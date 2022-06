Röviden – Suzuki S-Cross, Toyota Yaris Cross Mik ezek? Két népszerű crossover a hazai piacon, az S-Cross 1,4-es turbós benzines motorral 48 voltos hibrid rendszerrel, a Yaris Cross háromhengeres benzines motorral és teljes értékű hibrid hajtáslánccal Mit tudnak? Tágas, családi autóként is használható méretű utasteret, kedvező fogyasztást. Mibe kerülnek? Listaáron 6,9 millióról indul a Yaris Cross, 9,6 millióról hibrid hajtással, 6,5 millió forintról pedig a Suzuki S-Cross. Kinek jók? Kisebb családoknak, pároknak, egyedülállóknak, időseknek, fiataloknak, szinte bárki megtalálja bennük a helyét.

Ember legyen a talpán, aki a mai crossover kínálatból el tudja dönteni, melyik lesz számára a legjobb. Kevés autóra lehet azt mondani, hogy csak kiszúrják az ember szemét valamivel, egészen bőséges a felszereltség és a minőség sincs a béka feneke alatt. A kínálat pedig óriási, a kis crossoverek piaca most a legszélesebb, lehet böngészni és túrni a konfigurátorokat, hogy meglegyen a legjobb. A sláger persze évek óta ugyanaz, Suzukik és Daciák futnak az élen, de más nyakukon loholnak a Toyoták is. A japán gyártó fegyvere is elkészült a B crossover szegmens számára, ami a hazai Suzukik nyakára nőhet eladások terén. A Toyota Yaris Cross-t már próbáltuk külön, ahogy az új Suzuki S-Crosst is. De milyen esélyekkel indulnak egymás ellen? Ennek jártunk utána!

Külső

Két nagyon hasonló karaktert látunk magunk előtt. Japán dizájn iskola, európai szakosztályáról érkeztek, minden egyes szükséges elemet, részletet felhasználtak rajtuk, amikkel pontosan beilleszthetőek a jelenlegi modellkínálatba. A Suzuki S-Cross egy nagyon alapos frissítés, a Yaris Cross pedig tetőtől talpig új modell, de egyik sem tűnik régebbinek a másiknál. Szögletes kerékjárati ívek, magasra húzott padlólemez, magas tető és látványos domborulatok a lemezeken. A Yaris ebből a szempontból hangyányit látványosabb, de ez ízlés kérdése.

