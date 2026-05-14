Törvényi és jogszabályi kötelezettségének eleget téve évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) karbantartást, takarítást kell végeznie az autópálya-kezelőnek az M85-ös Bécsi-dombi alagútjában. Minden alagút veszélyes üzemnek számít, ezért kiemelten fontos, hogy minden szenzor, lámpa, eszköz rendben működjön.

Száz szakember dolgozott azon, hogy az alagútban működő közel 4000 berendezést, eszközt egyenként átvizsgálják, megtisztítsák és szükség esetén kijavítsák.

Az MKIF Zrt. áprilisban közel 16 ezer négyzetméternyi (csaknem három futballpályányi) falfelületen végzett gépi mosást, a nehezen hozzáférhető helyeken pedig kézi eszközökkel tisztították meg a járatot.

Ellenőrizték a tűzjelző berendezést, a segélyhívó telefonokat, a füstmentesítésért felelős ventillátorokat, a kihangosítót, a szenzorokat, illetve megtisztították a VJT-ket (változtatható jelzésképű táblákat), burkolati jeleket, kijelzőket és a lámpákat is.

