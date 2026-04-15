Az autó a hatalom egyik legbeszédesebb jelképe. Sokat elárul egy politikusról, hogy az mennyire szereti a kényelmet, feltűnést vagy biztonságot. Az elmúlt 20-30-40 évben a magyar miniszterelnökök egy része inkább a jobb hátsó ülésen utazott, de voltak, akik az autóban is saját kezükbe vették az irányítást, és sokszor maguk vezették a „céges” verdát.

Alábbi összeállításunk remek lenyomata annak, hogyan változtak az elnöki autók Magyarországon a rendszerváltás óta.

Antall József (1990. május 23. ‒ 1993. december 12.)

A rendszerváltás utáni miniszterelnök autója külön világot képviselnek a későbbi luxuslimuzinos korszakhoz képest. Itt még nem a presztízs, hanem a „mi van kéznél” dominált: örökölt állami flották, szocialista technika, majd fokozatos nyugati váltás.

Antall József idején a magyar államgépezet még nagyrészt a korábbi rendszerből megmaradt eszközökkel működött – ez az autókon is látszott. A legkorábbi időszakban a miniszterelnök számára akár a szovjet gyártmányú ZIL limuzinok is elérhetőek voltak az állami garázsban. Ezek a hatalmas, nehézkes, reprezentatív autók a szocialista elit klasszikus járművei voltak, de a rendszerváltás után gyorsan idejétmúlttá váltak, technikailag és szimbolikusan is.

Ez a ZIL például az orosz elnöki autó volt:

Nagyon hamar megindult az átállás nyugati autókra, és Antall idején már megjelentek a Mercedes-Benz S-osztály (W126) modelljei a kormányzati flottában. Ezek jelentették az első valódi „nyugati” miniszterelnöki autókat Magyarországon.

Fontos részlet, hogy ebben az időszakban még nem alakult ki egységes, modern védelmi protokoll. A páncélozás, a dedikált, állandó típusok és a szigorúan standardizált konvojok inkább csak később váltak általánossá.

Boross Péter (1993–1994)

Boross Péter rövid miniszterelnöksége alatt már egy letisztultabb helyzetet látunk. Ekkorra a ZIL-ek gyakorlatilag eltűntek a napi használatból. A legvalószínűbb és források által is alátámasztott típus itt továbbra is a W126-os S-osztály, amely a kilencvenes évek elején Európa-szerte bevett állami limuzin volt. Ezek az autók:

megfelelő presztízst adtak,

jól illeszkedtek a diplomáciai környezetbe,

technikailag megbízhatóak voltak,

és már egyértelműen a nyugati orientációt jelképezték.

5 fotó

Horn Gyula (1994. július 15. ‒ 1998. július 6)

Horn Gyula egy Saab 9000-ben szenvedett balesetet 1994. május 5-én este, a miskolci kampányzáróról Budapestre tartva. A baleset a 3-as főúton, Emőd és Nyékládháza között, röviddel este kilenc előtt történt. A hivatalos közlések szerint a Saab nagy sebességgel belerohant egy műszaki hiba, pontosabban jobb hátsó kerékdefekt miatt veszteglő, pótkocsis IFA teherautóba.

Horn súlyos sérüléseket szenvedett, köztük nyaki sérülést; a későbbi összefoglalók már konkrétan nyakcsigolyatörést említenek, ami miatt hosszabb ideig nyakmerevítőt kellett hordania. A svéd modell megmentette a bent ülők életét, de ez nem változtatta meg a kormányzati autóflotta összetételét.

Nem is olyan rég írtunk róla, hogy előkerült Horn Gyula egykori privát autója, amely egy Mercedes-Benz W202 C220. A COS-978 rendszámú példány 1994 és 1998 között a miniszterelnök és családja számára fenntartott szolgálati jármű volt.

A Mercedeshez járt kirendelt, hivatalos személyt biztosító kolléga (amolyan testőr-sofőr), aki Horn feleségét, Király Annát és családját szállította az autóval.

7 fotó

1993-ban a Mercedes leváltotta a Baby-Benznek becézett 190-es sorozatot (W201) a C-osztállyal. 1993 és 2000 májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexbúrát kiszorította a fehér. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel. 1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú, automata váltó.

Medgyessy Péter (2002. május 27. ‒ 2004. szeptember 29.)

Medgyessy Péternél jól látszik az átmenet a magánautós politikusból az állami reprezentáció gépezetébe. Az Index korábbi cikke szerint Medgyessy miniszterelnökként elődje, Orbán Viktor 430-as Mercedesét használta (igen, Orbánnak volt egy ciklusa Medgyessy előtt, de róla meg később), miközben saját Volkswagen Passatját a kinevezése után a családon belül továbbadta.

Medgyessy tehát nem annyira egy saját, karakteres miniszterelnöki autóval írta be magát a történetbe, inkább egy örökölt állami Mercedesszel. Ez a korszak még nem az autó köré épített politikai képről szólt, hanem a hivatalhoz járó kellékről. A szolgálati kocsi itt még inkább funkció, mint üzenet. Ahogy az összes miniszterelnök Medgyessy is örömmel vett rész a magyarországi autógyárak bemutatóin, így őt is láthattuk Suzuki volánja mögött, persze csak percekig. Egyszer volt ez alól egy hangos kivétel, amikor a dolgozókat érintő problémák miatt Gyurcsány Ferenc nem vett részt egy új Suzuki bemutatóján, helyette minisztere Kóka János hajtott le a gyártósorról az új modellel.

Gyurcsány Ferenc (2004. szeptember 29. ‒ 2009. április 14.)

