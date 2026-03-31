Amikor bemutatkozott, egyetlen motorizációval kínálták a BMW iX3-ast: az iX3 50 xDrive két villanymotorja összesen 345 kW (469 LE) csúcsteljesítményre képes, a rendszernyomaték maximuma 645 Nm, az autó 4,9 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára. Az akkumulátor nettó kapacitása 108,7 kWh, a hatótávolság 679 km.

Ehhez társul 2026 nyarától a BMW iX3 40, egy gyengébb, lassabb, és vélhetően jól láthatóan olcsóbb modellváltozat – az árak egyelőre nem ismertek.

Az újoncnak csak a hátsó kerekei hajtottak, de míg az xDrive-os modellben 240 kW / 326 LE csúcsteljesítményű a hátsó villanymotor, ide csak 235 kW / 320 LE jutott.

Ez az egyik spórolási tényező, a másik, fontosabb, az akkumulátor: ez ugyanis „csupán” 82,6 kWh kapacitással bír, ám a kisebb tömeg, valamint a takarékosabb hajtáslánc (a vegyes energiafogyasztás szabvány szerinti minimuma 15,1 helyett 14,6 kWh / 100km) jóvoltából a hatótávolság nem sokkal csökkent: optimális esetben eléri a 635 kilométert.

Az iX3 40 álló helyzetből 5,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 210 helyett 200 km/órában limitálták.

Az új, kisebb akkut akár 300 kW-tal lehet tölteni, ilyenkor 21 perc alatt éri el 10%-ról a 80%-ot. A váltóáramú fedélzeti töltő alapáron 11 kW-os, extra pénzért 22 kW-os kérhető. Ez a rendszer is támogatja a kétirányú töltést, azaz infrastruktúrától függően akár a hálózatba is visszatölthetünk az akkuból energiát (V2G.)

A fedélzeti kényelmi, kommunikációs és biztonsági felszereltség terén az új modell ugyanazt nyújtja, mint a BMW iX3 50 xDrive.

