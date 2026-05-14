A 2025-ös pénzügyi évben (ami a japán gazdasági konvenciók szerint március 31-én ért véget) fennállása óta először veszteséges volt a Honda. Az okot nem keresgélték sokáig: a villanyautók iránti kereslet visszaesése miatt zsákutcába vitte az autógyártót ambiciózus EV-programja.

Honda Hybrid Sedan Prototype és Acura Hybrid SUV Prototype

A Hondánál persze mindvégig tisztában voltak azzal, hogy nem tehetnek fel mindent a villanyautókra, ezért az elektromos platformmal párhuzamosan egy vadonatúj hibrid rendszeren is dolgoztak.

Az ehhez kapcsolódó egyik innovációról, a programozottan csavarodó karosszériáról már korábban beszámolt a Honda, most pedig két olyan prototípust is bemutatott, amelyek már ezt a hajtástechnológiát fogják alkalmazni.

Az egyik egy szabadidőjármű – ebben nincs semmi meglepő. A másik viszont egy középkategóriás szedán, amellyel elsősorban Észak-Amerikában szeretnének sikereket elérni.

A következő 24 hónapon belül piacra kerülő két típust az évtized végéig további tizenhárom követi majd, különböző méretosztályokban.

Az új architektúrához és a friss fejlesztésű, a jelenleginél több mint 10 százalékkal takarékosabb, és 30 százalékkal olcsóbb (!) hibrid hajtáslánchoz egy szintén vadonatúj, elektromos összkerékhajtású rendszert is kidolgoz a Honda. Ez az új konfiguráció az ígéretek szerint vezetési élmény és érzékelhető minőség terén is magasabb szintre lép majd.

Ezekbe a jövőbeli hibridekbe (és kortársaikba) új generációs vezetőtámogató rendszerek kerülnek, előreláthatólag 2028 táján.

Fontos lépés továbbá, hogy a tervezett elektromos átállás meghiúsulása után jövő nélkül maradt észak-amerikai gyárait hibridek gyártására állítja át a Honda, ahogy az eredetileg villanyautókba szánt nagyfeszültségű akkumulátorokat előállító vegyesvállalat is átnyergel a hibrid akkumulátorok előállítására.