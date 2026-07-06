Négy esztendő vajon sok, vagy kevés? Ennyi idő telt el azóta, hogy bemutatkozott a tisztán elektromos hajtású Avenger. A Jeepnél úgy látják, hogy itt volt az ideje felfrissíteni a modellt, ezért beirányították a modellt a facelift főutcájába.
A fejlesztés mozgatórugója a Stellantis volt, amely 14 márkát fog össze. A feladat nem könnyű, hiszen a konszernnél olyan autógyártók vannak egy tető alatt, amelyek stílusban, hagyományban és rajongótáborban teljesen külön világot képviselnek. A Jeep Avenger ‒ amely 2023-ban elnyerte az Év Autója címet ‒ arra az eCMP platformra épül, amit a Citroën C4 X, a DS 3, a Peugeot 2008 vagy az Opel Mokka is használ. Jogos tehát a kérdés, hogy a közös műszaki alapok révén meddig őrizhető meg egy-egy márka saját karaktere?
A New Jeep Avenger nagyon is csattanós választ adott a kérdésre. Ez pedig hatással lehet a magyar eladásokra is, hiszen a márka hazai értékesítésének közel 88 százalékát éppen ez a modell adja.
Külső
A 2026-ra elkészült frissítés legszembetűnőbb újdonsága az ikonikus hűtőmaszk átdolgozása. A hetes osztású rácsok felső részébe integrált LED‑sávok kerültek, így a Jeep Avenger éjszaka is könnyen felismerhető. A lakkfekete hűtőmaszk, valamint a fényszórók alsó sarkai és a lökhárító közötti mattfekete bevonat pedig olyan optikai hatást kelt, mintha a lámpák beleolvadnának az autó orrába, és szinte teljesen eltűnnének. Ez nagyon hatásos és látványos megoldás, emellett jól megkülönböztethetővé teszi a faceliftes kiadást a 2022-ben debültált változattól.
A lökhárítót is átdolgozták, amelynek köszönhetően sportosabb és masszívabb hatást kelt. Mindezt úgy érték el, hogy kialakítottak benne egy trapéz alakú légbeömlőt, amiben két függőleges protektor is helyet kapott, közvetlenül a rendszámkeret mellett. Nem maradt érintetlenül a kerékkínálat sem, az új 17 és 18 colos méretben készülő felnik sportosabb, robusztusabb hatást keltek. Megújult a hátsó lökhárító is, amelynek egészen jól áll, hogy nincs fényezve. A hátsó vonószem ‒ ha van ‒ pedig feltűnő, piros kerettel emelkedik ki a hátsó elemből.
Alapvetően ötféle ‒ fehér (Snow), metálfekete (Vulcano), piros (Ruby), világoskék (Storm) és gránit színben ‒ érhető el a megújult Avenger. Ezt egészíti ki a rikító sárga Bamboo és a sötétzöld (Forest) fényezés. Előbbi erősen feltűnő, utóbbi viszont illeszkedik az eredeti természeti környezetbe.
Érdekesség, hogy a márka 85. születésnapja örömére készült egy 85th Anniversary kivitel is. Ez a modellváltozat olyan részletekkel vonja magára a tekinteteket, mint a jubileumi logók, valamint a keréktárcsákról és a lökhárítókról visszaköszönő aranyozott hatást keltő dekorelemek. Ez az árnyalat az ülésekről és a műszerfalról is visszaköszön. A kárpitok terén pedig a skót kockás minta teszi teljessé ezt az ünnepi változatot.
Változatlan mérettel folytatja az Avenger. A modell 4088 mm hosszú, behajtott tükrökkel 1808 mm széles és 1541 mm magas. Ezzel a Jeep legkisebb autója, kb. 15 centivel rövidebb, mint a Renegade. A MINI Aceman, a Cupra Raval a vele összemérhető méretű autók A Jeep minden változatnál – még az elsőkerék‑hajtású modelleknél is – gondol a terepjáró képességre. Ezt ez esetben az optimalizált terepszögek (akár 22°‑os megközelítési, 21°‑os rámpa- és 35°‑os távozási szög) és a legfeljebb 210 mm‑es hasmagasság biztosítják.
Belső
A Jeep az Avenger frissítésénél nemcsak a külsőre koncentrált, a beltér is látványosan előrelépett. Az volt a céljuk, hogy jelentősen javítsák a különféle felületek minőségérzetét, akár a tapintást, akár a megjelenést vizsgáljuk, hogy a modell felvegye a versenyt a B-SUV kategória legjobbjaival. Ennek megfelelően puhább ajtókárpitokat kaptak az Avengerek, a műszerfal alsó része pedig párnázott betéttel egészült ki, ami kifinomultabb hatást kelt. Hallja ezt, Jean?
A felszereltségi szintek között is nagyobb a különbség. A középső szintet képviselő Altitude, valamint a csúcsot jelentő Summit felszereltség új, jobb hatású szövet/vinil kárpitozást kap, míg az összkerekes (4xe) verzió külön utakon jár: mosható, strapabíró zöld kárpitozás kerül bele, ami jól illeszkedik a terepes karakterhez. Gyerekek mellé is kifejezetten ajánlott.
Jól láthatóan a Jeepnél továbbra is az az alapelv, hogy a dizájn a funkcionalitást szolgálja. Ennek megfelelően a Selec-Terrain vezetési mód kapcsolója mostantól piros keretben díszeleg. A megoldás lényege ugyanaz, mint a vonószemnél, hiszen gyorsan és könnyen azonosítható akkor, amikor szükség van rá. És ez a kis kapcsoló továbbra is a gázreakciótól a kormányzásig mindent a terephez igazít – a 4xe esetében még a nyomatékelosztást is.
A műszerfal felépítése változatlan maradt. Alapvetően egy nagyon szerethető és praktikus vezetői környezetről van szó, amiben jó létezni. A kormány mögött egyszerű grafikával rendelkező digitális műszeregységet találunk. A műszerfal közepén pedig egy fekvő formátumú, 26 cm átmérőjű érintőképernyős kijelző ékeskedik. Ennek menüstruktúrája személyre szabható, és az Android vagy iOS rendszerű telefonokat is könnyedén, vezeték nélkül is lehet csatlakoztatni hozzá a bluetooh kapcsolatnak köszönhetően.
A Jeep mobilalkalmazás segítségével a tulajdonosok közvetlenül okostelefonjukról megkereshetik autójukat, bezárhatják és kinyithatják az ajtókat, ellenőrizhetik az akkumulátor töltöttségi szintjét, beállíthatják az akkumulátor töltését, valamint bekapcsolhatják a klímaberendezést, ha a szükség úgy hozza.
Az Avanger egyik legszerethetőbb tulajdonsága, hogy a kis méretei ellenére nagy tárolórekeszeket kínál. Elöl a kardánalagút és műszerfal találkozásánál egy mindent elnyelő rekeszt találunk, amit háromrészes kis fedélkével takarhatunk le. Ebben a rekeszben egyébként két USB-C csatlakozó is található.
A könyöklő alatt lévő fakk hasonlóan mély, de van benne egy helyes kis rendszerező is. Az ajtózsebek nem túl mélyek, de a műszerfal alján lévő széles párkány sok mindenért kárpótol. Ide több okostelefon, szemüvegtok, pénztárca, vagy cigerattásdoboz is elhelyezhető. Magyarán szólva megvannak azok a felületek, ahová kényelmesen lepakolhatjuk a mindennapi életünk során magunkkal cipelt ingóságokat. Elöl összesen 34 liternyi tárolóhelye van a két utasnak, na de ki számolja, ugye Jean?
A csomagtér sem kicsi, bár egy ekkora autótól túl sokat nem is várna az ember. A gyári adatok szerint 380 literes csomagtérrel gazdálkodhatunk. A csomagokat viszont a szokásosnál magasabbra, 730 mm-re kell emelnünk berakodáskor. Valamit valamiért persze.
Technika
A Jeep Avenger többféle hajtásrendszerrel, első-, illetve összkerékhajtással, valamint manuális és automata váltóval is kapható. Azok számára, akik hagyományos vezetési élményre vágynak, ideális választás lehet az új Petrol Turbo 100-as motor kézi váltóval. Ez az 1199 cm³‑es hengerűrtartalommal rendelkező egység 5500 percenkénti fordulatszám mellett 101 lóerős (74 kW) maximális teljesítmény leadására képes, illetve 205 Nm-es nyomatékot biztosít 1750 percenkénti fordulatszám mellett.
Azok a sofőrök, akik nem szeretnek a váltóval bajlódni, választhatják az e-Hybrid hajtásrendszerrel ellátott Avengert. A 110 lóerős benzinmotor változó geometriájú turbóval és Miller‑ciklust alkalmazó szelepvezérléssel működik. A motorhoz hatfokozatú, dupla kuplungos automata váltó társul, beépített elektromotorral és 48 voltos, 0,9 kWh‑s lítiumion-akkumulátorral. A hajtáslánc akár 1 kilométeren át képes tisztán elektromos haladásra 30 km/óra alatti sebességnél.
Azok a vásárlók, akik elektromos hajtást keresnek, azoknak a Jeep a 156 lóerős villanymotorral és 54 kWh kapacitású litiumion-akkumulátorral szerelt változatot ajánlja. Az akkumulátor-elektromos verzió 11 kW teljesítményű AC-töltővel tölthető, de akár 100 kW teljesítményű DC-töltést is lehetővé tesz. A tisztán elektromos változat 400 km-t képes megtenni egy feltöltéssel.
Az Avenger futóműve változatlan, továbbra is a városi és könnyű terepes használat kettős igénybevételét hivatott kielégíteni. Elöl MacPherson rugóstagos, hátul csatolt lengőkaros kialakítást kapott, amely egyszerre biztosít stabil kanyarvételt és jó úthibakezelést. A 4xe összkerekes változatnál a futóművet megerősített bekötési pontokkal és eltérő hangolással egészítették ki, hogy jobban bírja a terepes igénybevételt és kihasználja a nagyobb hasmagasságot.
A modell kategóriában jónak számító kínálattal büszkélkedhet a vezetéstámogató rendszerek terén. Az Avenger adaptív tempomattal, sávtartó asszisztenssel és automatikus vészfékezőrendszerrel készül, amely a gyalogosokat és a kerékpárosokat is felismeri. A forgalmi torlódásasszisztens alacsony sebességnél képes követni az előtte haladót, míg a táblafelismerő rendszer a sebességhatárok betartására figyelmezteti a sofőrt. A holttérfigyelő és a hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető asszisztens a városi manőverezést teszi biztonságosabbá, a 360 fokos parkolókamera pedig szűk helyeken is megkönnyíti a manőverezést.
Vezetés
Elsőként az elektromos Avengert próbáltuk ki, amely már az első kilométereken pozitív benyomást keltett. A kis Jeep fürgén, könnyeden indul meg, és az országúti tempót minden erőlködés nélkül veszi fel. A gázreakció élénk, a gyorsítás határozott, így a forgalom ritmusába való beilleszkedés természetes és stresszmentes vele.
Ehhez társul a közvetlen, precíz kormányzás élménye, mivel azonnal reagál a finom kormánymozdulatokra. Ez városi manőverezésnél sokat ad hozzá a vezetési élményhez. A parkolás a tolatókamera és a 360 fokos nézet miatt gyakorlatilag rutinfeladat, de a szögletes orrkialakítás is segít pontosan belőni az autó méreteit. Egyetlen szokatlan és zavaró megoldás a műszerfal alsó részére helyezett váltógombcsoport, amelyet eleinte keresni kell, mert nehezen vésődik be az „ujjmemóriába”, de azért megszokható.
Gyorsabb tempónál az Avenger őrzi magabiztos karakterét, autóúton sem jelentkezik zavaró szélzaj, és a hatótáv sem esik le látványosan a nagyobb gyorsításoknál. A rendszer nem „lövi ki” hirtelen a teljesítményt, nem terheli túl az akkumulátort, hanem egyenletesen adagolja az energiát, így a fogyasztás nem ugrik meg hirtelen. A szilárd úton megtett 20–25 kilométeres teszt során nagyjából 19 kWh/100 km körüli fogyasztást láttunk, ami reális érték a kategóriában.
