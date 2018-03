A második generációs Opel Insignia legnagyobb előnye egyértelműen a tágasabb utastér, ami a GSi-re ugyanúgy jellemző, mint gyengébb motorral szerelt társaira. A csúcsmodell itt sem rukkol elő forradalmi megoldásokkal, viszonylag kevés és jól bevált elemmel operál: alul lapított kormánykerék, alumínium pedálsor, fekete tetőkárpit, GSi logók fokozzák a sportos érzést.

A bemutató alapján az Opel az új AGR-minősítést kapott, saját fejlesztésű, fejtámlával egybeépített Opel Performance első üléseire a legbüszkébb, ami fűthető, szellőztethető, és még masszíroz is. Elsőre ugyan nem tűnt túl tágasnak az ülés, de a négyórás tesztút alatt végig nagyon kényelmes volt, ráadásul kellően mélyre is engedhető, ami a sportosság fokozásának egyik legjobb módszere. Az új kagylóülések az Insignia súlycsökkentéséhez is hozzájárulnak, 26 kilogrammot nyom darabja. Ez a szám úgy beszédes leginkább, ha az OPC Corsa mindenféle kényelmi elektronika nélkül is 28 kilós sportüléseivel hasonlítjuk össze.

A műszerfal, illetve a kapcsolók kidolgozása igényes, a középkonzol képernyője szép nagy, és a műszeregység középső kijelzője sem mutat rosszul az analóg műszerek között.

Amennyiben megrendeljük a head-up display-t, a minőségérzetünk megint nagyot ugrik: az Insignia közvetlenül a szélvédőre vetít, mint a prémium márkák, nem az olcsósított plexiüveges megoldást alkalmazták. A GSi keményített futóműve a menetzajokon nem érződik igazán, kellemesen nyugodt és masszív érzetet biztosít így az utastér. Az ötajtós modell és a kombi (igen, van olyan GSI is) csomagtere nem változott, előbbié 490 literes, utóbbi 560 literes alaphelyzetben.