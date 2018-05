Elsőre talán túlzásnak hat a sok krómozott felület és az apró kapcsolók sora a gömbölyűséggel és a kör alakú kezelőszervekkel vegyítve, de nem szenved csorbát sem a funkció, sem az ergonómia a MINI utasterében. A műszerfal közepén trónoló nagytányér közepére tálalták a fedélzeti rendszert, ami kezelhető a kézifék melletti tekerővel, de a kormányhoz való közelsége miatt kézre esik, ezért sokkal egyszerűbb kihasználni az érintőképernyő előnyeit. Követi a bajor mintát a menü felépítése, csak az animációk lettek sokkal színesebbek és vidámabbak a MINI stílusának megfelelően.

Biztos nem mindenkinek nyeri el a tetszését, de ötletes a kijelző körüli LED-fény, mely attól függően világít, hogy éppen milyen funkciót hívtunk elő vagy milyen módban vezetünk a három közül (Green, Mid és Sport). Tetszetősek a fém pedálok és a perforált bőrrel felöltöztetett háromküllős sportkormány, persze mindez a lehető leggömbölyűbb kivitelben. A volán különösen jól sikerült, a bal küllőn a tempomat gombjai kaptak helyet, melyen akár 1 km/órányit is léptethetünk a beállított sebességen, nagyobb nyomásra már tízesével ugrik. A harmadik generációra már a fordulatszám- és a sebességmérő is átköltözött a kormány mögé, így minden sokkal jobban szem előtt van. Rendelhető Head-up Display is, de csupán a kiemelkedő plexilapos, mely messze nem veszi fel a versenyt a valóban szélvédőre vetítő, igényesebb változattal.

2,5 méteres tengelytávjával inkább az első utasok kényelmét szolgálja a MINI kabinja, az üléspozíció és maguk az ülések is jók, főleg a középső szintet jelentő állítható laphosszúságú sportülésekben lehet megtalálni az ideális elhelyezkedést. Aki ennél is kagylósabb ülésre vágyik, az lesse meg a JCW-csomag pirossal varrott Alcantara-kárpitos verzióját! Egyedül a jobb térdtől vesz el érezhető teret a pufók középkonzol. Rápróbáltam a hátsó ülésekre is, és nagy valószínűséggel nem vállalnék be egy hosszabb utat a második sorban – 180 centimmel én már kinőttem a MINI második sorából. A kabinban egyébként akadnak tárolóhelyek, leginkább feles PET palackokat lehet elhelyezni nagy számban, minden másnak viszont vadászni kell a helyet. A két USB csatlakozó például jó helyen van, de szegény okostelefonok kénytelenek a pohártartóban hánykolódni – dedikált tároló híján.

Tengernyi kárpit és dekorbetét közül válogathat az, akinek MINI-re fáj a foga. Mostantól a lehetőségek egészen a végtelenhez közelítenek, így kicsit fellélegezhetnek a dizájnerek is: nem kell hogy mindenkinek tetsző felületeken törjék a fejüket. Klasszak a világító dekorbetétek, de aki sokkal inkább magáénak szeretné érezni az autót, annak ott a MINI Yours Customised. Ez egy netes felület, ahol különböző, akár névre szóló dekorelemeket lehet tervezni az autóba, amit aztán 3D nyomtatással vagy épp lézergravírral elkészítenek és házhoz küldenek.