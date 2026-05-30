Buszbaleset történt szombaton reggel 5 óra 20 perc körül a 6-os számú főúton Pécs-Hirdnél. Budapest felé haladt a jármű, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott, majd árokba hajtott a busz.

A buszban 28 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 fő szenvedett sérülést.

A műszaki mentés jelenleg is tart, ezért az érintett útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a forgalmat a rendőrök terelik, kerülni Vasas, illetve Hird felé lehet. A baleset okait a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére közölte: az autóbuszban többségében tizenéves gyerekek utaztak. A mentők összesen 11 egységgel vettek részt a sérültek ellátásában.

A buszt vezető férfi életét már nem tudták megmenteni, ő a helyszínen elhunyt. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel – alsóvégtagi törésekkel – szállítottak a pécsi a klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt facebookoldalán közölte, hogy az ő sportolóik utaztak a buszon:

“Mély megrendüléssel értesültünk arról a tragikus közlekedési balesetről, amely ma reggel Hird közelében érte a Magyar Kupa 2. fordulójára Budapestre, bérelt autóbusszal utazó aerobikcsapatot – írták. A balesetben a busz sofőrje életét vesztette. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak.

Sportolóink, edzőink és a velük utazó szülők kórházi ellátásban részesülnek. Gondolataink velük és szeretteikkel vannak ezekben a nehéz órákban. A sérültek állapotáról és a további fejleményekről később adunk tájékoztatást.