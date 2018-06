Utastere sportautóhoz képest minden irányban egész tágas, és még a csomagtartója is nagy, jól használható. Javítottak a berendezés minőségérzetén is, amerikai autóhoz mérten kifejezetten csinos a belső és az anyagok, kivitelezés is megfelel a kényesebb európai elvárásoknak. Kétféle üléssel is rendelhető a Mustang, a mezei változat mellett jobb oldaltartású és fényévekkel kényelmesebb Recaro ülések is kaphatók hozzá. Kezelőszervei kissé idétlenek, főleg az amúgy jópofa billenőkapcsolók működése furcsa, mivel csak egy irányba lehet őket billentgetni, így a menüben is csak egy irányba lehet léptetni a funkciókat.

Műszerfala viszont telitalálat, semmi fizikai, igazi mutató vagy számlap nincs benne, az egész egyetlen nagy, személyre szabható tartalmú kijelző. Mindez ízléses grafikával, parádés felbontással, rengeteg funkcióval. 2018-ban minden autóban ilyennek kéne lennie.