Suzukit vagy Toyotát? – Suzuki S-Cross vs. Toyota Yaris Cross Suzukit vagy Toyotát? – Suzuki S-Cross vs. Toyota Yaris Cross 1 /33 A hazai újautó piac legnépszerűbb autóit vizsgáltuk egymás mellett, a Suzuki S-Crosst és a Toyota Caris Crosst A hazai újautó piac legnépszerűbb autóit vizsgáltuk egymás mellett, a Suzuki S-Crosst és a Toyota Caris Crosst Fotó megosztása: 2 /33 Méretre közel azonosak, de a Yaris centikkel rövidebb és keskenyebb Méretre közel azonosak, de a Yaris centikkel rövidebb és keskenyebb Fotó megosztása: 3 /33 Ez már nem az a Yaris, amit mi annak ismerünk, nagyot nőtt Ez már nem az a Yaris, amit mi annak ismerünk, nagyot nőtt Fotó megosztása: 4 /33 Alaposan megváltozott az S-Cross, de felismerhető marast Alaposan megváltozott az S-Cross, de felismerhető marast Fotó megosztása: 5 /33 Teljes értékű hibrid a Yaris Cross technikája, Az AWD-i összkerékhajtást jelent, hátul külön villanymotor dolgozik Teljes értékű hibrid a Yaris Cross technikája, Az AWD-i összkerékhajtást jelent, hátul külön villanymotor dolgozik Fotó megosztása: 6 /33 Lankásabb a Yaris hátulja, szerelcsére nem is nevezik kupénak, ez két klasszikus ötajtós fazon Lankásabb a Yaris hátulja, szerelcsére nem is nevezik kupénak, ez két klasszikus ötajtós fazon Fotó megosztása: 7 /33 16, 17 vagy 18 colos lehet a Yaris Crossé, csak 17 colos a Suzuki S-Crossé 16, 17 vagy 18 colos lehet a Yaris Crossé, csak 17 colos a Suzuki S-Crossé Fotó megosztása: 8 /33 Hasonlóak a formák, a Suzukin kicsit több az ablak, fényesebb is az utastér Hasonlóak a formák, a Suzukin kicsit több az ablak, fényesebb is az utastér Fotó megosztása: 9 /33 Szinte azonos trükkökkel játszottak, még a hátsó lámpákat is összekötötték egy fekete elemmel Szinte azonos trükkökkel játszottak, még a hátsó lámpákat is összekötötték egy fekete elemmel Fotó megosztása: 10 /33 4,3 méter hosszú az S-Cross, nagynak tűni,, de csak egy nagyra nőtt kis crossover 4,3 méter hosszú az S-Cross, nagynak tűni,, de csak egy nagyra nőtt kis crossover Fotó megosztása: 11 /33 Vagányabb, frissebb fazon a Yaris Cross, a szögletes kerékívek is összepasszolnak a két autón Vagányabb, frissebb fazon a Yaris Cross, a szögletes kerékívek is összepasszolnak a két autón Fotó megosztása: 12 /33 Sötétített foncsorúak az első ledes fényszórók Sötétített foncsorúak az első ledes fényszórók Fotó megosztása: 13 /33 Mindkettő hibrid, de nagyon különbözőek, fogyasztásuk viszont hasonló Mindkettő hibrid, de nagyon különbözőek, fogyasztásuk viszont hasonló Fotó megosztása: 14 /33 1,4-es turbós benzinmotor 48 voltos hibrid rendszerrel, kézi váltóval az S-Crossban 1,4-es turbós benzinmotor 48 voltos hibrid rendszerrel, kézi váltóval az S-Crossban Fotó megosztása: 15 /33 Kétzónás digitális klíma jár a Suzukihoz Kétzónás digitális klíma jár a Suzukihoz Fotó megosztása: 16 /33 Kis 4 colos kijelző kerül az analóg műszerek közé, a dolgát tökéletesen elvégzi Kis 4 colos kijelző kerül az analóg műszerek közé, a dolgát tökéletesen elvégzi Fotó megosztása: 17 /33 Jók a formák, nem bántóan rosszak az anyagok, élhető a Suzuki S-Cross utastere Jók a formák, nem bántóan rosszak az anyagok, élhető a Suzuki S-Cross utastere Fotó megosztása: 18 /33 Új a multimédia, sok benne a lehetőség, de látni, hogy a hardware nem túl erős, néha szaggat és lassú Új a multimédia, sok benne a lehetőség, de látni, hogy a hardware nem túl erős, néha szaggat és lassú Fotó megosztása: 19 /33 Alapvetően jó kapcsolású, néha megakad a kézi váltó Alapvetően jó kapcsolású, néha megakad a kézi váltó Fotó megosztása: 20 /33 Jól lehet ülni az S-Crossban, az ülések tartása nem túl határozott, tömésük inkább puha Jól lehet ülni az S-Crossban, az ülések tartása nem túl határozott, tömésük inkább puha Fotó megosztása: 21 /33 Komoly a lábtér a hátsó sorban, a padnak nincs formázása, a kárpit félig szövet, félig műbőr, használni elég jó Komoly a lábtér a hátsó sorban, a padnak nincs formázása, a kárpit félig szövet, félig műbőr, használni elég jó Fotó megosztása: 22 /33 430 literes a csomagtartó, a padó alatt még vannak rekeszek 430 literes a csomagtartó, a padó alatt még vannak rekeszek Fotó megosztása: 23 /33 1,5-ös háromhengeres Atkinson ciklusú benzinmotor és valódi, Toyota nyelven öntöltő hibrid rendszer a Yaris Crossban 1,5-ös háromhengeres Atkinson ciklusú benzinmotor és valódi, Toyota nyelven öntöltő hibrid rendszer a Yaris Crossban Fotó megosztása: 24 /33 Szintén digitális kétzónás a klíma, USB-ből nem csak egy van, a konzol fölött és alatt tárolókat találunk Szintén digitális kétzónás a klíma, USB-ből nem csak egy van, a konzol fölött és alatt tárolókat találunk Fotó megosztása: 25 /33 Új a Yaris Cross rendszere, de nem tűnik valami frissnek, a 9 colos a 9 colos kijelzőn vezeték nélküli az Apple CarPlay Új a Yaris Cross rendszere, de nem tűnik valami frissnek, a 9 colos a 9 colos kijelzőn vezeték nélküli az Apple CarPlay Fotó megosztása: 26 /33 Az automata váltó kényelmét adja meg a Yaris hibrid rendszere Az automata váltó kényelmét adja meg a Yaris hibrid rendszere Fotó megosztása: 27 /33 Jobb minőségérzetű a Yaris kárpitja és jobb tartásúak az ülései is, összességében jobb benne ülni Jobb minőségérzetű a Yaris kárpitja és jobb tartásúak az ülései is, összességében jobb benne ülni Fotó megosztása: 28 /33 Kevés a lábtér hátul, de felnőtt utas is elfér, fejtérben lehet szűk a magasabbaknak a Yaris Kevés a lábtér hátul, de felnőtt utas is elfér, fejtérben lehet szűk a magasabbaknak a Yaris Fotó megosztása: 29 /33 A hibrid akkumulátor szellőzése az utastérbe történik A hibrid akkumulátor szellőzése az utastérbe történik Fotó megosztása: 30 /33 40:20:40 arányban dönthető a Yaris hátsó ülése, kicsit praktikusabb 40:20:40 arányban dönthető a Yaris hátsó ülése, kicsit praktikusabb Fotó megosztása: 31 /33 Elektromos kéziféket kapott a Yaris Cross, míg a Suzukiban hagyományos kéziféket találunk Elektromos kéziféket kapott a Yaris Cross, míg a Suzukiban hagyományos kéziféket találunk Fotó megosztása: 32 /33 Itt is analóg a műszeregység két széle, de összedolgozták a dizájnt Itt is analóg a műszeregység két széle, de összedolgozták a dizájnt Fotó megosztása: 33 /33 Harmonikusabb, letisztultabb a Yariis Cross utastere, az ajtók szövet berakása nagyon otthonossá teszi az érzést benne Harmonikusabb, letisztultabb a Yariis Cross utastere, az ajtók szövet berakása nagyon otthonossá teszi az érzést benne Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Közel azonos méretekkel operálnak, de a Yaris Cross kicsit keskenyebb és rövidebb, viszont magasabb a Suzukinál. Ez arányaikon is látszik, a Suzuki picit nagyobb autónak tűnik, a Yaris Cross pedig kisautós alapjainak köszönheti némi lemaradását. Tengelytávolságban csupán 4 milliméter különbség adódik az S-Cross javára, csomagtartójuk között azonban 33 liter a különbség, ami szemmel láthatóan jobban használhatóvá tesz a Suzuki S-Crosst.

