A Gstaad Guy néven ismert influenszerrel közösen állította össze a Bentley egyedi kívánságokat teljesítő részlege, a Mulliner azt a Chalet Edition kivitelt, amelyet az alpesi hegyek jellegzetes nyaralói ihlettek.

A nyújtott tengelytávú Bentayga EWB Azure modellre épülő kiadás utastere négy komfortüléssel kényezteti utasait, a pihentető ülőbútorok között hátul is középkonzol segít tartani a távolságot.

A szín- és anyagválasztás az ihletadó környéket idézi: nyeregbőr, steppelt részletek, sárgás tónusú fabetétek, tweed szövet teremtik meg a hangulatot, speciális színű betétekkel még a kandalló melegét is sikerült belopni az utastérbe.

A hangszórórácsok hivalkodó króm helyett az üléskárpittal azonos színezést kaptak, így észrevétlen bújnak meg a beltérben.

Az üléseken, az első doblemezen és a műszerfalon a Gstaad Guy emblémája látható, a fejtámaszba és a hátsó díszpárnákba alpesivirág-motívumot hímeztek. A talajmegvilágító fények is egyediek.

A karosszéria világosszürke színe méltóságteljes, de visszafogott, színt és tüzet bronz tónusú részletek visznek az összképbe.

Feláras opcióként kihajtható nyeregbőr védőelem is kérhető a csomagtér rakodópereméhez, így célhoz érve stílusosan és tisztán vehetjük át a túrabakancsot vagy a sícipőt.

