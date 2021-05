A Yaris GR-Four konfigurálásával nem lehet órákat eltölteni a monitort bámulva és opciók tudományos alaposságú mérlegelésével gyötrődni, hanem a 12,4 milliós árat alapnak venni, majd az alapáras fehéren kívül a 145 ezres éjfekete, vagy a 195 ezres gyöngyház fehér, vagy érzéki piros fényezést választani – több színvariáció nincs is -, aztán rábökni a VIP, vagy a Sport csomagra, mert ezek egymással nem kombinálhatóak, és kész is vagyunk. A VIP csomag 850 ezres felárat jelent és főleg csicsákból áll – hangulatvilágítás, head-up display, Toyota Touch 2 with GO navigációs rendszer, első-hátsó parkolásérzékelők és JBL hifi -, míg a Sport csomag rejti az olyan finom falatokat, mint a Torsen első és hátsó önzáró differenciálmű, a sport lengéscsillapító, a 18 colos kovácsolt könnyűfém felni, és a Michelin Pilot Sport 225/40 R 18-as gumiabroncs. Mindez 1.550.000 forintért.

Konkurenseket keresni a Yaris GR mellé elég kilátástalan feladat, mivel nagyjából nincs neki ilyenje. Ami valamennyire még hasonló hangulatú autó lehet, az a Hyundai i20 N, esetleg a termetesebb Renault Megane RS, de mindkettőt csak nagyon nehezen lehetne egy ligába gyömöszölni az összkerekes Yarisszal.