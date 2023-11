Egy hazai, oldtimerek felújításával és értékesítésével foglalkozó cégnek sikerült megvàsárolni ezt a csodaszép, fekete Mercedes-Benz C-osztályt, amelynek története igazán említésre méltó.

1994-ben 5 darab vadonatúj Mercedes-Benz W202 C220 Elegance felszereltségű autót rendelt a Köztársasági Őrezred. A négy fekete és egy fehér autót 1994 márciusában vették állományba. A gépkocsikat rádióadó-adóvevővel és mágneses, kék villogókkal is felszerelték. Sose tudni ugyebár…

A COS-978 rendszámú autó 1994–1998 között Horn Gyula és családja részére fenntartott jármű volt, amelyet hivatali időn kívül maga Horn Gyula is rendszeresen vezetett, legalábbis ezt állítja az autó új tulajdonosa. A Mercedeshez járt kirendelt, hivatalos személyt biztosító kolléga (amolyan testőr-sofőr), aki Horn feleségét, Király Annát és családját szállította az autóval.

A Horn-kormány leköszönése után a C-osztály Áder János magánhasználatú autója lett, aki ekkor az Országgyűlést vezette, majd később köztársasági elnökké lépett elő. Ő és családja használta az autót 2003-ig.

Ezután a Kormányőrség Kárpát utcai garázsába, az úgynevezett „pártgarázsba” került, mint tartalékos autó. 2008 januárjában selejtezték le, innen tudta megvásárolni a Köztársasági Őrezred egykori parancsnoka nyugdíjazását követően, aki ezután 15 évig használta a megbecsült Mercedest.

A gépkocsi 290 ezer kilométert futott, sérülésmentes, gyári állapotban maradt fenn, jövőre vihető OT-vizsgára. Az Elegance kivitelű autót manuális klímával is ellátták, valamint az összes gyári kulcs és szervizkulcsa is megvan. A gépkocsit nem tervezik továbbértékesíteni, legalábbis egyelőre.

Mercedes-Benz W202-gyorstalpaló

1993-ban a Mercedes leváltotta a Baby-Benznek becézett 190-es sorozatot (W201) a C-osztállyal. 1993 és 2000 májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexbúrát kiszorította a fehér. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel. 1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú, automata váltó.

1997-ben új motorok jelentek meg, köztük az első közös nyomócsöves dízelmotorú Mercedes, a 125 lóerős C 220 CDI. A benzinesek között újdonság volt a C 240, amely egy 170 lóerős V6-ost takar, és az új C 280 197 lóerővel. Ez a motor már nem soros hengerelrendezésű, mint elődje, hanem V6-os. 1998-ban a 2,2 literes új dízel 102 lóerővel is jött, C 200 CDI néven, a 220-as kamrás dízel utódaként.