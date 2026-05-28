H.P. Baxxter a Balatonnál tűnt fel, méghozzá nem egy turnébuszban, hanem egy fekete, brit veteránnal. A csütörtökön posztolt fotó alapján Szántódrévnél álltak fel a BAHART kompjára, vagyis a Balaton déli partjáról Tihany felé vehették az irányt.

Az autó önmagában is megér egy külön történetet. A képen látható klasszikus egy Jaguar XK140 Roadster.

A típust 1954 végétől gyártotta a Jaguar, és ma már a márka egyik keresett klasszikusának számít. A motorháztető alatt 3,4 literes, soros hathengeres XK-motor dolgozik, alapváltozatban 190 lóerő körüli teljesítménnyel. Ez az ötvenes évek közepén komoly szám volt: az XK140 nem csak mutatós kabrió, hanem valódi sportkocsi volt, amely akár 200 km/óra körüli tempóra is képes.

Baxxter brit veteránok iránti rajongása egyébként nem új sztori. A német énekesről korábban is írták, hogy előszeretettel tart angol klasszikusokat, köztük Jaguart, Land Rovert, Range Rovert és Rolls-Royce-t.

De mit keres Magyarországon H.P.?

A válasz nagy valószínűséggel nem a Balatonban, hanem a koncertnaptárban van. A Scooter május 30-án a Budapest Parkban lép fel. A balatoni kitérő egy pihenős, autós programnak tűnik a budapesti buli előtt: ha valaki Németországból, Ausztrián keresztül érkezik egy ilyen autóval, a Balaton-felvidék hálás úti célnak ígérkezik.

Aki esetleg lemarad a szombati koncertről, nem kell szomorkodni: a hivatalos turnénaptár szerint júliusban Debrecenben, a Campus Festivalon is fellépnek.