A két modell méretei:

Modell Hosszúság (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Tengelytáv (mm) Csomagtér (l) Suzuki S-Cross 4300 1785 1580 2600 430 Toyota Yaris Cross 4180 1765 1595 2560 397

Stílusukban adódik némi különbség, míg az S-Crossnál a fényezés a teljes karosszériára értendő, addig a Yaris Cross esetében eltérő színűek lehetnek a tükrök borításai és a tetőlemez, ilyen téren a Vitarához könnyebben hasonlíthatnánk. Ha a Suzukit választjuk, nem ússzuk meg a 17 colos felniket, ezekre 215/55-ös abroncsokat kell vennünk később, csak ekkora kerékkel szerelik a belépő GL felszereltségű változatot is. A Yaris Cross esetében 16 colos a kezdő felni szett ballonos gumikkal, de 17 és akár 18 colos is elérhető Executive felszereltségi szinttől.

Hagyományos ötajtós crossover karosszériájúak, mégis a Yaris hátsó ablaka hangyányit lankásabb, de szerencsére nem is hívják kupénak, csak picit divatosabb. Érdekesek a megszólalásig hasonlító részletek, mint hogy a hátsó lámpákat egy fekete elemmel kötötték össze, vagy hogy az első ledes fényszórók sötétebbek a megszokottnál.

Belső

Kevéssé híres a kis crossoverek kategóriája arról, hogy kényeztetnék a bent ülőket jó anyagokkal. A Suzuki és a Toyota crossovere sem vág arcon minőséggel, de az ellenkezőjével sem hangol le. Két általánosan jó minőségű utastérről beszélhetünk, a Suzuki esetében sincs igazán nagy gond a műanyagokkal, a Yaris Cross pedig ügyesen játszik a felületekkel. Utóbbi esetében ügyes megoldás, hogy az ajtókárpit jelentős részét szürke szövet borítja, ami ad egyfajta otthonos hangulatot a kis crossovernek.

Formáival is ügyesebb a Yaris Cross, fiatalabbnak érződik, légiesebbnek, míg az S-Cross meglehetősen ismerősnek. Őszintén szólva az S-Cross utasterével nekem sosem volt bajom, ahogy most a frissítés után is ugyanolyan könnyen szokható. Az ajtókárpit minősége jobb, mint a Vitarában, nagy műbőr felület borítja a könyöklő körüli részt és a vonalai ügyesen futnak tovább a műszerfalon. A kéz alá kerülő anyagokkal nincs semmi gond a Suzukiban, a kormány és a váltógomb bőrözése jó minőségű, de a Yaris Crossban egy kicsit még jobb.

Magas felszereltségű autókat mértünk össze, így mindkettőben félbőr az üléskárpit. Ahol a teljes műbőr kárpitozás kellemetlenül izzasztó lenne, ott ezeket az üléseket szövettel vonták be. A Yarisé szemmel láthatóan szebb, minőségibb anyag és a varrás is kellemesebb a szemnek, de az ülések tömésén is érezni, hogy a Toyotában kicsit több az anyag.

Széltében és hosszában a külső méretekhez igazodnak a belső méretei. A Yaris pár centivel keskenyebb vállban, de néhány centivel magasabb a fejtér, egy hangyányit pedig magasabban is ül a sofőr. Látványos a különbség hátsó lábtérben, a Yaris már-már szűkös, az S-Cross több mint 10 centivel több helyet ad a hátsó utasok térdeinek.

Ordító különbség nincs a két autó multimédia rendszerei között, egyik sem mondható a legfrissebbnek semmilyen téren. Érintőkijelzők, de a menü rendszer elég régimódi, a Yaris Crossé legalább 10 éve ismerősnek mondhatjuk. A Suzukié épp friss és sokkal bővebb, jobban kezelhető a korábbinál, de érzékelhető rajta lassulás és akadozás néha. Mivel a Yaris Cross kijelzője valóban csak a szórakoztatásra van, kevésszer van vele dolgunk – az autó beállításait a kormány mögött kell végeznünk. Mindkettő Apple CarPlay és Android Auto kompatibilis vezetéken keresztül (A Yaris Crosshoz elérhető 9 colos multimédián vezeték nélkül), a Suzukiban csak USB csatlakozó van így egyszerre csak egy eszközt lehet tölteni, vagy csatlakoztatni az autóhoz.

A hétköznapi használatban nagy segítség, hogy a Yaris Cross műszerfalán, a kijelző alatt külön polcot alakítottak ki mobiltelefonnak, amit vezeték nélküli töltőpaddal is felszerelhetnek, míg az S-Crossban marad a hagyományos vezetékes töltés. Csomagtartójuk duplapadlós, a Yarisban is találunk apróbb rekeszeket alul, de itt a nagyrészt a hibrid rendszer akkumulátora és a benzintank veszi el. A Suzuki S-Crossé könnyen láthatóan tágasabb, családi autónak jobban beválhat.

