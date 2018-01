Amikor az Audi 1995-ben bemutatta tanulmányautóként a TT-t, a jó ideje a Kiát és a Hyundait erősítő Peter Schreyer mesterművét, a design sikere átütő volt. A harmadik generáció formatervében is ott van az előd, sziluettjében látni a szárnyprofilt. Öröklődő formai elem a sajnos műanyag, de fémnek látszó tanksapkafedél illetve az első kerekek fölé kihúzott motorházfedél, benne egy kis kerékívvel, ami a Volkswagen Arteonnal indult inflálódásnak nemrég. A kortárs Audi TT penge és szigorú, ám hiába RS, téli kerékszettjén a tesztautó nem tudott sokat hozzátenni látványhoz.

Öröklődő designelem a sárvédők fölé érő motorházfedél, kis ívvel a kerék felett. A rendőrautós anyagot megtaláljátok a cikk alján a kapcsolódó cikkek között

Esztétikai minősége miatt érdemes megvenni 290 830 forintért az OLED hátsó fényszórót, amely káprázatosan szép sötétben. Bentről kifelé végigfutó irányjelzője is jól néz ki, fénycsíkja nem is hasonlít a Lexus RX 450h darabosabb, láthatóan külön indexbogyókból álló futófényére. 778 510 forintért az első mátrix-LED-fényszórót azért tartjuk jó választásnak, mert az életünk múlhat rajta. Apró, de idegesítő botlás, hogy a kilincs meghúzásakor, ajtónyitáskor is aktív a kulcs nélküli rendszer zárógombja, amit ujjunkkal véletlenül megnyomva lezárnak az ajtók és megszólal a riasztó.