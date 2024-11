Donald Trump legutóbb 2017 és 2021 között volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, a 45. a sorban. A 2024-es elnökválasztás megnyerése után pedig a 47. megválasztott elnöke az USÁ-nak.

2025. január 20-án iktatják be, és státuszához természetesen jár elnöki jármű is, amelyet évek óta csak „Beast”, azaz „Szörnyeteg” néven emlegetnek.

Mit tud a „Beast” elnöki limuzin?

Az Amerikai Egyesült Államok elnökét védő limuzin valóságos guruló erődítmény, amelyről számos információ kering az interneten, különböző forrásokból, mert alapjában véve ezek biztonsági okokból titkos adatok.

A limuzin Cadillac alapokra épül és teherautókra szánt, defektálló abroncsokon gurul, hiszen az autó nem éppen pehelysúlyú. A gumikat állítólag a Goodyear készíti. A páncélozott limó első generációját használta 2001-2005 között George W. Bush – ez volt az első elnöki limuzin, amely nem egy sorozatgyártású modell átalakításával készült, hanem önálló típusként gyártják.

A modell második generációjában utazott 2009-től Barack Obama, míg Donald Trumpot egy ennél is frissebb változat védte 2018-tól, ahogy Joe Biden elnököt is.

Az elnököt szállító jármű 6-9 tonnát nyomhat, ajtajai nagyjából 20-25, ablakai körülbelül 15 centi vastagok, így ellenállnak a legtöbb kézi lőfegyver lövedékeinek. Nincs nyitható ablaka, ezért – illetve az esetleges vegyi támadás miatt – zárt levegőrendszere van, saját oxigénpalackokkal. De nemcsak levegő, hang sem nagyon jut be, ezért a bent ülök speciális audiorendszeren keresztül kommunikálhatnak a külvilággal. A sofőr dolgát éjjellátó rendszer is segíti és állítólag rakétaelhárító egység is helyet kapott az autóban, plusz az alváz ellenál az aknák és gránátok detonációjának.

A csomagtartóba egész arzenálnyi kézifegyvert „csomagoltak”. Az autó külsején számos kamera található, ami belső monitorokra közvetíti az utcaképet, hogy ha valami oknál fogva nem lehetne kilátni a szélvédőn, a sofőr akkor is tudja, merre megy.

Az 5,4 méter hosszú bálna alatt szivárgás ellen védő, és tűzálló habbal körbevett, páncélozott tank található, hogy egy esetleges ütközés vagy tűzharc során se legyen esélye az üzemanyagnak kijutni a tartályból.

Ami a hajtást illeti, V8-as motorról szólnak a pletykák, nagyjából 550 lóerő teljesítmény és 900 Nm nyomaték a becsült értékkel.

A tervezést a GM szakemberei végezték, de a titkosszolgálat utasításai alapján. Az autó számos részlete hétköznapi modellből került bele, így a műszerfala is megegyezik a Cadillac Escalade-ben találhatóval.

Az autó sofőrje a védelem egyik kulcspontja, a volán mögött egy vérprofi CIA ügynök foglal helyet, akit kimondottan ennek az autónak a vezetésére képeztek ki, többek között.

Az utastérben használt fabetét alapanyaga azokból a fákból érkezett, amelyeket még George Washington ültetett Virginia államban, az édesanyja és a nővére háza közé. Egyes hírforrások szerint 12 darab készült az elnöki limóból és bárhova is utazik az elnök a világon, legalább kettőt elvisznek belőlünk teherszállító repülőgépekkel.

Trump egyébként világ életében nagy autókedvelő volt. Olyan autók fordultak meg nála, mint például az 1965-ös Rolls-Royce Silver Cloud, 1997-es Lamborghini Diablo, Mercedes-Benz SLR McLaren, 24 karátos arannyal díszített egyedi motorkerékpár vagy a Ferrari F430 F1. Hosszú évek után pedig nemrég ismét felbukkant és kalapács alá került különleges Lamborghinije, amely olyan összegért kelt el, amennyiért Diablo még soha.