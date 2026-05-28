Nem baleset, nem útfelbontás, nem egy szokásos péntek délutáni dugó: külön forgalmi riasztást küldött a Waze a budapesti autósoknak az UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt. A navigációs alkalmazás „UEFA Bajnokok Ligája” címmel figyelmeztet megnövekedett forgalomra, késésekre, lezárt utakra és alternatív útvonalak használatára.

Mi is megkaptuk:

A képernyőfotókon látszik, hogy a riasztás Budapest belső részeit, a Városliget és a Hősök tere környékét, az Andrássy utat, a Dózsa György utat, valamint a repülőtérre vezető útvonalat is érinti.

Az ok a május 30-i Bajnokok Ligája-döntő, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg. A fináléban a Paris Saint-Germain és az Arsenal találkozik Budapesten; a legrangosabb európai klubfutball-döntő először érkezik Magyarországra.

A riasztás nem véletlenül ilyen nagy területre szól. A rendőrség közlése szerint a döntő miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében egészen június 4-éig. A lezárások között szerepel többek között a Hősök tere, a Kós Károly sétány, az Állatkerti körút, az Andrássy út egy része, a Dózsa György út több szakasza, a Rippl-Rónai utca, a Munkácsy Mihály utca, valamint a Puskás Aréna környékének számos útvonala.

A rendőrségi tájékoztatás szerint május 30-án, szombaton 8 és 17 óra között lezárják a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között, a közösségi közlekedés kivételével. Ez nemcsak a meccsre tartóknak lehet kellemetlen, hanem azoknak is, akik egyszerűen csak a reptérre mennének autóval.

A BKK szerint a BL-döntőhöz kapcsolódó forgalom több helyszín között oszlik meg: a Puskás Aréna mellett kiemelt pont lesz a Hősök terén rendezett Champions Festival, a Papp László Sportaréna, valamint a két szurkolói találkozópont a Városligetben és az MTK Sportparknál.

A mérkőzés napján ezekről a helyszínekről szervezetten indulnak a szurkolói vonulások.

Aki teheti, ne autóval vagy taxival próbáljon eljutni a stadionhoz. A BKK külön is figyelmeztet: a Puskás Aréna környékén jelentős korlátozások lesznek, parkolási lehetőség pedig nem áll rendelkezésre. A döntő idején sűrűbben jár az M2-es és az M4-es metró, az 1-es villamos, valamint a Hősök tere miatt az M1-es metró is; a reptéri 100E és 200E járatok közlekedését szintén megerősítik.

A Waze ilyen helyzetben nemcsak azt mutatja, hol áll a sor, hanem azt is, hol változott meg a forgalmi rend, merre nem lehet behajtani, és merre érdemes kerülni. Aki rutinból indul el a Városliget, az Andrássy út, a Dózsa György út vagy a Puskás Aréna környéke felé, könnyen egy lezárás előtt találhatja magát.

De nem csak lezárások lesznek: