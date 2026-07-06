A Jeep az Avenger frissítésénél nemcsak a külsőre koncentrált, a beltér is látványosan előrelépett. Az volt a céljuk, hogy jelentősen javítsák a különféle felületek minőségérzetét, akár a tapintást, akár a megjelenést vizsgáljuk, hogy a modell felvegye a versenyt a B-SUV kategória legjobbjaival. Ennek megfelelően puhább ajtókárpitokat kaptak az Avengerek, a műszerfal alsó része pedig párnázott betéttel egészült ki, ami kifinomultabb hatást kelt. Hallja ezt, Jean?

A felszereltségi szintek között is nagyobb a különbség. A középső szintet képviselő Altitude, valamint a csúcsot jelentő Summit felszereltség új, jobb hatású szövet/vinil kárpitozást kap, míg az összkerekes (4xe) verzió külön utakon jár: mosható, strapabíró zöld kárpitozás kerül bele, ami jól illeszkedik a terepes karakterhez. Gyerekek mellé is kifejezetten ajánlott.

Jól láthatóan a Jeepnél továbbra is az az alapelv, hogy a dizájn a funkcionalitást szolgálja. Ennek megfelelően a Selec-Terrain vezetési mód kapcsolója mostantól piros keretben díszeleg. A megoldás lényege ugyanaz, mint a vonószemnél, hiszen gyorsan és könnyen azonosítható akkor, amikor szükség van rá. És ez a kis kapcsoló továbbra is a gázreakciótól a kormányzásig mindent a terephez igazít – a 4xe esetében még a nyomatékelosztást is.

A műszerfal felépítése változatlan maradt. Alapvetően egy nagyon szerethető és praktikus vezetői környezetről van szó, amiben jó létezni. A kormány mögött egyszerű grafikával rendelkező digitális műszeregységet találunk. A műszerfal közepén pedig egy fekvő formátumú, 26 cm átmérőjű érintőképernyős kijelző ékeskedik. Ennek menüstruktúrája személyre szabható, és az Android vagy iOS rendszerű telefonokat is könnyedén, vezeték nélkül is lehet csatlakoztatni hozzá a bluetooh kapcsolatnak köszönhetően.

A Jeep mobilalkalmazás segítségével a tulajdonosok közvetlenül okostelefonjukról megkereshetik autójukat, bezárhatják és kinyithatják az ajtókat, ellenőrizhetik az akkumulátor töltöttségi szintjét, beállíthatják az akkumulátor töltését, valamint bekapcsolhatják a klímaberendezést, ha a szükség úgy hozza.

Az Avanger egyik legszerethetőbb tulajdonsága, hogy a kis méretei ellenére nagy tárolórekeszeket kínál. Elöl a kardánalagút és műszerfal találkozásánál egy mindent elnyelő rekeszt találunk, amit háromrészes kis fedélkével takarhatunk le. Ebben a rekeszben egyébként két USB-C csatlakozó is található.

A könyöklő alatt lévő fakk hasonlóan mély, de van benne egy helyes kis rendszerező is. Az ajtózsebek nem túl mélyek, de a műszerfal alján lévő széles párkány sok mindenért kárpótol. Ide több okostelefon, szemüvegtok, pénztárca, vagy cigerattásdoboz is elhelyezhető. Magyarán szólva megvannak azok a felületek, ahová kényelmesen lepakolhatjuk a mindennapi életünk során magunkkal cipelt ingóságokat. Elöl összesen 34 liternyi tárolóhelye van a két utasnak, na de ki számolja, ugye Jean?

A csomagtér sem kicsi, bár egy ekkora autótól túl sokat nem is várna az ember. A gyári adatok szerint 380 literes csomagtérrel gazdálkodhatunk. A csomagokat viszont a szokásosnál magasabbra, 730 mm-re kell emelnünk berakodáskor. Valamit valamiért persze.