukódnak, a belső tükör digitális.

A Coupé és a már bemutatott Spider mellett lesz egy harmadik modellváltozat: a Racing is, amely még hatékonyabb hűtést biztosít a villanymotoroknak és a fékeknek, aerodinamikai csomagja szénszálas splittert, speciálisan kialakított padlólemezt, légfüggönyöket és állítható hátsó szárnyat is tartalmaz. Az utóbbi miatt 4870 mm-re nő a külső hossz, cserébe 350 km/óra végsebességnél 1060 kg leszorítóerő préseli az aszfaltba a járművet.

A Racing modellváltozatban bukócsővel váltható ki a hátsó üléssor, az igényes kárpitozás helyett pedig karbon kompozit belső burkolatok kérhetők. Az autónak félslick abroncsokkal szerelve 1,96 másodperc is elegendő a 0-100 km/órás gyorsulásra, a végsebesség 350 km/óra.

Ebből a Z Racing modellből készül az a Z SPecial Edition, amivel a Nürburgringen szeretnének rekordokat dönteni. Itt a motor csúcsteljesítménye meghaladja a 2000 lóerőt, az egész karosszéria motorsport-specifikációjú kompozitból, például szénszálerősítésű műanyagból készül. Az aktív aerodinamikai csomagnak van egy légellenállás-csökkentő üzemmódja, amely 40%-kal teszi áramvonalasabbá az autót, a hűtési teljesítmény nagyságrendekkel nő. Az eredmény: 1,7 másodperces gyorsulás. Ha a leszorítóerő a lényeg, abban is szélsőségeset: 300 km/óránál kerek 2 tonnát tud a Z Special Edition.

A futómű a Coupé és a Spider esetében légrugós – a felfüggesztés elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros – , a Racing verzió hagyományos acélrugókat használ. A fékek minden esetben karbon kerámia tárcsákat alkalmaznak, elöl hat-, hátul négydugattyús nyergekkel.

Az akkumulátor 76 kWh kapacitása a Coupé esetében 409, a Spidernél 400, a Racing verziónál 380 kilométerre elegendő. A cell-to-body konstrukció (azaz nincsenek modulok, a cellákat közvetlenül a futóműbe építik be, felülről az utastér padlója határolja őket) 20%-kal jobb helykihasználást eredményez, és növeli a modell torziós szilárdságát.