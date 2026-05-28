Több modellszériában kibővített alap- és opciós felszereltséget, új digitális funkciókat, valamint a hajtásláncokat érintő, érdemi fejlesztéseket vezet be 2026 nyarán a BMW.

Új, fekete optikai csomagot dolgoztak ki a 3-as sorozat, a 4-es Gran Coupé és az i4 Gran Coupé M Performance modellváltozataihoz. Az M Sport Pro csomag mellé rendelhető pakk szénszálas kiegészítőket hoz belül (burkolatok és kormánykerék-betétek) és kívül (fekete emblémák, fekete keréktárcsák.) Az új rajzolatú felnik különálló opcióként is megrendelhetők a 4-es széria M Performance típusaihoz.

Az iX3 (képeinken) fedélzetén debütál a mesterséges intelligencián alapuló intelligens személyi asszisztens német nyelvű változata: április gyártástól már eleve elérhető ezzel az új hangvezérelt rendszerrel az autó, míg a korábbi gyártású példányokhoz májustól érhető el a vezeték nélküli frissítés.

Ugyanennek az intelligens digitális asszisztensnek az újdonsága egy különösen rugalmas útvonaltervezési funkció, amely a felhasználó szokásai, illetve kívánságai alapján állít össze optimalizált útvonalat. A funkció az összes olyan autóban elérhető lesz, amelyben BMW OS X operációs rendszert futtat az infotainment rendszere.

A korábban beharangozott BMW iX3 40 belépőmodell idén nyártól rendelhető.

Ezzel párhuzamosan kilencre bővül az iX3-hoz elérhető BMW Individual árnyalatok száma. A korábbról ismert Orinoco gyöngyház, Sepang Bronze metál, Twilight Purple gyöngyház, Grigio Telesto gyöngyház, Java Green II metál, Purple Silk metál és Malachite Green metál mellé felsorakozik két alapszín: a Voodoo Blue és az Urban Green. Új keréktárcsák is jönnek, feketében, illetve kétszínű kivitelben.

Újonnan bevezetett opció a Debrecenben készülő elektromos SUV palettáján a fűthető hátsó ülés, amely az innovációs csomag részeként rendelhető meg.

Pár napja ismertette új előkamrás gyújtású benzinmotorját a BMW: az M Ignite technológia az akkor tett ígérethez híven 2026 júliusától jelenik meg a BMW M3 és M4 sorozatokban, majd augusztustól a BMW M2 is megkapja azt. Az innováció takarékosabbá és tisztábbá teszi a motorokat, amelyek lökettérfogata és csúcsteljesítménye nem változik a korábbiakhoz képest.