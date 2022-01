Röviden – Mercedes-Benz EQV-300 Mi ez? A V-osztály harmadik generációs modellje tisztán elektromos hajtással. Személyszállító kivitelben, itt 7 személyes konfigurációban. Mit tud? 360 km WLTP-szabvány szerinti hatótávját alapul véve jelenleg ezzel az elektromos mikrobusszal lehet eljutni a legmesszebbre. Mibe kerül? A Merci tisztán elektromos mikrobusz alapváltozata nettó 20 858 100 forintba kerül. A tesztautó extrákkal megnövelt ára pedig eléri a 25 144 800 forintot áfa nélkül. Kinek jó? Azoknak, akik elektromos hajtással szeretnének tágas családi autót, vagy akik olyan mikrobuszt keresnek, amely a kínálat csúcsát jelenti és Merci-jel van rajta.

A Mercedes-Benz villany mikrobusza, az EQV a frankfurti autószalonon mutatkozott be 2019-ben. A modell lényegében az üzleti és életmód szegmens számára készülő V-osztály “áthangszerelt” változata, vagyis annyiban különbözik tőle, hogy kizárólag villanymotor hajtja. Az utastér padlója alá került az akkumulátor, de ezt annyira ügyesen rejtették el, hogy egyáltalán nem látszik. Az általunk kipróbált EQV-300-as éppúgy alkalmas üzleti felhasználásra, mint családi autóként, de függetlenül attól, ki-mire használná, egy dolog biztos: ez a kocsi “a jövő útját járja”. Legalábbis, az oldalára ráírták ezt.

Külső

A Mercedes-Benz V-osztályhoz képest az EQV-300-nak valahogyan olyan “selyemfiúsabb” a kinézete. Egyáltalán nem rossz értelemben. Éppen csak annyit változtattak a dizájnján, hogy az ember akarva-akaratlanul egy kicsit hosszabb ideig legelteti rajta a szemét. Mert próbálja kitalálni, mi lehet ez. Hiszen még nem sok futkározik belőle az utakon. Ez néhány ügyes dizájntrükknek köszönhető. Az egyik, hogy a krómozott hűtőmaszk és a LED-es fényszórók alatti sáv zongoralakk fekete sötétítést kapott. A lámpák alsó íveit így kötötték össze egymással a mikrobusz orrán, a lökhárító alsó részén pedig sportos kivágást alkalmaztak. Egész pofás kis látványelem lett.

A hosszú változat tengelytávolsága 3,2 méter.

A Mercedes-Benz villanybusza 5140 mm hosszú, 2244 mm széles (tükrökkel), illetve 1901 mm magas. Hosszanti tetősínekkel 1960 milliméteres magassággal kell számolni, de még így is könnyedén le lehet vele hajtani a mélygarázsokba. Kétféle karosszériával készül az EQV. Ha valaki több helyre vágyik, akkor annak inkább az extra hosszú, vagyis az 5370 mm-es változat ajánlott. (Az 5140 mm-es alapváltozatot “hosszú”-nak becézik), a bővítés a tengelytávolságot is érinti, amely 3200, illetve 3430 mm. A hosszabb variánsnál 380 literrel nagyobb, összesen 1410 literes csomagtartóval számolhat a tulajdonos. Nincs különbség a két EQV között a szállítható személyek terén, mivel mindkét variáns fedélzetén maximum 8-8 fő utazhat egyszerre.

Az újdonság 11-féle színben, többek között jupitervörös, grafitszürke metál, illetve obszidiánfekete metál fényezéssel is elérhető. Tesztautónk artikfehér fényezést kapott, abból is a jobbik fajtát, hiszen a lenyugvó nap napsugarait úgy lágyítja el magán, mint egy méregdrága Herendi porcelánváza. A felnik terén pedig három 18, illetve két darab 17 colos könnyűfém keréktárcsa közül választhatják ki a legmegfelelőbbet a jövendőbeli megrendelők. Az EQV-300 megjelenését még olyan dizájnkiegészítőkkel lehet fokozni, mint a fekete visszapillantóház, a sötétített hátsó ablak, a krómszínű küszöbvédő a hátsó ajtónál, valamint az AMG légterelő elem a csomagtérajtón. Tesztautónk ilyen szempontból fullosnak mondható, arról nem is beszélve, hogy még a márka logóját is ki tudja vetíteni az úttestre.

