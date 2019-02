A kétszáz lóerő környékére izmosított apró, városi kocsik külön kis szeretet-fiókban laknak az autórajongói szívben, az elérhető álmot, a használható sportosságot képviselik. Mellőlük haltak ki a klasszikus kétajtós kupék, talán az ő saruk az Opel Calibra, a Toyota Celica, a Ford Puma eltűnése.

Meg a vásárlóké, de hosszú lenne elemezni ezt a folyamatot.

A lényeg, hogy az elöl kaparó kis erőgépek köszönik szépen, jól vannak. A mezőny népes, de a recept nagyjából minden gyártónál ugyanaz: turbóval gazdagon fújt motor, keményebb, alacsonyabb futómű, erősebb fékek, hívószóként jól csengő márkákkal együttműködve. Brembo, Recaro, Akropovics, kedves vásárló, lehet a kasszához fáradni.

A Toyota kimaradt ebből a szegmensből az utóbbi években, és most sem próbálják meghódítani a piacot. Inkább megmutatták, mi lenne ha…Ez a mi lenne ha a Toyota Yaris GRMN, egy ralisport ihlette villanás, 212 lóerős, harsány hangon üvöltő, négyhengeres, kompresszoros guruló reklám.

Reklámnak azért erős

Miért reklám? Mert elsődleges célja a figyelemfelhívás, a terep előkészítése a lassan bevezetésre kerülő sportos Toyota-modelleknek. Mivel minden hangzatos típusjel (GTi, ST, RS) foglalt, a japánok külön ösvényt taposnak maguknak, így született a GRMN betűszó, ami a “GAZOO Racing tuned by the Meister of Nürburgring” kifejezésből származik.

A Gazoo kurtább változata, a japán “gazo” képet jelent és egy 20 évvel ezelőtt újdonságnak számító képes autóhirdetéses oldal viselte, illetve viseli a gazoo.com nevet. Maga a Toyota Gazoo Racing 2015 óta létezik, és máris sikerült nyomot hagyniuk az évkönyvekben, mivel sorban szállítják a neves sorozatokban szerzett győzelmeket, tavaly a rali-világbajnokságot és a Le Mans-i 24 órás versenyt is ezzel az almárkával húzták be a japánok.

Bár stílusa japán, meg kell említeni, hogy ez a gép is egy globális értéklánc végén jött létre, a motor japán alapokon épített angol darab (Lotus), a futómű német, ahogy a felnik is, az összeszerelés pedig Franciaországban történik.