Sokszázmilliós kampányokkal törnek be a kínai gyártók a magyar piacra, az irdatlan mennyiségű pénzből felépített mézesmadzag pedig vonzza a veőjelöltek egy részét. Minket is kérdezgetnek az ismerősök: csupa jót állítanak magukról, olcsóbbak is valamivel, meg merjem venni?

A hirdetésekben villódzó összegek mellett érdemes figyelni az újságírókkal folytatott háttérbeszélgetéseken elejtett mondatokra is, miszerint a látványos tülekedésben sanszosan eltapossák egymást is. Vagyis a kínaiak állítják saját magukról, hogy csökken majd a márkáik száma. Amit ma megveszel, nem biztos, hogy létező brand lesz 5-8 év múlva. Húsba vágó kérdés a maradványérték is, ma olcsóbb ugyan kétmillióval, de négyévesen mennyiért lehet tovább adni? Erre nincs tapasztalat, ahogy a hosszútávú tartósságukra, bármit is állítanak a termékeikről.

Akinél mindez nem játszik a költségvetésben, és csak pusztán a 2026-os vételár lényeges, azok kedvéért levélben kértünk be árajánlatokat. Ezúttal három kínai SUV-ra: a a Chery Tiggo 7, a Geely Starray EM-i és az MG HS esetén próbáltuk kideríteni, mennyit engednek az árból pár egyszerű ajánlatkérésre.

6 fotó

Egy átlagpolgár nehezebb helyzetben van autóvásárláskor egy átlagcégnél

Nagyjából 40 ezer magyar család vásárolt vadonatúj személyautót „magánszemélyként” 2025-ben, vagyis nem cégnévre. Sajnos ők jellemzően kedvezőtlenebb ajánlatokat kapnak a flottás vásárlóknál, többet kell fizetniük a família új kedvencéért, mint a többdarabos készleteket beszerző és adókedvezményeket – vagy milliós uniós vásárlási támogatást – igénybe vevő vállalatok, az olykor százas tételekben vásárló lízingcégeknek tett ajánlatokról nem is beszélve. Láttunk már ilyet meghökkentően alacsony összeggel, ami elérhetetlen a magánszemélyek számára.

Nyilvánvalóan az új személyautót vásárolni képes családok is szeretnének kedvezményeket a konfigurátorokban egyre csak felfelé pörgő összegekből, ezért három kínai szabadidő-autónál kértünk ajánlatokat e-mailben, majd rákérdeztünk, hogy mennyit engednének még ezekből az összegekből. Célunk ezzel a cikkel a leendő vásárlók segítése.

Milliót faragtunk egy BMW-nek az árából öt perc alatt Időnként álruhát öltünk és mint vásárlójelölt kérjük meg az új személyautókat forgalmazó cégeket, árulják már el, hogy mennyiért kapjuk meg a valóságban a kiszemelt modellt. Új Suzukiből, Skodából, BMW-ből, Toyotából, Renault-ból, Mercedesből ás Daciából is alkudtunk már például itt és itt.

9 fotó

Mennyit engednek a kínai márkák kereskedői?

Először is érdekes volt megtapasztalni, hogy a látványos kampányokban szereplő modelleknél mennyi a reakcióideje a frissen felépített szalonoknak. Valójában csak az épületek (vagy épületrészek) újak, hiszen mind a három márkánál jellemzően már régóta működő és rutinos kereskedőhálózatok kínálatába kerültek be a kínaiak. Ezért is volt meglepő a szórás: míg egyes kereskedőkkel akár napon belül lehetett oda-vissza kommunikálni, másnál egy hét is eltelt a kérésünk és a befutott ajánlat között.

Alapból mindenhol írtak kedvezményt. Ugyan mindhárman új márkák a magyar piacon, de jól látszik a vevőcsalogató stratégiájukon, hogy két összeget írnak az ajánlatokba. Egy nagyobbat, de nem ijedj meg, már el is engedtünk belőle ennyit. Izgalmasabbak ennél a plusz kérésre elengedett forintok.

8 fotó

A 204 lóerős Chery Tiggo 7 plug-in hibrid felszereltségtől függően 14,5 vagy 15,6 milliós listaárából egyből elengedtek 500 ezer vagy egymillió forintot az ajánlatokat küldő értékesítők, majd a második körben ezen felül még többet is. Egyikük 50 ezret, másikuk 150 ezret, a harmadik pedig azt mondta, hogy személyesen tudja elárulni, mennyivel kellene kevesebbet fizetni a valóságban.

A 218 lőerős Geely Starray EM-i konnektoros hibrid 12,99 milliós árából minden ajánlat kapásból elengedett egymillió forintot. Innen már nem mozdultak tovább a második körben sem, amikor rákérdeztünk a vevő által pluszban fizetendő forgalomba helyezési költségek esetleges átvállalására. Ezek az összegek minden márkánál szerepeltek a részünkre elküldött ajánlatokban, de nagyon eltérő összegeket írtak. A legalacsonyabb 160 ezer forint volt, a legmagasabb 305 ezer.

Szerintünk nem rossz üzlet pár perc alatt megírt egy-két levéllel 50 vagy akár 150 ezer forintot keresni, de az igazán jelents kedvezményeket a 272 lőerős MG HS plug-in hibridre bekért ajánlatok tartalmazták. A 16,25 milliós listaárból mindenhol lepottyant elsőre kétmillió forint, ami még tovább csökkent, amikor második körben rákérdeztünk: tudnak-e még engedni ebből. Tudtak.

Az egyikük 200, a másik 300, a harmadikuk több mint 500 ezer forintot engedett, így végül 2,5 millió forinttal kevesebb lett a még mindig nem legvégső, csak írészükről írásba adott ajánlat. Aki ezek után bemegy ebbe a három szalonba, sanszos, hogy személyesen még ennél is kedvezőbb áron vásárolhat a szerződésre kanyarított aláírásáért cserébe.