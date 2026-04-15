Az autó a hatalom egyik legbeszédesebb jelképe. Sokat elárul egy politikusról, hogy az mennyire szereti a kényelmet, feltűnést vagy biztonságot. Az elmúlt 20-30-40 évben a magyar miniszterelnökök egy része inkább a jobb hátsó ülésen utazott, de voltak, akik az autóban is saját kezükbe vették az irányítást, és sokszor maguk vezették a „céges” verdát.

Alábbi összeállításunk remek lenyomata annak, hogyan változtak az elnöki autók Magyarországon a rendszerváltás óta.

Antall József (1990. május 23. ‒ 1993. december 12.)

A rendszerváltás utáni miniszterelnök autója külön világot képviselnek a későbbi luxuslimuzinos korszakhoz képest. Itt még nem a presztízs, hanem a „mi van kéznél” dominált: örökölt állami flották, szocialista technika, majd fokozatos nyugati váltás.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 1

Fotó: Péter Antall ‒ Antall család archívum/Wikipédia

Antall József idején a magyar államgépezet még nagyrészt a korábbi rendszerből megmaradt eszközökkel működött – ez az autókon is látszott. A legkorábbi időszakban a miniszterelnök számára akár a szovjet gyártmányú ZIL limuzinok is elérhetőek voltak az állami garázsban. Ezek a hatalmas, nehézkes, reprezentatív autók a szocialista elit klasszikus járművei voltak, de a rendszerváltás után gyorsan idejétmúlttá váltak, technikailag és szimbolikusan is.

Ez a ZIL például az orosz elnöki autó volt:

 

Nagyon hamar megindult az átállás nyugati autókra, és Antall idején már megjelentek a Mercedes-Benz S-osztály (W126) modelljei a kormányzati flottában. Ezek jelentették az első valódi „nyugati” miniszterelnöki autókat Magyarországon.

Fontos részlet, hogy ebben az időszakban még nem alakult ki egységes, modern védelmi protokoll. A páncélozás, a dedikált, állandó típusok és a szigorúan standardizált konvojok inkább csak később váltak általánossá.

Boross Péter (1993–1994)

Boross Péter rövid miniszterelnöksége alatt már egy letisztultabb helyzetet látunk. Ekkorra a ZIL-ek gyakorlatilag eltűntek a napi használatból. A legvalószínűbb és források által is alátámasztott típus itt továbbra is a W126-os S-osztály, amely a kilencvenes évek elején Európa-szerte bevett állami limuzin volt. Ezek az autók:

  • megfelelő presztízst adtak,
  • jól illeszkedtek a diplomáciai környezetbe,
  • technikailag megbízhatóak voltak,
  • és már egyértelműen a nyugati orientációt jelképezték.
5 fotó

Horn Gyula (1994. július 15. ‒ 1998. július 6)

Horn Gyula egy Saab 9000-ben szenvedett balesetet 1994. május 5-én este, a miskolci kampányzáróról Budapestre tartva. A baleset a 3-as főúton, Emőd és Nyékládháza között, röviddel este kilenc előtt történt. A hivatalos közlések szerint a Saab nagy sebességgel belerohant egy műszaki hiba, pontosabban jobb hátsó kerékdefekt miatt veszteglő, pótkocsis IFA teherautóba.

Horn súlyos sérüléseket szenvedett, köztük nyaki sérülést; a későbbi összefoglalók már konkrétan nyakcsigolyatörést említenek, ami miatt hosszabb ideig nyakmerevítőt kellett hordania. A svéd modell megmentette a bent ülők életét, de ez nem változtatta meg a kormányzati autóflotta összetételét. 

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 7

Fotó: AFP

Nem is olyan rég írtunk róla, hogy előkerült Horn Gyula egykori privát autója, amely egy Mercedes-Benz W202 C220. A COS-978 rendszámú példány 1994 és 1998 között a miniszterelnök és családja számára fenntartott szolgálati jármű volt.

A Mercedeshez járt kirendelt, hivatalos személyt biztosító kolléga (amolyan testőr-sofőr), aki Horn feleségét, Király Annát és családját szállította az autóval.

7 fotó

1993-ban a Mercedes leváltotta a Baby-Benznek becézett 190-es sorozatot (W201) a C-osztállyal. 1993 és 2000 májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexbúrát kiszorította a fehér. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel. 1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú, automata váltó.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 13

Kép forrása: Oldtimer Automobil Kft.

Medgyessy Péter (2002. május 27. ‒ 2004. szeptember 29.)

Medgyessy Péternél jól látszik az átmenet a magánautós politikusból az állami reprezentáció gépezetébe. Az Index korábbi cikke szerint Medgyessy miniszterelnökként elődje, Orbán Viktor 430-as Mercedesét használta (igen, Orbánnak volt egy ciklusa Medgyessy előtt, de róla meg később), miközben saját Volkswagen Passatját a kinevezése után a családon belül továbbadta.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 14

Medgyessy Péter épp beszáll az új Suzuki Ignisbe, amely az esztergomi gyárban készült. Az évszám 2003. Fotó: Kisbenedek Attila /AFP

Medgyessy tehát nem annyira egy saját, karakteres miniszterelnöki autóval írta be magát a történetbe, inkább egy örökölt állami Mercedesszel. Ez a korszak még nem az autó köré épített politikai képről szólt, hanem a hivatalhoz járó kellékről. A szolgálati kocsi itt még inkább funkció, mint üzenet. Ahogy az összes miniszterelnök Medgyessy is örömmel vett rész a magyarországi autógyárak bemutatóin, így őt is láthattuk Suzuki volánja mögött, persze csak percekig. Egyszer volt ez alól egy hangos kivétel, amikor a dolgozókat érintő problémák miatt Gyurcsány Ferenc nem vett részt egy új Suzuki bemutatóján, helyette minisztere Kóka János hajtott le a gyártósorról az új modellel. 

Gyurcsány Ferenc (2004. szeptember 29. 2009. április 14.)

Gyurcsány idejére a miniszterelnöki autó már látványosan magasabb ligába került. A 2000-es évek közepén több cikk is Audi A8-ashoz köti, 2007-ben pedig már arról szóltak a hírek, hogy az addig használt Audi A8 Lang 4.2 Quattrót új, páncélozott Audi A8 Lang 6.0-ra cserélték, amely akkoriban állítólag 100 millió forintba került, és hármat is csatasorba állított belőle a kormányzat.

9 fotó

Ugyanezt egy későbbi 24.hu-s cikk is alátámasztotta: eszerint Gyurcsány 2007-ig egy „sima” A8-ast használt, majd a biztonságnövelés érdekében páncélozott A8-ra váltottak.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 20

Gyurcsány Ferenc a Magyarországon készülő Audi A3 Cabriolet anyósülésén 2007-ben, a modell bemutatóján. Fotó: Kisbenedek Attila /AFP

Ez már egy egészen más világ volt, mint Horn C220-as Mercedese. A Gyurcsány-korszak autója hosszú tengelytávú, erős, reprezentatív vas.

6.0 literes W12 motorja 450 lóerős, csúcsnyomatéka 580 Nm ‒ vagyis a hangsúly eltolódott a visszafogott állami szolgálati autóról a státuszt és a biztonságot egyszerre kifejező csúcslimuzin felé. Ebben nemcsak személyes ízlés volt, hanem a korszak politikai klímája is: feszültebb közélet, erősebb védelem, nagyobb távolság a politika és az utca között.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 21

Gyurcsány Audija a konvoj második autója. Fotó: Attila Kisbenedek / AFP

Bajnai Gordon (2009. április 14. ‒ 2010. május 29.)

Bajnai Gordon rövid miniszterelnöksége alatt kevesebb konkrét, típusra lebontott nyilvános adat maradt fenn az általa használt autókkal kapcsolatban. Ami biztosan látszik, hogy a korszak kormányzati autóparkja már erősen Audi-központú volt, és Bajnai még miniszterként is Audi A6 Quattróval szerepelt a HVG egy korábbi összesítésében. Emellett már 2007-ben is olyan tudósítások jelentek meg, amelyekben Gyurcsány és Bajnai fekete A8-as Audikban érkeztek vidéki programokra.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 22

Bajnai Gordon és a Mercedes-Benz operatív igazgatója, Rainer Schmueckle beszélget a kecskeméti Mercedes-gyár munkálatainál, 2009-ben. Fotó: AFP

Éppen ezért Bajnaihoz nem egyetlen ikonikus autót érdemes kapcsolni, hanem magát az Audi-korszakot. A rövid, válságkezelő miniszterelnökségéhez jól is illik ez a tárgyilagos, vállalatvezetői hangulatú német luxusautó.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 23

Gyors autócsere ‒ Bajnai Gordon páncélozott Audi A8-cal utazott hivatalos eseményekre, ugyanilyen típusú volt konvoja felvezetőautója is. Amikor azonban a kecskeméti Mercedes gyár alapkőletételére volt hivatalos, a miniszterelnök gesztust tett a beruházónak, ezért egy Mercedes-Benz S-osztállyal érkezett a bejárathoz, amelyet ő maga vezetett.

Orbán Viktor (2010. május 29. ‒ 2026. április 12.)

Orbánnál két teljesen külön autós korszakot kell elválasztani. Az első miniszterelnöksége idején a hivatali Mercedes-Benz mellett két, magánhasználatúként is emlegetett állami autó kapcsolódott hozzá: egy Toyota RAV4 és egy, az Egyesült Államokból hozatott Chrysler Grand Voyager. Ezzel párhuzamosan Orbán saját Volkswagen Golfja is ismert volt.

A második, 2010 utáni Orbán-korszak már sokkal inkább a kisbuszokról szólt. A miniszterelnököt számtalan alkalommal láthattuk Volkswagen Multivannal, amelyet nemegyszer ő maga is vezetett.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 24

Orbán és a Multivan. Fotó: Andrea Pirri/NurPhoto via Getty Images

2025-ben a TEK vásárolt két páncélozott BMW 7 Protectiont, amelyek Orbánt is szállították különböző eseményeken, például Párizsban. Ezen autók darabja durván 300-350 millió forint. A benzines monstrum mozgatásáról egy 48 V-os mild hibrid rendszerrel kiegészített, 4,4 literes, V8-as erőforrás gondoskodik, amely 530 lóerőt és 750 Nm-t biztosít. Az összkerékhajtású modell 6,6 mp alatt gyorsul 0‒100 km/órára, végsebessége 209 km/óra.

22 fotó

Nem vált általánossá a luxus BMW használata Orbán Viktornál, helyette visszatért a kisbuszokhoz, de az utóbbi időben a megszokott Volkswagen Multivant sok esetben Mercedes-Benz V-osztály váltotta fel.

Magyar Péter

Ugyan Magyar Péter és pártja megnyerte a 2026-os országgyűlési választásokat április 12-én, ez alakuló ülését legkésőbb május 12-ig kell összehívni, és csak ott tehet a köztársasági elnök javaslatot a miniszterelnök személyére. Autós szempontból ugyanakkor már hozzá is társult egy könnyen felismerhető kép: a 24.hu április 11-i tudósítása egy „kék Skodáról” írt ‒ egész pontosan egy Skoda Superb ‒, amellyel megérkezett a debreceni kampányzáróra. Ezt az autót egyébként többször is használta Magyar az utóbbi évben. Az országjárás során a politikus hátul utazott az autóban, amelyet sofőr vezetett. 

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 30

Ilyen a Magyar Péter által használ Škoda Superb:

7 fotó

Ahogy korábban jó néhány alkalommal egy Ford Transittal járta az országot, és annak platójáról tartott beszédet. Ezt az autót később le is fújták nemzeti színűre.

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 36

Fotó: Kurucz Árpád / Anadolu via Getty Images

Ez persze egészen más kategória, mint a korábbi miniszterelnökök szolgálati vagy páncélozott járművei. Inkább kampányautó-hangulata van, mint állami protokollja.

Amint hivatalosan is beiktatják a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország miniszterelnöke vélhetően ő is jogosult lesz használni a korábban említett páncélozott BMW limuzint. Magyar Péter többször is nyilatkozta, hogy ugyan elhatárolódik attól, hogy páncélozott, sok száz milliós autókkal közlekedjen a jövőben, de általában nem a védett személy dönti el, hogy mibe szeretne ülni, hanem az elnök biztonságáért felelős szervezet határozza meg szakmai szempontok alapján, így a döntésbe adott esetben magának a védett vezetőnek sincs beleszólása. Meglátjuk…

Szerinted melyik Magyarországon gyártott autóba kellene ülni Magyar Péternek?
Audi (Győr)
23% (129)
Mercedes-Benz (Kecskemét)
30% (168)
Suzuki (Esztergom)
17% (97)
BMW (Debrecen)
23% (128)
BYD (Szeged)
7% (39)

Magyar Péter megkaphatja ezt a páncélozott BMW-t 37