A hibrid változat könnyű terepen mutatta meg, hogy a Jeep‑DNS nem tűnt el az Avengerből. A kijelölt offroad pályán különféle lejtések, vízátfolyásszerű mélyedések, nyomvályús és köves szakaszok váltották egymást, amelyekkel a kis SUV meglepően jól boldogult. A motor csendesen dolgozott, a Sand/Mud üzemmód pedig hatékonyan osztotta el a nyomatékot a kerekek között, így nekem leginkább a gáz és a fék finom adagolására kellett figyelnem.
A legizgalmasabb pont egy meredek domboldal volt, ahol a kocsi orra szinte a föld felé mutatott, a hátulja pedig az eget nézte. Óvatos kormánymozdulatokkal és folyamatos féktartással az Avenger stabilan, egyenletesen gurult le, és közben sehol sem ért hozzá a karosszéria a földhöz. A modell tehát könnyű terepen is valódi tartalékokkal rendelkezik. A lengéscsillapítók hangolása nyomán a kisebb útegyenetlenségeket finoman szűri, miközben megőrzi a Jeep modellekre jellemző feszesebb, kontrollált mozgást.
Az ülések meglepően ergonomikusak, jó oldaltámaszt adnak a testnek, és a derekat is hatékonyan megtámasztják. Összességében az Avenger nemcsak város környéki autózásban bizonyult élvezetesnek, hanem könnyű terepen is váratlanul magabiztosnak hatott.
Költségek
A megújult Jeep Avenger esetében a Longitude jelenti a belépőszintet: ez a változat az alapvető kényelmi és biztonsági felszereltséget nyújtja, kisebb kerékmérettel és egyszerűbb infotainmentrendszerrel. A kínálat középső, józan irányát az Altitude képviseli, amely már nagyobb kijelzőt, igényesebb anyaghasználatot és több vezetéstámogató funkciót ad, ezért a legtöbb vásárló ezt választja. A csúcsot a Summit jelenti, amelyben LED‑fényszórók, teljes vezetéstámogató csomag, nagy méretű kijelzők és prémiumkárpitok emelik a felszereltséget a kategória élére.
Akadnak aztán olyan limitált szériás felszereltségek is, mint az Upland vagy a North Face, illetve most a facelift esetében a 85th Anniversary kivitel. De őket nem kevernénk a költségekhez.
Az elsőkerék-hajtású Longitude felszereltségű, elektromos változat nettó 11 535 433 forintért vihető haza, míg a szintén elsőkerék-hajtású, legmagasabb felszereltséggel rendelkező Summit nettó 12 795 276 forintba kerül. A két változat között elsősorban olyan extrák jelentik a különbséget, mint például a műszerfal körüli hangulatvilágítás, a parkolóradar elöl-hátul, a vezeték nélküli okostelefon-töltő, a LED-projektoros fényszóró, a hazakísérő fény, vagy a LED-technológiás hátsó lámpák. Utóbbiak ugyanis csak a Summitban vannak benne.
|A Jeep Avenger és vetélytársai ‒ listaár, forint
|Jeep Avenger Longitude 54 kWh (156 LE)
|11 535 433
|Opel Mokka Electric Edition 54 kWh (156 LE)
|15 440 000
|Fiat 600e 54 kWh (156 LE)
|13 990 000
|Hyundai Kona Electric 64 kWh (218 LE)
|14 799 000
Értékelés
A Jeep a lényeges dolgokra összpontosította a figyelmet és nemcsak vonzóbbá tette az Avenger-univerzumot, hanem egy kicsit ki is egészítette azt. Pozitívum, hogy az Avenger beltere kellemesebb összképet tükröz. A puhább anyagok, az új kárpitok, a praktikus részletek és a karakteres Jeep‑hangulat együtt valódi előrelépést hoztak. A frissített Avenger így nemcsak kívül lett modernebb, hanem belül is sokkal koherensebb, minőségibb és használhatóbb.
Kétéltű mivoltát azonban továbbra is őrzi. Ez egy olyan autó, amivel valóban lemehetünk a térképről. És mivel nem fukarkodtak a műanyag védőburkolatokkal, így talán nem is kell annyira félteni. Nem kell összerezzenni, ha egy faág csapódik neki, mikor éppen megyünk a nyomvályús úton. Mert az Avenger társ a kalandban, és az elektromos változattal is kimerészkedhetünk vele az erdőbe.
|Mellette ‒ Ellene
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