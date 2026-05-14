Hétről hétre beszámol a Vezess az európai uniós autóipari visszahívásokról, azonban nem csak az EU tájékoztatása lehet irányadó az autósoknak. A minap például a Kraftfahrt Bundesamts, a magyar NKH német megfelelője adott ki közleményt arról, hogy egy igencsak szokatlan hiba miatt kell visszahívni Peugeot 208-asokat:

túl halk a dudájuk.

A kürtgond világszerte 612 196 kisautót érinthet, ezeket 2019 szeptembere és 2022 júliusa között gyártották. Ezeknél a duda hangereje kisebb, mint az előírt minimumérték, sőt, az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem hallani semmit. A Peugeot egyébként nem tud arról, hogy a gond miatt bármiféle anyagi kár vagy személyi sérülés ért volna bárkit.

Egyelőre az nem ismert, hogy a Stellantis-konszernen belül a Peugeot 208 testvérei között van-e még túl halk dudájú modell. A probléma potenciálisan érintheti a Peugeot 2008-at, az Opel Corsa F-et, az Opel Mokka B-t, a DS 3 Crossbacket, a 2020-ban bevezetett Citroën C4-et és a Lancia Ypsilon 4-et.