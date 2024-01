Nem akármilyen Lamborghinit bocsátottak licitre a Barrett-Jackson múlt hétvégi árverésén, annak első tulajdonosa ugyanis nem más volt, mint Donald Trump.

Az Egyesült Államok korábbi elnöke még 1997-ben, tehát jóval azelőtt vásárolt magának egy Diablo VT Roadstert, hogy megválasztották volna – ráadásul olyan színben, ami akkoriban nem volt elérhető, de a különleges kapcsolatra való tekintettel a Lamborghini ezt is megoldotta. A Diablo amúgy is ritkaság, hiszen kevesebb mint 3000 darab készült belőle 1990 és 2001 között, de ebből a kivitelből, amit 1995 végén mutatott be az olasz gyártó, csupán 132 példány gördült le a futószalagról.

A képre kattintva galéria nyílik:

A Blu Le Mans fényezésű Lamborghini végül 1,1 millió dollárért kelt el.

A jelen sorok írásakor több mint 395 millió forintnak megfelelő összeg új rekord: az aukciósház szerint korábban senki fizetett ennyit egy Diablóért.

A különbség ráadásul nem is kevés, ugyanis mint arra a Motor1.com felhívta a figyelmet, rendszerint 200 millió forint körüli áron vagy annál is kevesebbért cserélnek gazdát a különböző aukciós oldalakon a használt Lamborghini Diablók.

Hatalmas áttörést jelentett a Diablo a Lamborghini történetében, mivel ez volt az első sorozatgyártású autója, amivel elérte a 320 km/órás sebességet. Az 5,7 literes V12-es szívó benzines motor 492 lóerős teljesítményének továbbításáról az ötfokozatú kézi váltó gondoskodott az összkerékhajtású, középfarmotoros sportautó esetében.

Trump öt évvel később, 2002 nyarán adott túl a Diablóján, ami legközelebb 2016-ban bukkant fel az eBayen. Akkori tulajdonosa azt állította, hogy 2005-ben vásárolta meg az autót, az viszont nem derült ki, hogy a nyolc évvel ezelőtti, illetve a mostani adásvétel között volt-e másik tulajdonosa is. Ellenben az igen, hogy ebben az időszakban alig több mint 1000 kilométert tettek meg vele, így a számláló 25 ezernél is kevesebb kilométert mutat.

A korábbi amerikai elnök mindig is nagy autókedvelő hírében állt, és ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt, hogy a korábbi Ferrari F430-asát és az egyik luxuslimuzinját is elárverezték már.