Technika

Mindkét japán autó európai gyártású. A Toyota kicsiben kezdte az itteni gyártást még 1971-ben, a Suzuki nagyobb volumennel indított hazánkban 1992-től. Tesztünk résztvevői közül a Suzuki Esztergomban készül, az XP21-es Yaris és a Yaris Cross gyárának helyszíne a franciaországi Onnaing, pár kilométerre a francia-belga határtól a Valenciennes-i járásban.

A Suzuki 2014-től gyártott elődje padlólemezét viszi tovább a 2016-ost követő második modellfrissítés utána. A Yaris Cross a negyedik generációs Yaris-szal bevezetett GA-B padlólemezre épül, a név mögött a Global Architecture és a B-szegmens rejlik.

4300 milliméter, szélessége 1785 mm, magassága 1580 mm a tetőlemez legfelső pontján, amin a tetősínes autók fél centivel nyúlnak túl, ez így 1585 mm. Változatlan a 2600 mm-es tengelytáv. A Yaris Cross fél számmal kisebb, hossza 4180, szélessége 1765, magassága 1595 mm és 2560 mm a tengelytávja.

A Suzuki K14D kódjelű négyhengeres benzinese 1373 köbcentis, a korábbi K14C verzió 9,9:1 kompresszióviszonyánál jóval magasabb a 10,9:1-hez sűrítési aránya. 140 helyett már csak 129 lóerős, 2000-től adja le 235 Nm maximális nyomatékát. Önmagában a Yaris Cross szívó bezineese 92 lóerős és 120 Nm nyomatékmaxima, de ez a motor nem értelmezhető önmagában, hiszen a fejlett hibrid hajtásrendszernek csal az egyik eleme.

48 voltos kisegítő hibriddé vált az összes turbós benzines S-Cross, teljes hibrid egyelőre a Vitarából van. Az S-Crossban fékezéskor és gázelvételkor az önindító-generátorral megtermelt elektromos energiával mérsékelhető a generátorral az áramfejlesztés érdekében a motorra rótt teher, másrészt maximum 53 Nm nyomatékával a főtengellyel szíjhajtással összekötött önindító-generátor besegíthet az autó hajtásába is. A villamos gép ereje nem adódik hozzá a motoréhoz, mert csak tehermentesíti a benzinest, gyorsításkor, előzéskor.

A hibrid Yaris Cross motorja az M15A-FXE kódjelű háromhengeres. A vezérlés láncos, a belső súrlódás minimális, az olajszivattyú változó kapacitással szállít a takarékosság kedvéért. A hibridet többek között 14,0:1 arányú sűrítési viszony és Atkinson-ciklus segíti magasabb hatásfokhoz. A hajtásrendszer 116 lóerős, ebben benne van az önmagában 80 lóerős, 141 Nm nyomatékú hajtó villanymotor ereje is. Itt a hajtó villamos gép önállóan, álló benzinessel is gyorsíthatja az autót illetve tarthatja a sebességet.

Tesztautóink közül a hibrid Toyota Yaris Cross 4×4-esként érkezett, de van belőle elsőkerekes, a fotókon látható S-Cross pedig elöl hajt, de itt is rendelhető összkerékhajtás. Merőben eltérő a két autó négykerék-hajtása. A Suzuki kardántengellyel viszi hátra az orrmotor nyomatékát és elektronikusan vezérelt többtárcsás kuplunggal kapcsol át 4×4-re. Hátra legfeljebb a nyomaték 50 százaléka mehet, terepes üzemmódban, 60 km/órássebességig 50:50 arányú nyomaték-eloszlással.

Ezzel szemben a 4×4-es Yaris Cross hibridrendszere a hajtó, fő villamos gép és az áramot termelő villanymotoron kívül egy harmadik villamos gépet is rendszerbe állít, kis teljesítménnyel. A Yaris Cross könnyebb terepen a Trail üzemmódra támaszkodhat, mindkét autóban van havas üzemmód is. A Toyotában a hátsó hajtás helyigénye 397-ről 320 literre csökkenti a csomagteret. A Suzukiban hajtástól függetlenül 430 liter.

Sokáig a hibrid Toyoták semmit sem vontathattak, de ennek szerencsére vége. A Yaris Cross másik motorváltozata, az 1,5 literes, 125 lóerős szívó benzines 1350 kilós fékezett utánfutót húzhat, a hibridek mögé 750 kilós utánfutót köthetünk. Az S-Cross értéke 1500 kg.

