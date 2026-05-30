Hétfőtől a rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén közúti ellenőrzést tervez. A magyar egyenruhások az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2026. június 1. és 7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett razziájához csatlakoznak.

A rendőrség ezúttal elsősorban a motorosokkal foglalkozik, a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világítóberendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi majd.

Mint a rendőrség holnapján írja a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak az alábbi három témakörre különösen célszerű ügyelniük:

Gumiabroncsok állapota

A nem megfelelő állapotú gumiabroncs közvetlen életveszélyt jelenthet a kétkerekű járműveken. A jogszabályi előírások egyértelműek a „minimális profilmélységet” illetően. A gumiabroncs futófelület mintázatának magassága a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 mm-nél.

Rendszámtábla

A hatósági jelzésnek a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie.

Tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.

A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet.

Kipufogók és utólagos átalakítások

A motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak.

A rendőrség arra kéri a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.