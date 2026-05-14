A Kia új változattal bővíti a tavaly bemutatott PV5 kínálatát. A dél-koreai gyártó a rendőrség után ezúttal a mozgássérültekre fókuszált. Az új PV5 WAV Side Entry európai premierjére 2026. május 15-én kerül sor a brit Birminghamben megrendezendő Motability Scheme Live kiállításon.

A 4695 mm hosszú, 1895 mm széles és 1899 mm magas furgon legfontosabb jellemzője, hogy oldalsó beszállítást megkönnyítő kialakítással készül. A megoldás közvetlen, járdaszegély melletti hozzáférést biztosít a kerekesszékkel közlekedők számára. “A furgon elrendezését kifejezetten városi mobilitási felhasználásra optimalizálták, legyen szó egyéni közlekedésről, taxis szolgáltatásokról vagy shuttle megoldásokról” – olvasható a Kia sajtóközleményében.

A kétlépcsős, manuálisan működtethető, maximum 300 kg-os terhelhetőséggel rendelkező rámpa alkalmazkodik a járda magasságához. Az eszköz maximális dőlésszöge 13,1 fok, de például egy 150 milliméteres járdaszegélyről történő használat esetén pontosan 11 fok. A biztonságos beszállást egy integrált padlómegvilágítási rendszer is segíti, amely javítja a láthatóságot.

A központi elhelyezésű kerekesszékes hely kialakítása integráltabb utastéri környezetet biztosít. A PV5 WAV Side Entry modell kétféle utastér‑kialakítást kínál:

2‑0‑3 elrendezés : az első részben két ülés található, a középső részben nincs ülés (itt biztosított a szabad tér vagy a kerekesszék helye), a hátsó részben pedig három ülés kap helyet. Ez a konfiguráció a hagyományos személyszállítást támogatja.

2‑0‑1 elrendezés : az első részben két ülés van, a középső rész továbbra is üres a kerekesszék számára, a hátsó részben pedig egy lehajtható ülés marad a kísérő számára.

A hátsó, 60:40 arányban osztott és külön felhajtható üléssor lehetővé teszi, hogy a kerekesszék mellett egy kísérő is helyet foglaljon, miközben a fennmaradó rész felhajtható a szükséges tér biztosításához. Annak érdekében, hogy a kerekesszék ne mozduljon el menet közben, a Kia egy speciális rögzítő rendszert is beépített.

Műszakilag a PV5 változatlan, azaz 51,5, valamint 71,2 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal egyaránt rendelhető. A kisebbbel 282, a nagyobbal pedig 391 km-t tud megtenni egy feltöltéssel. A jármű hajtásáról 121 lóerős (89,4 kW) vagy 163 lóerős (120 kW) villanymotor gondoskodik.

A PV5 WAV Side Entry gyártásának megkezdése 2026. július 15-én várható.