Maradva a számoknál, az összkerékhajtás egyik modellben sem javít a 0-100 k /órás gyorsulás idején. A Suzukinál a hatfokozatú manuális és automatikus váltóval is 9,5 mp az elsőkerekesek eredménye, a 4×4-eseké 10,2 mp. A hibrid Yaris Cross értéke 11,2 mp elsőkerék-hajtással, az összkerekesé 11,8 mp. Végsebességben is a Suzuki jobb, 195 km/óra az összes S-Cross adata, a Yaris Cross hibridé 170 km/óra mindkét hajtásrendszerrel.

Mindkét tesztautó első futóműve MacPherson-rugóstagra és alsó keresztlengőkarra épül, hátul pedig csatolt hosszlengőkaros torziós híd vezeti a kerekeket. A Suzukiban összkerékhajtással is marad a félmerev hátsó futómű, az iAWD Yaris Cross viszont igényesebb, többlengőkaros futóművet kap hátsó elektromos motorral. Adaptív lengéscsillapítás egyikhez sem rendelhető.

Vezetés

Hibrid és hibrid között óriási lehet a különbség. Bár mindkettő hátán büszkén hirdeti a felirat, csak a Yaris Cross nevezhető joggal hibridnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Suzuki S-Cross ne lenne elég hatékony, mert többször bebizonyította már nekünk is, hogy tud nagyon is alacsony fogyasztással járni. Működésükben alapvető különbségek vannak, amit vezetés közben nem feltétlenül fogunk észrevenni.

A Yaris Cross teljes értékű öntöltő hibrid rendszere gombnyomásra indul, de ahelyett, hogy csak később indulna be a benzinmotor, szinte azonnal beröffen a gombnyomás után. A háromhengeres motor hangja nem szép, cserébe az Atkinson ciklus miatt nagyon is hatékonyan üzemel. Vélhetően a tesztautó összkerékhajtása miatt járt sokat a benzinmotor, ebben az első hajtó villanymotor mellett egy hátsót is el kell látnia árammal, így egy huzamban feltűnően rövid ideig haladt csak elektromosan a tesztidőszak alatt.

Vele szemben az S-Cross 48 voltos hibrid rendszere nem is képes a tisztán elektromos mozgásra, így mi sem természetesebb, hogy a gombnyomás után ebben az autóban teljesen hagyományosan beindul a benzinmotor. Viszont hangja szinte egyáltalán nincs, se alapjáraton, se fordulaton, végtelenül konszolidált és kellemes jelenség. Négyhengeressége is tehet róla, de mindenképp kiegyensúlyozott a motor és kiválóan hangszigetelt a motortér és az utastér is.

Zajból sokkal több jut be a Yaris Cross utasterébe. Toyotásan hangosan futnak a 18 colos kerekek és a motor gázadásokra történő folyamatos fel-felpörgéséből is túl sokat hallani a kormány mögött. Az új hibrid rendszerben már elég jó a motor karaktere, a fordulatszám követi a gézpedál állását, nincsenek elnyújtott bőgések, mint régen, így könnyednek tűnik a Yaris Cross hajtása. Vele szemben az S-Cross kézi váltós, hagyományosabb hajtáslánc, ebben az esetben csak elsőkerék-hajtással, de az összkerekes S-Crossban hagyományos kardántengelyes lenne a hajtás.

Pihentetően csöndes a Suzuki S-Cross, alig hallani valamit a motor zúgásából és a kerekek felől érkező zajok is elenyészőek a Yaris Crosshoz képest. A váltó viszont akadós, sokszor pontos, váratlan időközönként viszont egyszerűen nem veszi be a fokozatot, ilyen behatásoktól egy hibrid Yaris Cross megkíméli a vezetőjét.

