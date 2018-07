Kezdjük a gumikkal, mert a tesztautó a feláras, 18 colos kerekeken /40-es és csupán 205 mm széles Michelin Pilot Supersport gumikon futott. Ezek az abroncsok a Mustangon dicsért Pilot Sport 4S-nél feljebb állnak a hierarchiában Eszement kanyarokat engednek ahhoz képest, hogy egyszerű futómű-konstrukciójú, eredendően orrnehéz kiskocsiban tépsz.

De amiben a Fiesta ST a legnagyobb, az a vezetés szégyentelen élvezeti értéke, az a laza játékosság, amivel odaveti magát. Íven marad, ha úgy tetszik, és kiteszi a seggét, ha azt szeretnéd. A fara életteli, amit régebben a MINI kockáztatott meg a sportmodellek között. Gázelvételre úgy löttyen keresztbe, hogy csak győzd lekövetni a kormánnyal nyitva.

Kigyorsításkor az első kerekek beleharapnak a kormánnyal kijelölt ívbe és nem eresztik az aszfaltot. Az önzáró differenciálmű annyira finoman viszi át a nyomatékot a jobban tapadó kerékre, hogy működését nem is érezni. Ez nagyon más iskola, mint a rusztikusan dolgozó sperr a Corsa OPC-ben, amely azonban másképp volt örömteli. A 290 Nm-es csúcsérték állandó percenként 1600 és 4000 közötti fordulatszámon. Nagy előrelépés nincs ugyan, mert pont ennyi volt az ST200 nyomatékcsúcsa és ha csak túltöltéssel és egyszerre 15 másodpercig, de a 182 lóerős alap ST is elérte ezt az értéket.

Bitang jól megy a 2018-a Ford Fiesta ST. A 6,9 helyett 6,7 másodperces gyorsulás százra jó, de nem ezzel a két tizeddel nyert meg magának a sorhármas EcoBoost. A motor nagyon él, gyorsításkor fürgén leköveti a jobb lábat. Gázadásra szinte átmenet nélkül megindul a Ford Fiesta ST és 1800-as fordulatszámon már van ereje ellőni és szeret pörögni, amíg lehet neki. 6300 körül szabályoz le.

Valószínűleg a kiegyensúlyozottabb motorjárás lehet az oka, hogy gázelvételkor viszonylag lassan ejti el a gázt, ami többünknek is feltűnt. Ezzel a gonddal együtt is váratlanul jó ez a motor, tényleg nem lemondás a négyhengeres ezerhatos után, amelyet búcsúztat.

Amit sikerült kihozni 1496 köbcentiből és három hengerből, az újra és újra meghazudtolja az alapelvet, hogy a hengerszámot csak még több köbcentivel lehet pótolni. Veszettül gyors vele a tulajdonképpen elég nehéz, forgalmija szerint 1263 kilós autó, és még hangot is csináltak neki. A háromhengeres motorok törömpölése nagyrészt idegen tőle, padlógázra mély, rekedtes zajjal száguld és Sport vagy Race (versenypálya) állásban a kipufogó is durrog gázelvételkor. Nagy show, és nem üres látványosság.

Újdonság a három, jól szeparált üzemmód. Induláskor mindig a Normal él, ilyenkor halk a kipufogó, ekkor a legerősebb a kormányrásegítés, békésebb, de nem tompa a gázreakció, továbbá az ESP és a kipörgésgátlás. A Sport mód az autó hangjára hat, kinyit a kipufogócsőben lévő szelep, gázelvételkor durrogni kezd a kipufogó, szigorúbbak a kormányerők és lazább az elektronikus felügyelet. Race üzemmódban a hang és a gázreakció nem lesz hegyesebb, de a menetstabilizálás még inkább visszavonul, bő kilegyezést engedve a kocsi farának.

Nincs égbekiáltó különbség, de emlékeim szerint az ST 200 váltója egzaktabb volt, rövidebb utakon és fémesebben kattant be a fokozatokba. Nem rossz ez sem és jól bírja a gyors kapcsolásokat, de van ennél feljebb.

Épeszű haladásnál az ST-ben is kijön, mennyire felnőtt autó az új Fiesta. A biztonságot gyalogosészlelő automatikus vészfékező rendszer és táblafelismerés javítja, a műszerfalon megjelenő sebességkorlátozások nagyon hasznosak ismeretlen helyen vezetve. A zajcsillapítás, a rugózási komfort és a stabilitás is elég jó ahhoz, hogy 180-200-as sebességnél ne kapaszkodj, hanem utazz.

Érezhetően megengedőbb a rugózás, mint volt, és nincs annyira fémesen ütő hangja az úthibáknak sem, de a kényelmestől így is messze van és a nyomvályúkra is figyelni kell. A motor kéthengeres működését sosem éreztem, talán mert a kéthengeres üzemben adódó egyenetlen járás elkerülésében többek között a szándékosan kiegyensúlyozatlan kettős tömegű lendkerék, speciális motortartó bak, hatékonyabb rezgéscsillapítású kuplungtárcsa és speciális féltengely segít. A nem etetett hengerben zárva tartott szelepekkel adott a sűrítés, ami kvázi rugóként segít megőrizni a háromhengeres motor kiegyensúlyozottabb járását, mármint egy kéthengereshez képest. Ezeket a részleteket a 999 köbcentisről közölte a gyártó, de valószínűleg a nagyobbikkal is hasonló a helyzet. Ezzel a sok okossággal annyira észrevétlenné vált a kéthengeres működés, hogy a deaktiválás működési tartományát a Ford kiterjeszthette 4500-as fordulatszámig.