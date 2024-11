A tesztautók közül mi a V300d 4Matic AMG Line névvel illetett verziót kaptuk, amelyben a kétliteres négyhengeres biturbó dízelmotor legerősebb változata került a modell szintjén. A 237 lóerő, 500 Nm-es nyomatékkal rendelkező motor, állandó összkerékhajtással és kilencsebességes automata váltóval alkot rendszert. A V220d 163 lóerős, a V250d pedig 190 lóerős. Létezik a buszból elektromos változat is, az EQV, de a prezentáción kiderült, hogy érkezik a benzines változat, V300 néven, 48V-os mild hybrid hajtással, 231 lóerővel és 370 Nm csúcsnyomatékkal.

A futómű az AMG Line csomaggal 15 centivel lentebb van ültetve, ami nem biztos, hogy praktikus kényelem szempontjából a magyar utakon. Az Agility Controll futómű sokkal jobb választás, hiszen ebben az esetben állítható a lengéscsillapítás, amely kiegészített szelepekkel biztosítja a kényelmet. De a csúcs az Airmatic légrugós rendszer, amit sajnos nem sikerült megtapasztalni a teszt során.

A Mercedes személyautóiból ismerős radar-, kamera- és ultrahang-alapú vezetőtámogató rendszerek kompletten bekerültek a V-osztályba is: van itt kresztábla-felismerés, menetiránnyal szemben való haladásra figyelmeztető jelzés, fáradtságészlelő berendezés, keresztszél-stabilizátor, sávtartó és holttérfigyelő asszisztens, adaptív távolságifény-vezérlés, kanyarkövető fényszórók, parkolóautomata és 360 fokos tolatóradar/kamera kombó.

Újdonság még, hogy most már a prémium kisbuszba is bekerült az úgynevezett Augmented Reality Funkció, amelyet én személy szerint az új CLS-ben tapasztaltam meg először. A rendszer egy kamera segítségével „kiterjeszti a valóságot” a kijelzőnkre, majd a navigáció alapján iránymutató nyilakat, jelzéseket helyez el benne digitálisan, mintha csak egy Need for Speed-játékban lennénk. Nem csak menőn néz ki, de praktikus is.

A modellfrissítéssel új kormánykerék került a V-osztályba, és csak a gombjai érintésérzékenyek, de a bőrbevonat alá is került egy kapacitív érzékelőszőnyeg, amely azonnal jelez a központi számítógépnek, ha nem fogjuk a kormányt.

Passzív védelemben is fejlődött a V-osztály, ugyanis immár 9 légzsák vigyáz a sofőr és az utasok testi épségére. A vezető ülés oldalába, középre is integráltak légzsákot, aminek köszönhetően azonban a hűtőt, mint extra felszereltséget, el kell felejteni a vásárlóknak, mert az pont a két első ülés közé nyíló légzsák útjában volt.

Mostantól opció a Mercedes buszában az igazi VIP-élmény is, amit a középső sorba építhető, lábtámaszos, kispárnás, hűthető-fűthető masszázsfotelek nyújtanak. Eddig ilyen opciót nem volt a gyári kínálatban.