A kormányzás a Yarisban pontosabb és könnyedebb, jobban is ülünk a kormánya mögött, míg a Suzukiban egészen semleges, kicsit gumis a kormányzási érzet, de összességében nem zavaró. Az utazási komfort a zajszintet leszámítva egészen hasonló, mindkét autó nagyon jól rugózik és az egyszerű technika ellenére még a Suzuki is remek úttartású. Egyik autó sem imbolyog kanyarban, vagy döccen nagyokat úthibákon, mindkettővel nagyon zavartalan a közlekedés. Itt persze érdemes megjegyezni, a Yaris Crossban nem csak a gördülési zaj magas, de ha úthibát kapunk el, az is nagyot szól.

Kisebb motor és teljes értékű hibrid rendszer van a Yarisban, mégsem fogyasztott kevesebbet a Suzukinál, sőt. Város, országút és autópályás szakasz is került a közös fogyasztásmérő tesztkörbe, amin nagyjából 120 kilométert tettünk meg a két autóval. Így a Yaris Cross fogyasztása 6,8, a Suzuki S-Crossé 6,2 literre jött ki tankolás szerint mérve. Mindaddig, amíg városban autóztunk, a Yaris Cross jóval alacsonyabb, hideg télbe is 6 liter/100 km körüli fogyasztást mutatott, a vegyes használat azonban megfordította az eredményeket.

Költségek

Jelentős árkülönbség van a két autó között. S-Crosst ezzel a hajtáslánccal, de a szerényebb GL felszereltséggel listaáron 7 590 000 forinttól vehettek. A képeken szereplő, GLX felszereltségű Suzuki S-Cross 8 840 000 forintos autó listaáron. A Yaris Cross alapára Active kivitelben benzines motorral 6 980 000 Ft, ebben a kivitelben a Hybrid 8 180 000 Ft-ról indul elsőkerék-hajtással és 11 800 000-ig mehet fel. A Yaris Cross Hybrid listaára a tesztelt Executive Smart kivitelben és összkerékhajtással 11 890 000 Ft.

Ha a Suzukit ezzel összevethető felállásban vennétek, tehát automatikus váltóval és négykerék-hajtással, akkor a listaáron 11,9 milliós Yaris Cross AWD-i állna szemben a 10 180 000 forintos, S-Cross GLX 6AT AWD modellel. A valós árak különbségét tovább növeli a Suzuki igen jelentős árkedvezménye, mert az autó akciós ára 9 130 000 forint.

Ha a Yaris Cross a kinézett autó, tudjatok róla, hogy a 125 lóerős benzinesek ára nem vethető össze közvetlenül a hibridekével, mert az összes hibridben, már Active szinten is automatikus a légkondicionálás, a benzinesek egy részében viszont manuális klímaberendezés van.

Lényegesen jobb garanciális feltételeket kínál a Suzuki. A 3 év/100 000 kilométeres garanciát kiegészíti még hét évvel a motorra, a sebességváltóra és a hibridrendszer elemeire.A Toytánál három év/100 000 km az autóra vállalt garancia, a hibrid rendszer elemeire, tehát a hajtásláncra, az inverterre és az akkumulátorra 5 év/ 100 000 km a vállalás.

A Suzuki S-Cross, Toyota Yaris Cross és vetélytársai – Listaár, forint Suzuki S-Cross Hybrid (129 LE, kisegítő hibrid) 7 590 000 Toyota Yaris Cross Hybrid (116 LE, teljes hibrid) 9 610 000 Mazda CX-3 G121 (121 LE) 7 469 000 Ford Puma (125 LE) 7 530 000

Értékelés

Egyáltalán nem könnyű a döntés a két modell közül, de az áruk mégis megadhatja az irányt. A Suzuki egy nagyobb autó jobban használható utas- és csomagtérrel, így akinek ez számít, érdemes alaposabban megvizsgálnia. A Yaris jobb minőségérzetű utasterével és fejlett hibrid hajtásával drágább, de városi használatra alkalmasabb, mint a Suzuki. Mindkettőben van potenciál, könnyű használhatóságot és variálhatóságot adnak. Ára miatt nehéz rosszat mondani a Suzuki S-Crossra, a mai kínálat megemelkedett árait látva ár/érték aránya még így is jónak mondható, pláne bőséges felszereltségéhez képest.

Szavazás