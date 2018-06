Röviden – Toyota Aygo, 2018 Mi ez? A Toyota legkisebb európai autójának második generációja a facelift után Mit tud? 3,5 méter alatti törpe 72 lóerős, háromhengeres motorral, hátul parányi hellyel Mibe kerül? 2,7 millió és 4,5 millió forint között mozognak az alapárak Kinek jó? Egyedülállóknak és pároknak, akik nem járnak sztrádán

Furcsák ezek a dánok, na. A cukormázba fulladt palacsintám közepén sajtszeletek kompenzálták az émelyítő édességet, Koppenhága járműparkját pedig hiába kémleltem először meglepődve, majd egyre csak bólogatva, alig találtam szabadidő-autót. Pedig az ugye mostanság nagy divat. De keresni kellett a középkategóriás szedánokat is. Az meg olyan presztízsvalami sokfelé. Ebből is alig, abból is alig, pedig gazdag népek ezek.

“Csak hát nem hülyék! Minek kínlódjanak a városban nagy kocsikkal, tökre fölösleges!” – csapott a homlokára egy kolléga, sajnos Budapestig nem hallatszott a hangja. Cliók, Yarisok, Picantók, i10-esek, C3-asok közlekednek a-ból b-be mindenhol, és természetesen az Aygo előző generációi. A Toyota helyében én is a környezetükkel harmóniára törekvő, nagyrészt bringás emberek lakta Koppenhágába szerveztem volna a faceliftes mini nemzetközi premierjét.

Stramm kiskocsi ugyan a Toyota Aygo, de ebben az aprópénzből tákolt kategóriában mindig akad csiszolgatni való.