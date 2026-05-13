A Jeep hazai eladásaiból közel 88 százalékkal részesül – magyarul egy személyben viszi a vállán a márkát – az Avenger, amely három év után most ráncfelvarráson esett át.

A legfontosabb újdonság az ikonikus hűtőmaszk átdolgozása: mostantól integrált LED-sávokkal készül a hetes osztású rács, így éjszaka messziről azonosítható az autó. A funkció alapfelszerelés lesz a magasabb felszereltségi szinteken.

Szintén újak a lökhárítók és a keréktárcsák, friss árnyalatokkal bővült a színválaszték.

A világításról mostantól mátrix LED-es fényszórók gondoskodnak, a biztonságos manőverezést 360 fokos kamerarendszer segíti.

A belső térben puhább tapintású ajtópanelek, párnázott alsó műszerfalsáv, kivitel-specifikus kárpitozás (prémium szövet/műbőr, illetve mosható anyagok.)

A funkciót nem, csak a látványt dobja fel a terephasználatot megkönnyítő Selec-Terrain rendszer megújult kapcsolója, amely piros keretet és gumiborítást kapott. A rendszer éppúgy alapfelszerelés minden kivitelen, mint az ereszkedés-szabályozás.

A hajtáslánc-kínálat továbbra is benzines, mild hibrid és tisztán elektromos konfigurációkból áll; a mild hibrid összkerékhajtással (4xe) is kérhető. Újdonság ellenben, hogy itt is lecserélték a korábbi benzinmotort, és a Turbo 100 fantázianevű egységet szerelik be a helyére. Ebben új a turbófeltöltő, módosították a vezérlést, a dugattyútetőket és a befecskendező rendszert.

A modellfrissítés (és a márka 85. születésnapja) örömére készült egy 85th Anniversary kivitel. Ez olyan részletekkel ünnepel, mint a jubileumi logók, az aranyozott dekor (a keréktárcsákon és a lökhárítókon, illetve az üléseken és a műszerfalon), vagy a skót kockás mintázat (matrica a motorházfedélen, üléskárpitozás.) Az évfordulós modell részleteit az alábbi videóban tekintheted át: