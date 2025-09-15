Magyarországon csak kevés helyen találkozhatunk közúti alagúttal – ami érthető is, hiszen a hazai domborzat és természeti adottságok nem igazán indokolják ezeket. Nyugatabbra, főként a hegyekkel szabdalt, alpesi régiókban azonban elengedhetetlenek az alagutak: gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a közlekedést.

Érdekesség, hogy az alagút legkritikusabb pontja nem a belseje, hanem a bejárata. A statisztikák szerint a legtöbb baleset itt történik, és ezek súlyossága is gyakran kiemelkedően magas.

Az esetek többségét az alagutak bejáratánál történő baleseteket a túlzott sebesség okozza: sok sofőr túl gyorsan érkezik az alagúthoz, elveszítik az irányítást, és a falnak ütközik. Szintén gyakoriak a ráfutásos ütközések, amikor a hátul érkező autó későn veszi észre az előtte lassító vagy fékező járművet. Nem véletlen, hogy a legtöbb alagútnál sebességkorlátozás van érvényben.

A baleseti okok listáján előkelő helyen szerepel még a figyelmetlenség is – például a mobiltelefon-használat. Sok esetben a nem megfelelő követési távolság, a szabálytalan előzés, a fáradtság vagy a jelzőlámpák figyelmen kívül hagyása vezet tragédiához – írja bejegyzésében a KRESZváltozás.

Ha alagút felé közeledsz, érdemes észben tartani néhány alapvető szabályt:

vezess körültekintően,

mérsékeld a sebességedet,

tartsd meg a biztonságos követési távolságot,

ne engedd, hogy bármi elvonja a figyelmedet,

mindig figyeld az alagút előtt lévő lámpákat, nincs-e lezárva valamelyik sáv, vagy az egész alagút,

és felejtsd el a telefon nyomkodását vezetés közben!

Ne feledd: amikor elhagyod az alagutat, a látási és útviszonyok hirtelen megváltozhatnak. A vakító napsütés, a köd vagy a nedves aszfalt könnyen váratlan helyzet elé állíthatja az autóst.