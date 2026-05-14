Egyre fiatalabb, de drágább autók kerülnek a piacra, 5,54 millió forintra emelkedett az átlagár – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Használtautó.hu közös áprilisi statisztikájában. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtáslánccá váltak 11,48 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent.

2026 áprilisában a használtautó-hirdetések 35,6 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami öt százalékos visszaesést jelent egy év alatt. Ezzel párhuzamosan tovább erősödött a középkategória: a 2,5–5 millió forint közötti autók aránya 2,4 százalékkal, az 5–10 millió forintos szegmensé pedig 2,7 százalékkal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látszik, hogy az alternatív hajtású modellek árszintje továbbra is jóval meghaladja a hagyományos hajtásláncokét. 2026 áprilisában az elektromos autók átlagára 11,48 millió forint volt, amivel ismét megelőzték a hibrideket, amelyek átlagosan 11,07 millió forintos árszinten szerepeltek a kínálatban.

Az elektromos autók átlagára éves szinten két százalékkal csökkent, míg a hibrideké ennél jóval nagyobb mértékben, 10,8 százalékkal mérséklődött. A benzines és dízel modellek ára továbbra is egymáshoz közel alakult, a dízelek átlagosan 5,1 százalékkal bizonyultak drágábbnak a benzineseknél.

A legnagyobb hirdetésszámmal a Volkswagen rendelkezett, amelyet a BMW és a Ford követett. Az első ötben az Opel és a Mercedes-Benz is stabilan őrizte pozícióját, míg a Toyota, a Škoda, a Renault és a Kia továbbra is a legnépszerűbb márkák közé tartozott. A hónap során a top 10-es sorrendben nem történt változás.