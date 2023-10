Kétféle utastérrel készül a Lexus LM, ezek hátul térnek el: az egyikben heten, a másikban négyen utazhatnak. Előbbiben három sorban van 2-2-2 ülés, de a harmadikban középre is tettek fejtámlát és övet, hely ettől nincs több, így maga a Lexus is 6+1 személyesnek hívja. Ugyanakkor két felnőtt a harmadik sorban is kényelmesen utazhat.

Míg a hétüléses változat egy légterű, addig a négyszemélyesben fal választja el az elöl és hátul ülőket, utóbbiaké a teljes hátsó rész. Az elválasztó felső részén nyitható-zárható üvegrész van, amely gombnyomásra egy pillanat alatt „elsötétíthető”.

Más Lexus modellekhez hasonló kialakítás fogadja a sofőrt, kényelmes, a hagyományos személyautóknál magasabbra beépített üléssel, digitális kijelzőkkel, szép kidolgozással, elegáns megjelenéssel. Mindkét első ülés elektromosan mozgatható, ám – a spórolás meglepő szintjét mutatva – az utasülés magassága nem állítható. A műszeregység 12,3 colos, a fedélzeti rendszerekhez tartozó központi képernyő 14 col képátlójú, működik rajta az Apple CarPlay és az Android Auto is. A légkondicionáló beállításához és a hifivezérléshez a Lexus megtartotta a fizikai gombokat.

További két kijelzőt is találunk, hiszen ott a head-up display, de a visszapillantó tükör is átkapcsolható a hátsó kamera képére, hogy az utasokkal teli buszban is jól láthassuk az autó mögötti forgalmat.

Mindkét változat esetében a második sor két ülésén van hangsúly, amelyek eltérő kialakításúak és elhelyezkedésűek a két változatban. A hétszemélyesben a harmadik üléssorral és a fal hiányával előrébb kerültek. Mindkét változat ledönthető és tartozik hozzájuk a kartámaszból nyitható kis asztalka és lábtámasz is.

A négyszemélyes modell ülései a repülőgépek első osztályán található székekhez hasonlóan vízszintesbe állíthatók, ággyá alakíthatóak – ezt biztonsági okból csak álló helyzetben ajánlják. Elektromosan állíthatók, fűthetőek (a lábtámasz és a könyöklők is) és szellőztethetőek és hétféle masszázsfunkciót is kínálnak az ülések.

Szintén a repülőkre emlékeztet a tetőkonzol, amelyről irányítható a klíma, a redőnyök, az ajtók, a világítás, de szellőzőket is tartalmaz. E szokásos megoldás mellett van azonban egy modernebb is. Mindkét üléshez tartozik egy-egy mobiltelefon-szerű távirányító is, amelyekről az összes kényelmi funkció vezérelhető, a hifi, a klímaberendezés, az ülésfunkciók, a belső világítás és a négyüléses modellben az árnyékolók is. Kezelhetjük a tartójukban hagyva, vagy kézbe is kaphatjuk.

De még van ennél is tovább!

Az új LM-ben olyan hangvezérlés van, amely a hátul utazók parancsaira reagál. Mikrofonokat használva azonosítja, hogy a bal vagy a jobb oldali utas beszél és az ő pozíciójához igazítja a kért változtatásokat. A négyüléses LM-ben a válaszfalba infravörös érzékelőket szereltek, amelyek figyelik az utasok és a belső tér hőmérsékletét, az autó ennek nyomán állítja be, hol milyen hűtés, fűtés kell, így a fejen, a mellkason, a combon és a lábfejen más-más hőmérsékletek állíthatók be.

A kiemelkedő komfort jegyében a hátsó rész hangulata ötféle alapbeállítás mellett gombnyomással megváltoztatható, van melegítő, megnyugtató, hűsítő-frissítő stb. is. A választás után a rendszer nemcsak a légkondicionálót állítja, de szabályozza az ülés helyzetét, az árnyékolókat, az ülésfűtést és szellőztetést és az utastér-világítást is.

Eltérő a szórakoztatórendszer a kétféle LM-variánsban. A hétüléses modell 21 hangszórós, a négyüléses 23 hangszórós Mark Levinson-audiorendszert kínál. Mindkettő nagyon jól szólt a próba alatt, amiben az autó kiemelkedő csendessége is segít.

Míg a hétüléses modell utasainak meg kell elégedniük egy, a tetőből kihajtható 14 colos képernyővel, a négyüléses LM-ben az utastér válaszfalának alsó részében gigantikus, 48” képátlójú képernyő fogad. A HD-felbontású kijelző 32:9 képaránnyal rendelkezik. Háromféle megjelenítési módot tud, köztük olyat is, amelyben a két utasnak eltérő tartalmat jelenít meg, HDMI-porton keresztül vagy akár mobilról is. Ha ketten használják kezeli, hogy két fülhallgató csatlakozzon hozzá.