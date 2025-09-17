Épp csak megtartotta világpremierjét, a BMW iX3 máris rendelhetővé vált világszerte, így Magyarországon is. A heteken belül gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza.

A széria bemutatkozó tagja a BMW iX3 50 xDrive akár 400 kW-os villámtöltéssel és 805 kilométeres elméleti hatótávolsággal lép piacra.

A 4782 mm-es SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kW/469 LE csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 750 000.

A csak nevében rokon, bár hasonló méretű (4755 mm), és szintén villamosított BMW X3 30e xDrive 25 185 000 Ft-tól elérhető, ennek plug-in hibrid hajtáslánca 200 kW / 299 LE csúcsteljesítményre képes.

A BMW iX3 ropogósan friss, de nála is újabb egyik legfontosabb leendő versenytársa, az épp csak bemutatott Mercedes-Benz GLC with EQ Technology