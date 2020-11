Már a szín is erre utal, hiszen ugyanilyen zöld volt a rekordautó anno, a fényezés neve is innen ered: Monza-zöld 1958. Persze nem csak zöldben választható, készül szürke fehér, fekete és kék is az évfordulós modellből. A márkaalapítást pedig azzal ünneplik, hogy 1949 példányt gyártanak a különlegességből. A limitált darabokra különleges márkajelzés kerül, amely a nem a mostani, hanem a régi Abarth logót használja, ami főként a skorpió (Carlo Abarth csillagjegye) eltérő formájáról azonosítható.

Ahogy a Fiat 500 összes változata, az Abarth 695 70th is nagyon vagány, jó ránézni. Barátságos forma, sok-sok izgalmas részlettel fűszerezve. Ám nem apróság, ha más autókkal látjuk együtt, kiderül, hogy kifejezetten magas. Ez a felfelé építkezés teremti meg a lehetőségét, hogy hátul is el lehessen benne férni.

Különösen sportos lökhárítók kerülnek az Abarth legerősebb modelljeire, egyértelmű az erőfitogtatás. Ezeket már a korábbi 595 és 695-ösökön lehetett látni, ahogy körben a sárvédő-szélesítéseket is. Ami viszont egyértelmű újdonság, az a hátsó szárny. Utóbbi 0-60 fokos szög között manuálisan állítható, 12 különböző pozícióban rögzíthetjük. Ha a függőlegeshez legközelebb állítjuk, akkor a mérések szerint 200-as tempónál 42 kg leszorítóerőt termel, ami azt jelenti, hogy valóban képes növelni a hátsó rész stabilitását. Ez persze jól hangzik, de a legtöbb vevőnek szerintem úgyis az a fontos, hogy baromira jól néz ki a spoiler.

Van mit nézni ezen túl is Abarthon, hiszen számtalan megoldást kínál a márka, hogy egyedire szabjuk a kocsit. Ezen a tető kockás, miközben a motorháztetőn ott virít a hatalmas skorpió jel, a féknyergek hangsúlyos piros festést kaptak. A négy kipufogóvég sem épp hétköznapi egy ilyen kisautón.