Nagyon kevés autó van, amely ennyire a motorjából él. A V8 akkor is odaver, ha nem is adsz gázt neki: motorfékhatása mellbevágó. Gázadásra is monumentális erők szabadulnak fel belőle, az egész autó remegésén érezni a V8 ütemét, ahogy beindul.

Európában és Japánban nem dolgoznak ekkora hombárokkal, de itt egyetlen henger lökettérfogata majdnem 619 köbcenti. Szorozzátok meg mondjuk hárommal és kijön 1856,6 köbcentiméter: a kocka Audi 80 benzinese 1921 köbcentivel öthengeres volt, a Mazda az MX-3-hoz V6-os motort gyártott 1,8 literes hengerűrtartalommal. Itt mások a dimenziók.

Négyféle hangzás közül választhatunk a lovacskás gombot nyomkodva a kapcsolókkal erősen megszórt, kicsit túl is terhelt volánon. A kipufogórendszerbe épített szelepekkel csendes, normális, sportos és versenypályás hangzásra képes a kipufogó. Beállítható szomszédbarát üzemmód is, amivel mindig vagy csak adott idősávon belül halkan kel életre az autó. Ezzel nagyon sok odavész a Mustang varázsából, nehéz lemondani arról a békés egymás mellett élés jegyében, ahogy a vezérlés életre dörrenti a nyolchengerest és felveri a fordulatot, hogy üvölthessen egy ideig.

Üzemmód van bőven, ami azért gond, mert a középkonzoli kapcsolót csak kis késéssel követi le a műszerfali visszajelzés, viszont az üzemmódokat csak egy irányba pörgethetjük és könnyű túlfutni a keresetten.

Amikor nem süllyedtem vissza a cro-magnoni ágig és épp nem nyitott kipufogószelepekkel üvöltött a V8, legtöbbször az esős/téli üzemmódot használtam, mert ebben a legkényelmesebb közlekedni. A gumik megcsúszását elkerülendő, a váltóvezérlés finoman viszi útra a motor erejét, a Ford Mustang Fastback GT rántás nélkül, finoman indul el.

Bármilyen furcsa is, a Ford Mustangból a tízfokozatú automata gyorsulása a drámaibb és a manuálisé a tompább. A 10R80 kódú automata gyorsan áthidalt hidrodinamikus nyomatékváltójával a lovak nem fuldokolnak a váltóban, nincs csúszás és a sebességváltás gyorsaságát soha sem éred utol kézzel-lábbal.

Nem kell hozzá drag strip és karácsonyfa, a sportosabb üzemmódokban az automata érezhetően durvábban rúgja el magát gázadásra, mint kuplunggal és botváltóval bűvészkedve. A jobb rajt és a jobb gyorsulás nem illúzió, a Motor Trend magazin mérései szerint 30 mérföld/óráig (48 km/óra) 0,2, 60-ig (96 km/óra) 0,4, a 100 mérföld/órának megfelelő 160-ra gyorsítva az automata GT kereken egy másodpercet ad a manuálisnak.

Nagyrészt azért, mert a tíz fokozatból adódóan a váltó kisebbeket ejt a következő áttételt kapcsolva és a szívómotor inkább tartható a legjobb gyorsulást biztosító fordulatszám-tartományban, mint a jóval nagyobbakat ejtő kézivel. 100 km/óráig a gyári adat 4,6 helyett 4,3 mp, de ez többnek tűnt mindkét autót kipróbálva. Az automata ötödikje és a kézi váltó harmadikja illetve az automata nyolcadik és a manuális ötödik fokozata majdnem pont ugyanott forog le.

Néha a váltó nem tud mit kezdeni a sok fokozattal, tanácstalanul cserélgeti az áttételeket rövid időközönként. Ritkán vezettem ennyit kézzel kapcsolva egy automatikus váltót. A kapcsolások viszont finomak és gyorsak.

A szerkezet mindkét irányban átugorhat áttételeket a harmonikusabb működés érdekében, szelíd induláskor 1-3-5-6 a tipikus sorrend. Egészséges gázadásra a GM-mel közösen bevetetett új sebességváltó 5-6 fokozatot is visszatesz. Városban igen terhes a lassú váltás az előre és a hátramenet között, ami tetézi a Mustang eleve rossz fordulékonyságát, 12,2 méter fordulókörét.

