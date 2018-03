Vezettem a kocsit automatával és kézi váltóval a négyhengeressel, majd másnap automatával a nyolchengeressel. Sajna a kézi váltós V8 kimaradt, de azt így is le tudtam szűrni a tapasztalatokból, hogy a kisebb motorral ÉS automatával a Mustang nagyon is vállalható sportkocsi, remekül kiautózható teljesítménnyel, elképesztő (de legalábbis Muscle Car-tól váratlan) menetstabilitással. Az automata csodásan hangolódik a motor karakterisztikájára: a tíz fokozat persze nagyon sok, állandóan kapcsolgat a rendszer, de az élményre ez nincs hatással, a kocsi mindig optimálisan teszi le az útra a motor erejét. Az EcoBoost motoros automata Mustang egy kiváló sportkocsi, remek élményt nyújt a kanyarokban és van elég ereje a hátsókerék-hajtás élvezetéhez is.

Ami ebben a kocsiban nincs, az a hang. Szánalmas elektronikus brummogással próbál valami akusztikus élményt adni a kocsi, ami inkább rontja, mint javítja a hangulatot.

Az igazi Mustang-hang, Amerika hangja a V8-ban van. Ehhez a kocsihoz jobban passzolt volna a kemény, nehéz, súlyos 6-os kézi váltó – de rontotta volna a teljesítményt. A Mustang még katalógus szerint is jobban gyorsul automatával, mint kézivel, a valóságban pedig pláne ez a helyzet, mert a manuális váltó karja nehezen jár, a kuplung pedig kemény.

Szerencsére az automata is kapcsolható kézzel, a kormány mögötti fülek segítségével. Soha még autóban ennyire nem örültem ennek a funkciónak. Ha az automatára bízzuk a kapcsolgatást, olyan eszement nyomaték-löketek kerülnek a legkiszámíthatatlanabb időpontokban a hátsó tengelyre, amik lehetetlenné teszik a gyors autózás kanyarban. Ha azonban én váltok, van időm felkészülni a kapcsolás utáni iszonyú tolásra, egy kis gáz-visszaengedéssel akár még azt is sikerülhet megakadályozni, hogy a Mustang eldobja a seggét – ilyenkor még egy alapos fohász után akár kikapcsolt menetstabilizálóval is lehetséges uralni a szörnyeteget.

A V8-as blokkal különben érezhetően súlyosabb a kocsi orra, korántsem lehet olyan elegánsan fonni egymásba a kanyarokat, mint a négyhengeressel. Az erő persze sokkal nagyobb, a hang meg pláne.