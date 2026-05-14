Eredetileg tavaly mutatta be a Spirit of America, azaz Amerika szellemisége fantázianévre keresztelt alkotását a Ford: a Mustang GTD-ből speciális sávozással, egyedi kárpitozással és egyéb exkluzív részletekkel építettek Amerika-kapitányt.

Aztán eljött 2026, és ezzel az USA 250. születésnapja. Ezt a ziccert pedig nem hagyhatta ki a Ford, ezért kis mértékben átdolgozták a tavalyi modell dizájnját, és korlátozott példányszámban piacra is dobják azt.

A Spirit of America limitált széria tényleg nem szól másról, mint a patrióta esztétikumról: a fehér karosszéria kék és piros sávokat kap, de nem szimmetrikus kivitelben, mint tavaly, hanem eltérő vastagságban és hosszúságban.

A beltérben nincs változás, ahogy a műszaki tartalomban sem: az 5,2 literes, kompresszoros V8-as motor legnagyobb teljesítménye 826 lóerő, a végsebesség 325 km/óra.

Az észak-amerikai ügyfelek május 18-ig adhatnak le előrendelést az autóra, amely minden bizonnyal drágább lesz, mint a mezei kivitelű Mustang GTD, pedig az sem olcsó: tavaly ősszel 100 millió forintnak megfelelő összegért (nagyságrendileg 325 ezer dollárért) lehetett hozzájutni a közúti versenyautóhoz.

Mindez azért ironikus, mert az „az amerikai találékonyságot ünneplő” Spirit of America elnevezést attól a versenyautótól kölcsönözték, amellyel 1964 őszén Craig Breedlove két napon belül kétszer is megdöntötte a szárazföldi járművek sebességi rekordját: október 13-án 754,3, majd október 15-én 846,9 km/órával száguldott a Bonneville-sóstó kiszáradt medrében. A konstruktőröket ebben egy vadászrepülőgép-roncsból kiműtött sugárhajtómű segítette, amelyhez a legenda szerint 500 dollárért jutottak hozzá. Ez mai piaci értéken nagyjából 5400 dollárt (1,6 millió Ft) jelent, azaz jelentősen jobb ár-teljesítmény arányt képviselt, mint a név modern kori viselője – úgy tűnik, nem csak a pénz, hanem a találékonyság fogalmának az értéke is sokat változott az elmúlt hatvan évben.