Több lépcsőben kirobbanó ereje miatt szívómotorjával a nehéz és terebélyes Mustang nem olyan könnyen és digitálisan farol, mint például a 2000 körül már nyomatékban tobzódó turbós BMW M2. A Ford Mustang GT egy ideig nem áll keresztbe, aztán meg alaposan és nehéz utolérni a kormánnyal. Szóval minden tiszteletünk azoké, akik tempóból tudnak vele füstöt generálni a kanyarokban.

Csak annak köszönhető, hogy kikapcsolt ESP-vel nem csapódik ki a véred teljes szárazanyag-tartalma, hogy a hátsó gumik 275/40 R19 méretűek és a Michelin Pilot Sport 4 S fantasztikusan fog úton. Ha reggeli pára, locsolókocsi vagy bármi más csökkenti a tapadást, érdemes magába szállnia mindenkinek, hogy a menetstabilizálás kinyírásával tényleg ki akarja-e hozni a Mustangból az állatot.

Mivel a burnout, a füstöltetés egy helyben a V8-folklór része, a tesztelt Ford Mustang kétféleképp is segíti az aszfaltrajzolást. Az egyik a gyorsulási versenyes üzemmód, amelyben az első kerekek fékezése mellett túlforgathatók a hátsók, hogy meleg gumival jobbat rajtoljon az autó többnyire negyedmérföldes távon.

A másik az eddig is adott Line Lock, amiben égig érhet a füst. A kormányon lévő lovacska-gombot megnyomva léphetünk be a Track Apps (versenypályás cuccok) menüpontba, ahol a Line Lock található. Egy gyors OK a kormányon lévő gombon, ballal nyomva kell tartani a fékpedált és az üzemi fék elöl kiékeli az autót, de hátul nem ad nyomást a munkahengerekre. Jöhet a gázadás jobbal. Az autó befeszülésén érezni, milyen brutális erők eredőjeként kezdenek el kipörögni hátsó kerekei. A fékpedállal szabályozható, hogy egyetlen halomba szeretnéd gyűjteni a gumipernyét a kerék mögött vagy szénfekete csíkokat húznál az előrekúszó autóval. Mindkettő vérforraló.

A Mustang nem sportautó, nem Corvette, hanem sportkupé és se nem kicsi, se nem könnyű a forgalmiban szereplő 1756 kg alapján. Komoly cirkálónak érződik, nem dobálod kanyarról-kanyarra, mint egy Toyota GT86-ot. A kezdeti billenés ne tévesszen meg, a Ford Mustang GT ott marad az íven és képes olyan kanyarsebességre, hogy elsápadjon/sikítson a melletted ülő. A kézi váltósban visszakapcsoláskor a motorvezérlés automatikus gázfröccsöt ad, hogy ne destabilizálódjék az autó a rántástól.

Hat nap alatt több mint ezer kilométert mentünk a tesztelt Ford Mustang GT-vel. A modellfrissítéssel sokkal jobb utazóautóvá vált, ami azért fontos, mert a nyolchengeres Mustanggal sem csak gumiégetésből áll az élet. Az adaptív lengéscsillapítással teljesen civilizált a rugózása, a Recaro-sportülések nemcsak oldaltartásban jók, de kényelmük is dicséretes.

Autópályán, legalábbis halk vagy normál állású kipufogóval, 160-180 andalító utazósebesség, a V8 3000 alatti fordulatszámon szunnyad. Tizedikben, leírni is szokatlan, 2200 a percenkénti fordulatszám 130-nál.

Ha hagyjuk neki, az adaptív tempomat rutinosan gyorsít-lassít helyettünk. Az is jó benne, hogy az automatikus távolságtartás és a sebességtartó automatika külön is működik. Aki utálja az ACC-t, mert túl nagy követési távolságot hagy és bevágnak elé, autózhat sima sebességtartással.

Ugyanezt értékeltem a sávtartó rendszerben, ahol kérhető, de nem kötelező a kormánykorrekció a sávelhagyás megelőzésére. Ha akarod, csak jelzi, ha indexelés nélkül léped át a terelővonalat, de nem próbálja a kameraképből megállapított sávhatár közepén vezetni az autót. Ha úgy tetszik, a felfestés elérésekor automatikusan korrigál az irányon, türelmesen vezet egy ideig magában, mielőtt visszaadja a volánt.

Szerencsére nem próbáltuk ki, de van gyalogos-felismeréssel kombinált akadályérzékelés, amely automatikus vészfékezéssel igyekszik elkerülni a ráfutásos baleseteket és a gázolást. Nagyrészt ezen segédrendszerek hiánya miatt kapott a 2017 előtti Ford Mustang összesen két csillagot az EuroNCAP töréstesztjén.