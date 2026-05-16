Sikeresen teljesítette első évét az a két Ikarus 120e típusú autóbusz, amely Komáromban állt forgalomba tavaly április 23-án – közölte a MÁV-csoport.

Az utasok nemcsak a négy helyi vonalon, hanem esetenként az Almásfüzitő-Komárom-Ács helyközi viszonylaton is találkozhatnak a környezetkímélő autóbusszal. A 30 ülő- és 55 állóhellyel rendelkező autóbuszok egy feltöltéssel akár 350 kilométert is megtehetnek.

A közlekedési vállalat által közzétett adatok szerint átlagfogyasztásuk 84 kWh/100 km körül alakult. Ez az átlagosnál jobb érték, ugyanis a 12 méter hosszú szóló, elektromos buszok átlagos energiafogyasztása 90-100 kWh/100 km között van.

A MÁV-csoport kiemelte, hogy az Ikarus 120e típusok több mint húszéves dízelbuszokat váltottak ki. A két elektromos jármű egy év alatt mintegy 82 tonna szén-dioxid kibocsátásától mentesítette Komárom levegőjét, ami körülbelül 1200 átlagos lombos fa éves CO₂‑megkötésének felel meg. A fejlesztés így nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a helyi közlekedés fenntarthatóságát is erősíti.

Az első évben a buszok töltésére közel 83 ezer kWh villamos energiát használtak fel. A töltés két darab CCS Type 2-es, 80 kW-os DC‑töltőn történik.

A vállalat a közleményben kitért az autóbuszokkal dolgozó sofőrök véleményének ismertetésére is. A gépjárművezetők pozitívumként emelték ki az egyenletes nyomatékot, valamint a regeneratív fékezés kiszámíthatóságát. Megjegyezték továbbá, hogy a reggeli iskolai és munkába járási csúcsban is stabilan tartható a menetrend, a gyors utascsere és az egyenletes gyorsítás pedig segíti a pontos közlekedést.

A Zöld Busz Program keretében Komárom mellett tavaly Keszthelyen és Hajdúszoboszlón 1-1, Balatonfüreden 3, Tatán 6, Komlón pedig 7 darab elektromos autóbusszal bővült a MÁV-csoport zöld flottája, amely nemcsak a környezet védelmét, hanem a közösségi közlekedés vonzerejének növelését is szolgálja.