Gyurcsány idejére a miniszterelnöki autó már látványosan magasabb ligába került. A 2000-es évek közepén több cikk is Audi A8-ashoz köti, 2007-ben pedig már arról szóltak a hírek, hogy az addig használt Audi A8 Lang 4.2 Quattrót új, páncélozott Audi A8 Lang 6.0-ra cserélték, amely akkoriban állítólag 100 millió forintba került, és hármat is csatasorba állított belőle a kormányzat.

9 fotó

Ugyanezt egy későbbi 24.hu-s cikk is alátámasztotta: eszerint Gyurcsány 2007-ig egy „sima” A8-ast használt, majd a biztonságnövelés érdekében páncélozott A8-ra váltottak.

Ez már egy egészen más világ volt, mint Horn C220-as Mercedese. A Gyurcsány-korszak autója hosszú tengelytávú, erős, reprezentatív vas.

6.0 literes W12 motorja 450 lóerős, csúcsnyomatéka 580 Nm ‒ vagyis a hangsúly eltolódott a visszafogott állami szolgálati autóról a státuszt és a biztonságot egyszerre kifejező csúcslimuzin felé. Ebben nemcsak személyes ízlés volt, hanem a korszak politikai klímája is: feszültebb közélet, erősebb védelem, nagyobb távolság a politika és az utca között.

Bajnai Gordon (2009. április 14. ‒ 2010. május 29.)

Bajnai Gordon rövid miniszterelnöksége alatt kevesebb konkrét, típusra lebontott nyilvános adat maradt fenn az általa használt autókkal kapcsolatban. Ami biztosan látszik, hogy a korszak kormányzati autóparkja már erősen Audi-központú volt, és Bajnai még miniszterként is Audi A6 Quattróval szerepelt a HVG egy korábbi összesítésében. Emellett már 2007-ben is olyan tudósítások jelentek meg, amelyekben Gyurcsány és Bajnai fekete A8-as Audikban érkeztek vidéki programokra.

Éppen ezért Bajnaihoz nem egyetlen ikonikus autót érdemes kapcsolni, hanem magát az Audi-korszakot. A rövid, válságkezelő miniszterelnökségéhez jól is illik ez a tárgyilagos, vállalatvezetői hangulatú német luxusautó.

Orbán Viktor (2010. május 29. ‒ 2026. április 12.)

Orbánnál két teljesen külön autós korszakot kell elválasztani. Az első miniszterelnöksége idején a hivatali Mercedes-Benz mellett két, magánhasználatúként is emlegetett állami autó kapcsolódott hozzá: egy Toyota RAV4 és egy, az Egyesült Államokból hozatott Chrysler Grand Voyager. Ezzel párhuzamosan Orbán saját Volkswagen Golfja is ismert volt.

A második, 2010 utáni Orbán-korszak már sokkal inkább a kisbuszokról szólt. A miniszterelnököt számtalan alkalommal láthattuk Volkswagen Multivannal, amelyet nemegyszer ő maga is vezetett.

2025-ben a TEK vásárolt két páncélozott BMW 7 Protectiont, amelyek Orbánt is szállították különböző eseményeken, például Párizsban. Ezen autók darabja durván 300-350 millió forint. A benzines monstrum mozgatásáról egy 48 V-os mild hibrid rendszerrel kiegészített, 4,4 literes, V8-as erőforrás gondoskodik, amely 530 lóerőt és 750 Nm-t biztosít. Az összkerékhajtású modell 6,6 mp alatt gyorsul 0‒100 km/órára, végsebessége 209 km/óra.

22 fotó

Nem vált általánossá a luxus BMW használata Orbán Viktornál, helyette visszatért a kisbuszokhoz, de az utóbbi időben a megszokott Volkswagen Multivant sok esetben Mercedes-Benz V-osztály váltotta fel.

Magyar Péter

Ugyan Magyar Péter és pártja megnyerte a 2026-os országgyűlési választásokat április 12-én, ez alakuló ülését legkésőbb május 12-ig kell összehívni, és csak ott tehet a köztársasági elnök javaslatot a miniszterelnök személyére. Autós szempontból ugyanakkor már hozzá is társult egy könnyen felismerhető kép: a 24.hu április 11-i tudósítása egy „kék Skodáról” írt ‒ egész pontosan egy Skoda Superb ‒, amellyel megérkezett a debreceni kampányzáróra. Ezt az autót egyébként többször is használta Magyar az utóbbi évben. Az országjárás során a politikus hátul utazott az autóban, amelyet sofőr vezetett.

Ilyen a Magyar Péter által használ Škoda Superb:

7 fotó

Ahogy korábban jó néhány alkalommal egy Ford Transittal járta az országot, és annak platójáról tartott beszédet. Ezt az autót később le is fújták nemzeti színűre.

Ez persze egészen más kategória, mint a korábbi miniszterelnökök szolgálati vagy páncélozott járművei. Inkább kampányautó-hangulata van, mint állami protokollja.

Amint hivatalosan is beiktatják a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország miniszterelnöke vélhetően ő is jogosult lesz használni a korábban említett páncélozott BMW limuzint. Magyar Péter többször is nyilatkozta, hogy ugyan elhatárolódik attól, hogy páncélozott, sok száz milliós autókkal közlekedjen a jövőben, de általában nem a védett személy dönti el, hogy mibe szeretne ülni, hanem az elnök biztonságáért felelős szervezet határozza meg szakmai szempontok alapján, így a döntésbe adott esetben magának a védett vezetőnek sincs beleszólása. Meglátjuk…

