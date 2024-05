215/50 R18-as gumikkal vezettük az autót, ami a legnagyobb átmérőjű felni és így a legkisebb oldalfalmagasság kombinációja a 215/55 R17-es és a 205/65 R16-os váltóméretek közül. Ezzel a kerékkel a Yaris Cross átlagos rugózási kényelmet nyújtott, ne zavart rázással, de nem is lepett meg egy jól hangolt futóművű kompakt autó sima futásával.

Érdekes, hogy az ügyfelek és a szaksajtó visszajelzései és a belgiumi európai fejlesztőközpont erőfeszítései dacára a zajkomfort továbbra is gyenge. Ez a többi kollégát is meglepte, pedig ők is szakemberek, egyikünk sem azzal az igénnyel ül be egy kis crossoverbe, hogy éteri csendben haladjon.

Autópályára besorolva nagy gázra kellemetlenül felhangosodik a motor. Elérve a 120-130-as sebességet a motorhang megszelídül, egyenletes sebességnél teljesen elfogadható a hajtásláncból jövő zaj, de a tükrök és az első tetőoszlop felől jövő szélzúgás továbbra is zavaró.

Sima elsőkerekes autókat vezettünk száraz aszfalton, így az AWD-i jelű 4×4-es modellek havas üzemmódjáról vagy Trail Mode nevű terepes beállításairól nem tudok mit megosztani veletek.

Érezhetően feszesebben futott a futóműben és kormányzásban agilisabbra hangolt GR Sport, szárazabban vette az úthibákat. Úttartásban viszont a sportmodell nem adott olyan egetverő pluszt, amitől ne volna harmonikusabb számomra a sima futómű. Itt egyszerre adott az elfogadható rugózási kényelem és egy értékelhető úttartás, egészséges kanyarsebességgel egy teljesen jóindulatúra hangszerelt autóval.

Közvetlen összehasonlításban érvényesülhet a 130 lóerős modell jobb gyorsulása a 116 lóerőshöz képest, de ilyen próbára nem volt lehetőségünk. Így önmagában az erősebbik hajtásrendszer is pont elég az autóhoz, de a fél másodperces előnye 0-100-as gyorsulásban, első hajtással 11,2 helyett 10,8 másodperces érték, az egyformán 170 km/órás végsebesség nem szólítja meg a belső sávos döngetés híveit.

Nem csak papíron takarékos az autó. A nagyon csekély arányban városi, nagyrészt országúti és autópályás tesztúton a padlógázas gyorsítások ellenére beérte a hibrid crossover 5,2 literrel 100 kilométerre a fedélzeti számítógép szerint.

Városban, ahol a hibrid hajtásrendszer elemében van és könnyedén suhanhatunk a fékezésekkel, gázelvételekkel a nem full hibrid autókban veszendőbe menő, itt viszont elektromos energiává alakított mozgási energia egy részének visszanyerésével, 4 literes fogyasztás is elérhető, ha kicsit is idomulunk diszkrét gyorsításokkal és a gázpedál felengedésével a hibrid hajtásrendszer sajátosságaihoz és élünk a lehetőségeivel.

Továbbra is páratlan az az összhang és kifinomultság, ahogy a benzines és a két villamos gép összedolgozik az elöl hajtó Toyota Yaris Cross orrában. Az egyes hajtáskomponensek belépése, kiszállása annyira olajozott, annyira jó ütemű, mint egy évtizedek óta összecsiszolódó zenekar vagy brigád tagjai közötti összhang.

Jóravaló, az autókért megkérdőjelezhetetlenül rajongó emberektől hallom, hogy taszítja őket a hibridhajtás a felbőgő benzinessel. De a bégetés a zajszigetelés javításával egyre kevésbé gond és gépészeti remekműként igenis van hangulata, van karaktere a Toyota teljes hibridhajtásainak.

Gépszerető emberként igenis van benne, ami szerethető, ami játékteret ad neked masinisztaként a sima és a fokozott visszatermelés B-állásával, guruláskor az elektromos tartalékok felhasználásával vagy a külön kapcsolható (de a fogyasztást a hajtásrendszer felülbírálása miatt összességében növelő) EV-üzemmóddal, amivel előzékeny csendben tudsz elindulni otthonról vagy épp megérkezni.

Úgy tehetsz meg sok városi kilométert árammal, hogy nem vagy meglőve foglalt, működésképtelen vagy egyszerűen nem is létesített elektromos töltők miatt és időveszteség valamint hatótávpara nélkül mehetsz messzire, amire a nagy akkus villanyautók környezetpusztító megoldást adnak, ha a 70-80-100 kilowattórás akkujú autót elsősorban napi 30-100 kilométeres távok megtételére használjuk két töltési lehetőség között, amihez elég lenne sokkal kisebb akkumulátor legyártásával ártani a Földnek.