Belső

Nem merült ki az EQV-300-as eszköztára a külsőnél, az utastér is tartogat még néhány szemet gyönyörködtető dolgot. A német gyártó ugyanis a személyautóinál megszokott dizájnelemekből faragott sportos és elegáns műszerfalat, ami csak úgy körbeöleli az embert. Bár a műszerfal a szürke, a fekete és az ezüst árnyalatait kombinálja, ettől cseppet sem unalmas vagy borús, helyette ízig-vérig “mercis” látványvilágban van része a sofőrnek az EQV fedélzetén. A hullámos középső dekorelem, a repülőgépek hajtóművét idéző légbeömlők, valamint a középre helyezett nagy, teljesen magyar nyelvű digitális kijelző hozza a prémiumautós érzést. A bőrborítású, memóriafunkciós vezetőülésről már nem is beszélve.

Az első sorban ülőknek kivételes komfortban van része. A tervezők minden szempontot figyelembe vettek a két ülés között található középkonzol kialakításánál. Az egységből egy gombnyomással elővarázsolható a 3,2 literes mini hűtőrekesz, ahová könnyedén befér két darab 0,5 literes üdítő. A középső konzolban mindemellett SD-kártya olvasó, illetve két darab USB-csatlakozó is található. A kartámasz mögött pedig két darab temperálható pohártartó is van: egy gombbal választhatjuk ki, hogy pohárhűtést vagy -fűtést szeretnénk. A pohártartók működés közben értelemszerűen kék, vagy meleg színben világítanak.

Ha szeretnénk, hogy a műszerfal is valamilyen kellemes fényárban ússzon, akkor a multimédia-rendszerben csak ki kell választani a lehető legszimpatikusabb árnyalatot. Az EQV-ban neutral, solar és polar hangulatfény is elérhető, a fényerősséget öt fokozatban lehet szabályozni. A műszerfal hangulatfénye nemcsak kellemes, hanem hasznos is, hiszen használatával vaksötétben a belső tér és a külső környezet fényerőssége között kisebb a különbség, így könnyebb a szem számára a belsőről a külsőre váltani. Az elülső üléssor mögötti rész az utastérben is szemet gyönyörködtető, hiszen középen van egy multifunkciós asztal, ami nyugalmi állapotban előre és hátra húzható. Ha ezt a modult “üzembe helyezzük”, akkor rögtön két asztalfelületet kapunk, balról és jobbról, egy-egy pohártartóval, illetve egy kisebb fakkal.

A kényelmes utazás érdekében a hátsó részben a plafonon lévő kapaszkodók mellett légbefúvókat, illetve olvasólámpákat helyeztek el. Az sem elhanyagolandó tényező, hogy a második és a harmadik üléssorban ülők számára egyénileg szabályozható légkondicionálás áll rendelkezésre. A kívánt hőfok az első két ülés mögött, a plafonra szerelt kis egységen állítható be a billenőkapcsolók segítségével. Az EQV-300-ból könnyű a be- és kiszállás: oldalajtajai elektronikus működtetésűek, így kiszálláskor elég a B-oszlop belsején elhelyezett gombot megnyomni. Csomagoknak is van hely bőven, a tesztautóban 1030 literes csomagtér áll rendelkezésre, de az ülések lehajtásával akár 4630 literes raktér is előcsalogatható az állólámpák és biciklik szállítására. A kalaptartóban van kialakított hely a töltőkábeleknek.

Technika

Az EQV technikai értelemben egyszerű jószág. A lényeg, tehát a jármű elektromos hajtása, ezen belül az elektromotor, a hűtőegység, fix áttételű erőátvitel egy kompakt egységben kapott helyet az első tengelynél. A 3,5 tonnás össztömegű egyterű hajtásáról 150 kW (204 lóerő) teljesítményű, 362 newtonméteres csúcsnyomatékkal rendelkező villanymotor gondoskodik. Ennek a teljesítménynek köszönhetően akár 160 km/órával is lehetne vele repeszteni. Az akkumulátor töltéséhez szükséges aljzat a karosszéria bal oldalán, a lámpa alatt kapott helyet.

