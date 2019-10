A jelenleg is futó harmadik generációs újkori MINI már egy ideje a piacon van, így jókor jött a tavalyi ráncfelvarrás, aminek eredményét, a modernizálásnál megejtett kisebb nagyobb változásokat ebben a cikkben írja meg Csepreghy kolléga:

Méretre a MINI 3850 milliméter hosszú, 1727 mm széles, 1414 mm magas, tengelytávja pedig 2495 mm. Érdemes ezeket az adatokat összevetni az első MINI 3 méteres hosszával és 140 centis szélességével, 135 centis magasságával. A puffadás ellenére a jelleget adó vonalak, formák, dizájnmegoldások megmaradtak, így profilból még most is könnyen észrevehető a rokonság, maradtak a kerek lámpák, illetve a sarkokba kitolt kerekek is. Bár utóbbiak már nem bútorgörgő méretűek, hanem igazi, rendes méretű kerekek.

Egy MINI pucéran is elég határozott megjelenésű, de mivel a tesztautó a hatvanadik születésnapra készült, így további feltűnő kiegészítőket is aggattak rá. Először is a modell kedvéért újraálmodták a British Racing Green fényezést, de akinek ez nem jön be, kérheti más fényezéssel is – szürke és feketék vannak még a kínálatban – az évfordulós kiadást. A spéci színen kívül fekete csíkok díszlenek a motorháztetőn, kapott oldalsó díszbetéteket a külső tükrök közelében, két tónusú, polírozott küllős 17”-os könnyűfém felnit, és sötétben még 60 Years feliratot is tud az aszfaltra világítani.

Van még fehér teteje és szintén fehér visszapillantója is, kamu légbeömlője a motorháztetőn, fémnek látszó, csillogó tanksapkája és dupla kipufogója a fenekén. Feltűnő, kívánatos jószág, az biztos.