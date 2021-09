Mindkét verziót a Toyota franciaországi üzeme készíti, ami a Valenciennes-i járáshoz tartozik ugyan, de a gyár helyszíne valójában Onnaing, pár kilométerre a francia-belga határtól. A Yaris a Nissan Micra 1993-as sikere után a második japán autóként elnyerte az európai Év Autója címet 2000-re, amit a negyedik generációval meg tudott ismételni 2021-re.

Új padlólemezre épül az XP21 kódjelű Yaris, karosszériája merevebb és könnyebb elődjénél. A GA-B platform nevéből kiviláglik a Global Architecture és a B-szegmens.

Motorja sem azonos a 2017-s modellfrissítéssel bevezetett és még azt a menthetetlenül elavult Yarist is feldobó 1,5 VVTi-vel. Ez ugyanis erősebb (111 vs. 125 LE, 136 Nm helyett 153 Nm), viszont négy helyett már csak háromhengeres. A vezérlés továbbra is változó szívó és kipufogó oldalon is. A hibridben viszont elektromosan módosítható a szívószelepek vezérlési ideje, ami a benzinesben ugyanúgy olajnyomással működik, mint a kipufogószelepek vezérlés-módosítása mindkét motoron.

A két háromhengeres közül a benzines motorkódja M15A-FKS, a hibridé M15A-FXE, tehát közös motorcsalád tagjai. Mindkettő a többek között a Lexus UX-ből ismert 2,0 literes négyhengeres egy hengerrel kisebb verziója. A vezérlés láncos, a belső súrlódás minimális, az olajszivattyú változó kapacitással szállít a takarékosság kedvéért. A hibridet többek között 14,0:1 arányú sűrítési viszony és a Prius III kapcsán kifejtett Atkinson-ciklus segíti 40,3 százalékos hatásfokhoz.

Az 1,5-ös motorok közül a hibridben nincs kiegyensúlyozó-tengely, mert itt a villanymotorral rögtön a simítást leginkább szükségessé tevő fordulatszám-tartomány fölé pördíthető a benzines fordulatszáma. Tehát nem vagy nagyon ritkán jár alapjáraton, ami a sima benzinesben indokolja a fogaskerékhajtású segédtengelyt.

Elődjéhez képest a hibrid Yaris tömege nagyjából 20 kilogrammal csökkent, ami nagyrészt a nikkel-fémhidridről lítiumionra cserélt akkumulátornak köszönhető. A változatlanul léghűtésű és a hátsó ülések alatt lévő akkucsomag 27 százalékkal kevesebbet nyom az eddiginél.

Érdemi fejlemény, hogy már a hibrid Toyotákra sem csak kerékpár-szállításhoz szerelhető vonóhorog. A hibrid fékezve és fékezetlenül is csak 450 kilós utánfutót vontathat, de legalább húzhat valamit. A benzines értéke 550/850 kg. A hibrid Yaris technikájáról részletesen olvashatok ebben és ebben a cikkünkben.