A lítiumionos, 100 kWh összteljesítményű akkumulátorcsomag a padlólemez alá került, tehát sikerült úgy elhelyezni, hogy ne vegyen el helyet az utastérből. Alapfelszereltségként a modellt 11 kW-os fedélzeti töltővel kínálják, ami lehetővé teszi, hogy nyilvános töltőállomáson töltsük. Mindamellett egy 7 kW-os otthoni töltő is jár hozzá a wallboxos, vagy a sima háztartási árammal történő töltés érdekében. Opcionálisan 110 kW-os gyorstöltő is rendelhető hozzá, amivel villámtöltőről 45 perc alatt 80 százalékosra tölthetők az akkumulátorai. A teszt során a töltőoszlopos megoldással gondoskodtunk az akksicsomag feltöltéséről, ami egy egész éjszakát, vagyis 8,5-9 órát vett igénybe. Egy feltöltéssel 360 kilométert tudnak megtenni az EQV-ben ülők, tehát egy Budapest-Debrecen-távolság már könnyedén abszolválható vele.

Bár manapság a számtalan alkalmazás létezik a különféle elektromos töltőoszlopok megtekintéséhez, az EQV-300-hoz járó Mercedes me alkalmazással egyszerűen és könnyedén menedzselhető az autó töltése. A gyári app – ami az okostelefonról, vagy a multimédia rendszer menüjéből is előhívható – megmutatja, milyen teljesítményű töltőoszlopok vannak a közelben, illetve, hogy foglaltak-e. Az EQV navigációja intelligensen tervez, vagyis egy-egy úti cél elérésénél figyelembe veszi az akkumulátorcsomag töltöttségi állapotát, az elérhető töltőállomásokat, illetve a töltés miatt szükséges megállásokat is. A Mercedes me alkalmazásban továbbá egyszerűen gondoskodhatunk az utastér előmelegítéséről, vagy nyáron annak indulás előtti lehűtéséről, ami azért hasznos, mert így nagyobb maradhat a hatótávolság, ha még hálózatra kötve elvégzi az első hűtést vagy fűtést az autó.

Vezetés

Könnyű beszállni és az elektromosan állítható ülésnek köszönhetően gyorsan fel lehet venni a megfelelő vezetési pozíciót. A kormány tapintása kellemes, a bőrborításon nem csúszik a sofőr keze. Bár elsőre azt gondolná az ember, ennél a mikrobusznál kulcs nélküli indítás van, a slusszkulcs végén lévő kis csatlakozót rendesen be kell dugni a helyére, rá kell adni a gyújtást, ezt követően az automata váltó karját sebességbe. Többféle vezetési fokozat közül választhatunk, függően attól, hogy mennyire sietős a dolgunk. A Sport fokozat tempós gyorsításokat enged meg, de a Komfort fokozattal is meglehetősen dinamikusan lehet vele közlekedni. Az Eco és a Maximum range (vagy E+) pedig inkább az energiatakarékos közlekedésben segíti a sofőrt.

Az EQV precízen és komfortosan vezethető, ami elsősorban a jól hangolt futóműnek köszönhető, kifejezetten személyautós a mozgása. A rugózása viszont egy kissé pattogós, számomra az eVito Tourerrel egyenértékű, nem igazán illik az EQV-300 kifinomult prémiumautós karakteréhez, ennél lágyabb lengéscsillapításra lenne szükség ennél az autónál. Jó hír azonban, hogy a Mercedes-Benz az EQV-nél a 2021. októberi gyártástól kezdve az alapfelszereltség részét képezi az Airmatic felfüggesztés, így javulhat a modell rugózása.

A jó hangszigetelésnek köszönhetően kevéssé jönnek be a külső utcazajok. A parkolást nagyban megkönnyíti a 360 fokos kameranézet, valamint az, hogy a sofőr szükség esetén válthat a külső kamerák képei között, mert így egy-egy problémás résznél jobb rálátása nyílik a környezetére. Az EQV kormánykerekének ugyan kis sebességnél van némi ellenállása, de ezt leszámítva könnyedén, erőkifejtés nélkül lehet vele manőverezni parkolás közben.

Menet közben az EQV nem zabálja a hatótávot, de a sofőrnek lehetősége van a fejlett és könnyen kezelhető rekuperációs rendszernek köszönhetően kicsit “visszacsepegtetni” az akksiba némi elektromosságot. A kormánykeréken lévő +, illetve – jelű váltókapcsoló segítségével a sofőr összesen ötféle (D- – , D -, D , D+ és D Auto) rekuperációs fokozat közül választhat.

