Magyar Péter az alábbi posztot osztotta meg közösségi oldalán: “Miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Škoda SUPERB-t használom” – ehhez az a alábbi képet csatolta.

A bejelentés szerint „miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként” ezt az autót használja tovább, miközben azt is közölte, hogy nem költözik kormányzati rezidenciába, hanem marad abban a budai házban, ahol a gyerekei otthon vannak.

Autós szemmel persze rögtön adja magát a kérdés: pontosan milyen Superb ez? A feltöltött fotó alapján annyi biztosan látszik, hogy nem egy belépőszintű kivitelről van szó. Az első sárvédőn kivehető kis embléma erősen arra utal, hogy az autó Laurin & Klement felszereltségű Superb. Ez a Škodánál hagyományosan a kényelmesebb, gazdagabban extrázott csúcskivitel neve.

Ehhez a kivitelhez LED Mátrix fényszóró, adaptív futómű és 18 colos Propus Aero könnyűfém felni is tartozik.

Az autóról készült korábbi fotó rendszáma alapján kiderítettük, hogy egy 2025-ös évjáratú, 4×4-es, automataváltós, kétliteres 193 lóerős dízelmotorral szerelt változatról van szó. Ezzel a felszereltséggel és hajtáslánccal egy új Skoda Superb jelenleg 21,5 millió forint feletti tétel. A gyári adat szerint 7,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 238 km/óra.

Eredetileg 2001-ben jelent meg a Skoda nagyautója, jelenleg a negyedik generációnál jár a modell, amelyet 2023-ban mutattak be. A Volkswagen Passattal közös alapokra épülő autó 4912 milliméter hosszú, tengelytávolsága 2841 mm, így kellően tágas helyet kínál a hátul utazóknak is. Csomagtartója óriási, 645 literes.

Három benzinmotor, 1.5 TSI 150 lóerővel és 2.0 TSI 204 és 265 lóerős teljesítménnyel, valamint két 2.0 literes dízel (150 lóerő és 193 lóerő) közül választhatnak a vevők, illetve szerepel a kínálatban plug-in hibrid hajtáslánc is, amely 272 lóerős teljesítményt nyújt. Az új Superb összes hajtásláncához szériafelszereltség a duplakuplungos automata váltó, miközben a legerősebb benzines és dízelmotorhoz összkerékhajtás társul. Opciósan adaptív lengéscsillapítókkal szerelt futómű is kerülhet a Superb alá.

A központi kijelzője alapesetben 10, felárért 13 colos, míg a vezető előtt 10 colos képernyőt találni, utóbbit a modell történetében először head-up kijelzővel lehet kiegészíteni, fedélzeti rendszere hangvezérléssel is működik. A klíma, a szellőzés, a hifi hangerejének és a menetmódok vezérlését három nagy méretű tárcsára bízták, amelyek a haptikus és a digitális funkciókat ötvözik. Forgatással és nyomással kezelhetők, és mindegyik 32 milliméter átmérőjű digitális színes kijelzőt hordoz.

Háromféle üléskonfigurációt kínál a Superb, a csúcskivitel fűthető, szellőztethető, de felárért masszázsfunkcióval is felszerelhető, rendelhetők a modellbe az alvást támogató (nem a vezetőnél) fejtámlák és hozzájuk takaró is.

Hifiből háromféle érhető el az autóba, a második szinten már nyolc, a csúcskivitelekben 14 hangszórót alkalmaznak. Akár tíz légzsákkal, és új, korábban a modellben nem elérhető vezetőtámogató rendszerekkel is felszerelhető a Skoda Superb. Ilyen újdonságok a kanyarodási asszisztens, keresztútasszisztens, vészkormányzás-asszisztens, kilépési figyelmeztetés és automata vészfékezés

A Superb régóta klasszikus állami, céges és felsővezetői autó: tágas, kényelmes, visszafogott, de nem hivalkodó. Nem véletlenül lett a magyar közélet egyik tipikus szolgálati autója. A Miniszterelnök autóját elmúlt napokban egy másik Skoda is követte, egy Kodiaq, amely szintén kapott kék villogót. Vélhetően abban a biztonsági szolgálati emberei vagy Magyar Péter munkatársai utaznak.