Az előző év azonos időszakához képest közel 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma a Használtautó.hu júniusi statisztikái szerint. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy az átlagár több mint 10 százalékkal nőtt: a tavalyi 4,94 millió forintról 5,47 millió forintra emelkedett.

A magasabb árszintért cserébe ugyanakkor jobb minőségű állományból válogathatnak a vásárlók: a meghirdetett autók átlagéletkora 13,15 évről 12,60 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig a korábbi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza.

Az üzemanyagtípusok bontásában a hónap egyik meglepetését a benzines modellek hozták. Míg a korábbi időszakokban jellemzően stagnálás jellemezte ezt a szegmenst, idén júniusban a benzines autókra érkezett érdeklődések száma több mint 14 ezerrel nőtt, elérve a havi 206 200-as volument. Az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt közel 34 százalékkal bővült, míg a hibrideknél még ennél is látványosabb, 57 százalékos növekedés ment végbe.

A karosszériatípusok versenyében magabiztosan vezetnek a ferde hátúak több mint 124 ezer érdeklődéssel, de a városi terepjárók (crossoverek) népszerűsége folyamatosan növekszik. Idén júniusban már több mint 81 400 alkalommal érdeklődtek a portálon SUV-k iránt, ami csaknem 29 százalékos növekedés a 2025-ös adatokhoz képest.