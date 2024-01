A köznyelvben drónként emlegetett távirányítású forgószárnyas repülőeszközök általában 25-100 km/órás sebességre képesek, a versenyzésre épített változatok pedig akár 300 km/óra feletti tempóra is képesek lehetnek, ám egy újdonság az utóbbiakat is messze lepipálhatja majd,

A Connecticut állambeli (USA) Wave Aerospace azt állítja, hogy „a világ leggyorsabb többrotoros drónját” készül piacra dobni, amely gyakorlatilag új repőlőeszköz-kategóriát teremt majd.

A Huntress II Turbojet kvadkopter – ahogy neve is sejteti – trükkje, hogy közepébe egy sugárhajtású turbinát szerelnek, mely a levegőbe emelkedést követően elképesztő tolóerőt adhat a szerkezetnek.

A gép nem egy kis darab: rotortól rotorig 4 m átmérőjű, tömege 50 kg körüli, persze ez attól is függ, mennyi üzemanyaggal töltik fel, viszont akár 165 kg-os terheléssel is fel tud szállni, azaz érdemi teherszállításra is alkalmas lesz – négy külső konténert is fel lehet rá szerelni.

A Huntress II Turbojet a gyártó ígérete szerint mindössze 90 másodperc alatt felszállásra kész állapotba hozható, sőt, 6000 méteres magasságig hordozó repülőgép fedélzetéről is indítható, és akár közel 120 km/órás szélsebességgel is megküzd.

A drón a kisebb hétköznapibb társaihoz hasonlóan képes lebegni, kis sebességgel haladni, ám a sugárhajtómű segítségével – melyet repülés közben, távolról be- és ki lehet kapcsolni – 0,4 machos, azaz 483 km/órás tempóra is képes, ráadásul ez az elektronikusan korlátozott sebesség, megfelelő engedélyek birtokában még gyorsabb is lehet.

A brutális drón kb. 2 óráig lehet a levegőben, külön kiépített műholdas-rádiós hálózat híján is 30 km távolságból távirányítható.

Hobbizásra egyértelműen sok, de a katonai felhasználáson túl az eszköz mentéseknél, természeti katasztrófáknál, sürgős szállítási célokra – pl. emberi szerveknél – kiváló lehet, ha nincs szükség emberi jelenlétre vagy nagyobb teherbírásra, kiválthatja a helikoptereket.

A Wave Aerospace árat egyelőre nem közölt, azt viszont igen, hogy várják az előrendeléseket, ha minden jól megy, már idén meg is kezdik a kiszállításokat.