Ezek közül sima D-ben szinte alig lassul a kocsi, ha leveszi a lábát a vezető a menetpedálról. A legnagyobb rekuperáció a D – – esetén jelentkezik, ezzel gyakorlatilag egypedálosan vezethető. A jármű pontos energiafelhasználása egyébként néhány mozdulattal könnyedén előhívható a multimédia-rendszerből. A sofőr így láthatja, hogy az EQV mennyi energiát használ fel haladásra, illetve fűtésre és klímára. A modell gyárilag megadott kombinált energiafelhasználása 28 kWh/100 km, de a teszt alatt ennél kicsit kevesebb, 22-25 kWh/100 km érték jött ki.

Az EQV-300 nemcsak kényelmes, hanem biztonságos mikrobusz is egyben, legalábbis, ami a vezetéstámogató rendszereket illeti. Az autóban ugyanis éberségfigyelő, vészfékasszisztens, oldalszélasszisztens, távolságkövető tempomat, valamint táblafelismerő rendszer is van.

Elektronikusan nyitható a hátsó ajtó.

Költségek

A Merci tisztán elektromos mikrobusz alapváltozata – 2022. januári árral számolva – nettó 20 858 100 forintba kerül. A tesztautó extrákkal megnövelt ára pedig eléri a nettó 25 144 800 forintot. A gyártó az akkumulátorcsomagra legfeljebb 8 év vagy 160 000 kilométeres garanciát vállal. Jelenleg ez a legdrágább e-mikrobusz a piacon, amelyre versenytársaihoz hasonlóan rákerül a zöld rendszám. Ennek köszönhetően döntően ingyen lehet vele közterületen parkolni, emellett nem kell rá emellett regisztrációs adót, cégautóadót, illetve gépjárműadót fizetni.

Ami ennél is fontosabb, hogy otthoni töltéssel keveset kell költeni az “üzemanyagra”, éjszakai töltéssel ugyanis körülbelül 3000 forintból teljesen feltölthető az akksija (NKM Nemzeti Közművek díjszabással). Töltőoszlopnál pedig 9-10 ezer forint között mozoghat a töltése (1 kWh/100 Ft Mobiliti-árral számolva).

A Mercedes-Benz EQV-300 és vetélytársai – Listaár, forint Opel Vivaro-e Combi M (100 kW/136 LE – 330 km) 18 800 000 CITROËN ë-SPACETOURER M (100 kW/136 LE – 330 km) 17 682 750 Nissan eNV-200 Evalia Tekna (80 kW/109 LE – 301 km) 15 580 000 Peugeot e-Traveller L2 , (100 kW/136 LE – 330 km) 19 054 900

Értékelés

Az EQV-300-at családi autóként használtam a teszt ideje alatt, és annak tökéletes volt. Az utasok jól érezték magukat benne, a gyereküléseket egy mozdulattal, szenvedés nélkül lehetett bepattintani az ISOFIX-pontokba, amelyek erős, masszív keretet kaptak. A gyerekek kifejezetten élvezték, hogy jobban ki tudnak ebből látni, mint egy normál SUV-ből, vagy személyautóból, hiszen magasabban ültek és az ablakok alsó övvonala is alacsonyabban volt. A klimatizálással és a fűtéssel sem volt probléma, a nagymama meglátogatása miatt szállítandó 2-3 bőrönd pedig gond nélkül elfért a hátsó traktusban.

Tény, hogy sajnos ezzel az árral az EQV-300 valószínűleg nem a családok körében lesz népszerű, sokkal inkább az üzleti felhasználás az a terület, ahol valószínűleg a márka meg tudja vele találni a számításait. Ha behunyom a szemem, akkor inkább egy Jason Statham-szerű figurát tudok benne elképzelni bőrkesztyűben a volán mögött, semmint egy kétgyerekes Kovács Pistát. Ennél is fontosabb azonban, hogy ez a modell egy üzenet a nagyvilágnak, hogy végre van már egy olyan elektromos mikrobusz is, amivel 405 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel kompromisszumok nélkül (igaz, a légkondi és a fűtés használata kb. 30-40 km-t vehet le a hatótávból).

Mellette – Ellene Kényelmesen és komfortosan vezethető

Rengeteg komfortnövelő extra

405 km zéró emissziósan megtehető hatótáv

Elegáns, sportos megjelenés

Sokoldalú gyári applikáció Kissé pattogós rugózás

Relatíve magas ár

Szavazás