A 0-400-0 olyan próbatétel, amelyre szó szerint csak néhány autó képes a világon. Eleve a 400 km/óra sebesség elérése kizárja a Föld autóállományának 99,99%-át, de hogy onnan fokozatos lassulás helyett kontrollált vészfékezést hajtsanak végre, az végképp túlmegy a józan ész határán.

11 fotó

Két évvel ezelőtt a tisztán elektromos Rimac Nevera állított fel 23 világcsúcsot egyetlen kísérlet során, kiütve a nyeregből az addigi rekorder Koenigsegg Regerát. A svédek pár héten belül visszavágtak, majd egy évre rá a Koenigsegg Jesko Absolut saját márkatársát múlta felül ebben az eszement viadalban.

Kitaláltad: most ismét a Rimac lépett, méghozzá a Nevera R verziójával. A négy villanymotoros, 2107 lóerős sportautó az alapgyakorlat (0-400-0) során minden köztes mérési pontnál gyorsabbnak bizonyult saját rokonánál, de ezzel nem érte be: a teszt során 431,45 km/óra végsebességet ért el, és ezzel ma hivatalosan is ez a világ leggyorsabb villanyautója.

A Nevera R fejlettebb aerodinamika csomagot kapott, amely 10 százalékkal kisebb légellenállás mellett 15 százalékkal nagyobb leszorítóerőt generál. A speciális Michelin Cup 2 abroncsok csökkentik az alulkormányozottsági hajlamot (-10%) és növelik az oldalirányú tapadást (+5%), a nyomatékvektor-szabályozási rendszert pedig áthangolták.

Az egyes szakaszgyőzelmeket felsorolni csak káoszba fulladni, ezért inkább táblázatba rendeztük a Nevera R teljesítményét, feltüntetve azt is, hogy a mezei Neverához képest mennyit javított.

A Rimac Nevera R 24 új vilácsúcsa

Mérési tartomány A Nevera R eredménye A Neverához képest 0-100 km/óra: 1,72 mp -0,09 mp 0-200 km/óra: 3,95 mp -0,47 mp 0-300 km/óra: 7,89 mp -1,33 mp 0-400 km/óra: 17,35 mp -3,96 mp 0-60 mérföld/óra: 1,66 mp -0,08 mp 0-100 mérföld/óra: 2,96 mp -0,25 mp 0-120 mérföld/óra: 3,76 mp – 0-130 mérföld/óra: 4,22 mp – 0-250 mérföld/óra: 17,71 mp – 0-200 mérföld/óra: 9,25 mp -1,61 mp 100-200 km/óra: 2,22 mp -0,37 mp 200-250 km/óra: 1,65 mp -0,35 mp 200-300 km/óra: 3,89 mp -0,9 mp 60-130 mérföld/óra: 2,56 mp – 0-100-0 km/óra: 3,32 mp -0,67 mp 0-200-0 km/óra: 8,58 mp -0,27 mp 0-300-0 km/óra: 14,49 mp -1,19 mp 0-400-0 km/óra: 25,79 mp -4,14 mp 0-250-0 mérföld/óra: 26,20 mp -5,21 mp Nyolcad mérföld: 5,25 mp – Negyed mérföld: 7,90 mp -0,35 mp Fél mérföld: 12,26 mp – Állórajtos mérföld: 19,71 mp -0,88 mp Végsebesség: 431,45 km/óra –

A Nevera R-nél is gyorsabb a műholdakon keresztül irányítható, sugárhajtású drón: