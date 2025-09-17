Célegyenesbe fordultak az előkészületek a BMW debreceni gyárában, október végén megkezdődik az új iX3 sorozatgyártása. A gyárat a kezdetektől fogva digitálisan tervezték és építették, 2023 márciusában ünnepelte virtuális gyártásindítását a BMW virtuális gyárában.

Az összes folyamatot virtuálisan tesztelték előzetesen, majd az épületekben a gyártósorokat pontosan a digitális ikernek megfelelően telepítették. A karosszériaüzem különösen nagy mértékben profitált ebből: a közel ezer robot optimális helyre történő elhelyezéséhez a folyamatokat előzetesen minden részletre kiterjedően digitálisan szimulálták.

A festőüzemek általában gázzal működnek, hogy a szükséges magas, akár 180 fokos hőmérsékletet elérjék. A BMW első autógyáraként Debrecen normál üzemben kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal működik, vagyis fosszilis energiahordozók, például olaj vagy gáz használata nélkül.

A magas energiaigény miatt a festőüzem járul hozzá legnagyobb mértékben ahhoz, hogy a debreceni gyár jelentősen kevesebb szén-dioxidot bocsásson ki. Emellett a festőüzemben egy energia-visszanyerő rendszer is működik, ami akár további tízszázalékos energiamegtakarítást eredményez.

A Vezess korábban már megnézte közelről az új magyar autót: