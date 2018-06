Elődjéhez képest sokat javult a sportos Swift belseje is. A legszembetűnőbb a már legalább sportülésnek látszó, valódi oldaltartással is rendelkező ülés, ami még díszvarrást is kapott. A piros öltésekkel díszített belső is a sportos hangulatot próbálja fokozni, a lapított aljú kormánnyal és a szintén piros műszerfalbetétekkel, fémszínű pedálokkal.

Anyaghasználata nem nagyon tér el egy mezei Swiftétől, sok a kemény műanyag, de a kényesebb részeken, ahol amúgy is fogdossuk, azért jutott mutatóba egy kis lágyság, puhaság is. Helykínálata messze van a zavarba ejtően tágastól, de az autó méreteihez képest sikerült kihozni belőle a maximumot, elöl-hátul 190 centivel semmi rossz érzés nem maradt bennem, sőt. A tető például kifejezetten magasan van, a fejtérbe akár egy galériát is fel lehetne még húzni. Talán a fura üléspozíciót kell csak szokni, ami jobban hasonlít az ebédlőasztal melletti pörköltfalós pózhoz, mint autóban ülőshöz. Jó, itt azért nem kell előrehajolni, hogy a pörköltzsír ne folyjon végig köldökig.

Az ajtózsebek, kesztyűtartó és egyéb pakolóhelyek is picik, de mindennek van helye. Pohárnak, tölteni való telefonnak, üdítős palacknak. Csomagtartója sem túl nagy, 265 literes alapfelállásban, defektjavító készlettel, lehajtott háttámlájú hátsó ülésekkel pedig 579 literrel gazdálkodhat a Swift Sport gazdája.

Manapság már a klotyóra is okos telefonnal megy mindenki, így valamire való autóban is kell lennie valamiféle telefon integrációnak. A Swift Sportban is van ilyen eszköz, amin úgy fut a valami rejtélyes okból Magyarországon még mindig nem letölthető Android Auto, mint az álom. (Itt adunk tippeket, hogyan lehet mégis letölteni a Google Play felületein hiába keresett applikációt.)

Hogy ez miért jó? Mert az autó saját képernyőjén fut a telefon navigációs programja – ami a gyárival ellentétben nem ötévente frissül valami márkakereskedő szervizében, hanem az aktuális lezárásokat, traffipaxokat, baleseteket is élőben mutatja – vezérelhetjük vele a telefont, és még zenét is hallgathatunk róla. Szóval 2018-ban kevés hasznosabb dolog van, amit autóba el lehet képzelni.